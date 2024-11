Οι απορίες του Αντετοκούνμπο και το κουμπί του πανικού

Οι Αμερικανοί δεν είναι απλώς ρετρολάγνοι. Λατρεύουν επίσης τις ωραίες, τις πιασάρικες ατάκες, οι οποίες συχνά περικλείονται γύρω από τη δεδομένη άποψή τους να «μην αφήνεις ποτέ μία λεπτομέρεια να σου χαλάει μία όμορφη ιστορία» ή, έστω, την ιστορία που θέλεις να πεις.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/11), ένα πάντρεμα όλων αυτών, με μπόλικη πασπαλισμένη δόση στατιστικών και δολαρίων, «αιωρείται» μέσα στα αποδυτήρια των Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού δέχθηκε 40π. στο πρώτο δωδεκάλεπτο και 70π. στο ημίχρονο, ηττήθηκε 122-98 στο Μέμφις και με την τέταρτη διαδοχική ήττα της έπεσε σε ρεκόρ 1-4.

Η ατάκα κοινού και ΜΜΕ ήταν έτοιμη: «Είναι νωρίς να πατήσουν στο Μιλγουόκι το κουμπί του πανικού;»

Ο «Giannis» είχε άλλη μία μέρα στο «γραφείο», σημειώνοντας 37π. σε 33΄, με το εξαιρετικό 77,3% στα δίποντα (17/22), πρόσθεσε 11ριμπ. και 4ασ., όμως είχε και 3/8βολ. που είναι η φετινή «ανορθογραφία» του (52,6%). Ο σταρ των Μπακς καταγράφει στα πρώτα πέντε ματς της σεζόν του ΝΒΑ μέσο όρο 30,4π., 11,6ριμπ. και 5,8ασ., όμως για την ώρα νιώθει… μόνος στο παρκέ. Κόντρα στους Γκρίζλις, μόνο οι Μπρουκ Λόπεζ (12π.) και Μπόμπι Πόρτις (11π.) είχαν διψήφια παραγωγικότητα.

Ο δεύτερος αστέρας της ομάδας του Μιλγουόκι ήταν εξαφανισμένος. Ο Ντέιμιεν Λίλαρντ κόλλησε στους 4π. με 1/12 σουτ (1/6διπ., 0/6τριπ.) και ως τώρα μετρά μεν 23,2π. και 6,2ασ. σε 35΄, όμως έχει 41,3% συνολικά στα σουτ εντός παιδιάς και μόλις 26,7% στα τρίποντα. Στη δεύτερη χρονιά του στα «Ελάφια» έχει πέσει κάτω και από τον περσινό μέσο όρο των 24,3π. και είναι μακριά από τους 32,2π. της τελευταίας σεζόν του (2022-23) στο Πόρτλαντ.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν εμφανώς προβληματισμένος μετά την ήττα στο Μέμφις ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να προσπαθεί και να ελπίζει. «Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις και αυτό είναι ένα σημείο της σεζόν που ισχύει κάτι τέτοιο. Το να χάνεις τρία τέσσερα ματς στη σειρά είναι εκνευριστικό», τόνισε αρχικά, λέγοντας ότι «ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει “γιατί να κλαις, αν δεν πρόκειται να τα παρατήσεις;”. Συνεπώς, δεν θα τα παρατήσω. Θα βρεθώ με την ομάδα μου, θα παίξουμε με το Κλίβελαντ και δεν θα κλάψω ή θα νιώσω άσχημα με τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εχω άλλο ματς σε δύο μέρες».

Οι εσωτερικές απορίες του «Giannis» μένουν για την ώρα στην άκρη. Εκείνες του Τύπου, όμως, αρχίζουν και πάλι να ξεπηδούν με τη μορφή γκρίνιας και φήμης… Ακόμη και πριν από το ματς με τους Γκρίζλις, το δίκτυο CBS Sports ανέφερε πως αν η χρονιά των Μπακς δεν εξελιχθεί όπως επιθυμούν στο Μιλγουόκι, δεν αποκλείεται ο ίδιος να ζητήσει ανταλλαγή. Ο δημοσιογράφος Μπιλ Ρέιτερ, μάλιστα, επισήμανε ότι και ομάδες έχουν αρχίσει να παρακολουθούν την κατάσταση στους Μπακς και πως ο ίδιος ο «Αντέτο» έχει μία λίστα επιθυμητών προορισμών, στην οποία ξεχωρίζουν το Μαϊάμι και το Μπρούκλιν.

