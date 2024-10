Το σούπερ παπούτσι που άλλαξε την ιστορία (και τα ρεκόρ) του μαραθώνιου

Δύο εβδομάδες μετά το αδιανόητο παγκόσμιο ρεκόρ της Τσεπνγκέτις στον μαραθώνιο γυναικών, οι απορίες για το υπόδημα-«ντόπα» με αφρούς υψηλής τεχνολογίας και πλάκες άνθρακα παραμένουν…

Η στιγμή ήταν ούτως ή άλλως πανηγυρική, ιστορική και συμβολική για να χαλάσει από… φιλοσοφικές αναζητήσεις. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στα μέσα Οκτωβρίου στο Σικάγο, η Ρουθ Τσεπνγκέτις είχε διαλύσει το παγκόσμιο ρεκόρ στον μαραθώνιο γυναικών και είχε γίνει η πρώτη αθλήτρια που έπεσε κάτω από το «φράγμα» των δύο ωρών και δέκα λεπτών! Η δρομέας από την Κένυα τερμάτισε με επίδοση 2:09:56, καταρρίπτοντας το 2:11:53 της Τιγκστ Ασέφα από την Αιθιοπία.

WORLD RECORD ‼️

🇰🇪’s Ruth Chepngetich destroys the marathon world record in Chicago with an incredible 2:09:57 😮‍💨

That’s almost 2 minutes faster than the previous world record 🤯

She finishes in 10th place overall of the @ChiMarathon 👏 pic.twitter.com/ftM1J0j1F1

— World Athletics (@WorldAthletics) October 13, 2024