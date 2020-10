Οι δράκοι ετοιμάζονται να πετάξουν ξανά στη μικρή οθόνη

Ενάμιση χρόνο μετά το διχαστικό φινάλε του «Game of Thrones», ακόμα και εκείνοι που στόλισαν με βρισιές και κατάρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αγανακτισμένοι για τις τελικές εξελίξεις στην αγαπημένη τους σειρά, μάλλον θα… σκότωναν για ένα ακόμα επεισόδιο. Κι αυτό γιατί τίποτα, ακόμα και στο σημερινό αχανές τηλεοπτικό τοπίο, δεν είναι σαν το «Game of Thrones». Το ίδιο το HBO έχει λανσάρει ήδη πριν από τη λήξη της σειράς διάφορους υποψήφιους «διαδόχους» («Westworld», «Raised by Wolves»), εξαιρετικές παραγωγές, οι οποίες ωστόσο δεν θα λάβουν ποτέ τις διαστάσεις ποπ φαινομένου. Αυτό πιθανότατα το είχε προβλέψει το αμερικανικό δίκτυο, το οποίο με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του επιβεβαιώνει όσους υποστήριζαν ότι πολύ δύσκολα θα άφηνε πίσω του τον φανταστικό –και χρυσοφόρο– κόσμο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Πράγματι, αυτός πρόκειται σύντομα να επιστρέψει με μια πρίκουελ σειρά, αφιερωμένη στον πιο συναρπαστικό ίσως βασιλικό οίκο από όσους γνωρίσαμε στο «Game of Thrones»: τους Ταργκάριεν. Διότι μπορεί οι δολοπλόκοι Λάνιστερ να ξεχωρίζουν στο «GoT», όμως οι Ταργκάριεν είναι εκείνοι με τη μεγαλύτερη και πιο αιματοβαμμένη ιστορία. Αφήστε που έχουν και δράκους. Αυτό το τελευταίο στοιχείο εγγυάται πως η σειρά, που θα έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «House of the Dragon», θα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή οπτικά, με τα τελευταίας τεχνολογίας ειδικά εφέ να ζωντανεύουν ξανά τα μυθικά πλάσματα, στην εποχή μάλιστα της ακμής τους.

Περίπου 300 χρόνια πριν από τις περιπέτειες της Ντενέρις και του Τζον Σνόου τοποθετείται η καινούργια σειρά, η οποία θα βασιστεί στο ογκώδες βιβλίο του Μάρτιν «Φωτιά και αίμα». Οπως ανακοινώθηκε, ο βραβευμένος με δύο Bafta Πάντι Κόνσινταϊν, τον οποίο είδαμε πρόσφατα στα «The Outsider» και «The Third Day», επίσης του HBO, θα πρωταγωνιστήσει ως βασιλιάς Βισέρις Ταργκάριεν. Επιλεγμένος από τους άρχοντες του Γουέστερος για την καλοσύνη και την ευγένειά του, εκείνος θέλει να συνεχίσει την κληρονομιά του παππού του, Τζεχέρις. Ωστόσο, οι καλοί άνθρωποι δεν γίνονται απαραίτητα και καλοί βασιλείς. Με αυτή τη σύντομη περιγραφή (σε ελεύθερη απόδοση) οι παραγωγοί της σειράς έδωσαν μια πρώτη γεύση στο κοινό σχετικά με όσα θα δει στον πρώτο κύκλο του «House of the Dragon». Ψάχνοντας λίγο παραπάνω στον μυθικό βίο του βασιλιά-πρωταγωνιστή, βλέπουμε πως ήταν ο πέμπτος από τους μονάρχες του οίκου του, ενώ φυσικά ίππευε τον δικό του δράκο, το όνομα του οποίου ήταν Βαλέριον. Εκείνο που μας κάνει να ελπίζουμε σε ένα όντως άρτιο αποτέλεσμα, αν όχι ισάξιο του προκατόχου, είναι αφενός η σφραγίδα του HBO που σπανίως απογοητεύει και αφετέρου η συμμετοχή σε κορυφαίο επίπεδο του Μιγκέλ Σαπόσνικ. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής έχει σκηνοθετήσει μερικά από τα πιο αξέχαστα επεισόδια του «Game of Thrones», κερδίζοντας δύο βραβεία Emmy· το ίδιο θα κάνει και εδώ, συμμετέχοντας μάλιστα και στην ομάδα της παραγωγής. Η πρεμιέρα της καινούργιας σειράς αναμένεται στις αρχές του 2022.