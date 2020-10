Στα άδυτα των σιδηρουργών που φτιάχνουν τα σπαθιά των σαμουράι (βίντεο)

Ποια είναι τα μυστικά του κατάνα, του θρυλικού ιαπωνικού σπαθιού των σαμουράι, που το καθιστούν τόσο πολύτιμο και ιδιαίτερο; Εδώ θα τα δούμε και θα τα μάθουμε όλα, υπόσχεται ειδικό βίντεο που ανήρτησε το αμερικανικό περιοδικό Business Insider.

Το κατάνα, γνωστό και ως η ψυχή των σαμουράι, αποτελεί παράδοση αιώνων στην Ιαπωνία και αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Πρόκειται για πολύ παραπάνω από ένα σπαθί σαμουράι: Είναι επίσης έργο τέχνης, σύμβολο ισχύος, αλλά και αντικείμενο υψηλής πνευματικής σημασίας για τους Ιάπωνες.

Inside a master swordmaker’s studio in Japan, where katanas worth thousands of dollars are made pic.twitter.com/oMadePvRvQ

— Business Insider (@businessinsider) October 15, 2020