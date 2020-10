Ματιές στον κόσμο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι πριν γίνει πρόεδρος

Μια βιογραφία μπορεί να είναι η αφορμή για πολλές σκέψεις και προβολές στο παρόν και στο μέλλον. Θετικά συντελείται η υποδοχή της νέας βιογραφίας του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (1917-1963) που κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα σε έναν τόμο 816 σελίδων. Τη βιογραφία υπογράφει ο Frederik Logevall, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, και παραδίδει ένα –σαν μυθιστόρημα– χρονικό μιας μυθικής όσο και τραγικής ζωής. Ο τίτλος του βιβλίου στα αγγλικά είναι: «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» και όπως είναι φανερό σταματάει ακριβώς στο έτος που ο Κένεντυ αποφασίζει να εισέλθει στον στίβο της πολιτικής, σε ηλικία 39 ετών. Η συνέχεια, από το 1956 ώς τα χρόνια της προεδρίας και τη δολοφονία του, το 1963, θα αποτελέσουν το θέμα ενός δεύτερου τόμου. Προς το παρόν, το αγγλόφωνο κοινό έχει στη διάθεσή του έναν χορταστικό τόμο γεμάτο συναρπαστικό υλικό, που, με την απόσταση του χρόνου, μας δίνει πλήθος πληροφοριών όχι μόνο για την οικογένεια των Κένεντι (εκτενής αναφορά γίνεται και στα άλλα μέλη και κυρίως στον πατέρα) αλλά και για το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα από τη δεκαετία του ’30 ώς τη δεκαετία του ’40. Αυτό που επισημαίνεται από τα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο είναι η αναπόφευκτη αναγωγή στο σήμερα, η αντιπαραβολή με τη σύγχρονη πολιτική ηγεσία και κυρίως με τον ρόλο των πάσης φύσεως ελίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε και τώρα. Ο Τζον Κένεντι (Τζακ για τους οικείους του) έφερε νέο άνεμο στη μεταπολεμική Αμερική και παρότι είχε το πλεονέκτημα του οικογενειακού πλούτου και του ισχυρού ονόματος, ο ίδιος έφερε μια τομή στην πολιτική πραγματικότητα των ΗΠΑ. Ανθρωπος του χρέους από την αρχή ώς το πρόωρο και άδικο τέλος της ζωής του, ο JFK ήταν ο πολιτικός άνδρας ενός ιδιαίτερου ηθικού αναστήματος. Είχε επίγνωση ότι ανήκε στους τυχερούς της ζωής και πίστευε ότι αυτήν την εύνοια της τύχης όφειλε να την ανταποδώσει στην κοινωνία. Οπως πίστευε ότι η πατρίδα του, οι ΗΠΑ, χώρα ευκαιριών και γενικής ευημερίας, κατά το δυνατόν, όφειλε να προσφέρει και στον υπόλοιπο κόσμο. Ιδεαλιστής και πραγματιστής, ο Τζον Κένεντυ προέρχεται από τα σπλάχνα του αμερικανικού εικοστού αιώνα και εκπροσωπεί μια γενιά που είδε τεράστιες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές. Το βιβλίο θέτει έμμεσα το ερώτημα τι θα συμβεί στο μέλλον, όταν όλο και περισσότεροι άνθρωποι σαν τον JFK αποφεύγουν τις ευθύνες της πολιτικής.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Αρτεμισία στην TV

Φωτ. DOMINIQUE PROVOST

H έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου με τα έργα της Ιταλίδας ζωγράφου του μπαρόκ Αρτεμισίας Τζεντιλέσκι (1593-1652) αντανακλά το διεθνές ενδιαφέρον για την περίπτωσή της. Ανακοινώθηκε πως η ζωή της θα είναι το θέμα νέας τηλεοπτικής σειράς από τα Viacom CBS International Studios. Θα βασίζεται στη βιογραφία της Αρτεμισίας από τη Μαίρη Γκάραρντ, που είχε κυκλοφορήσει το 1989 και περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στη διαβόητη υπόθεση βιασμού.

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

Ρόντα Φλέμινγκ

Φωτ. EVERETT COLLECTION

Από τις οικείες φυσιογνωμίες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, η Ρόντα Φλέμινγκ (1923-2020) υπήρξε από τις τελευταίες σταρ που μεσουράνησαν τις δεκαετίες 1940 και 1950. Ηταν όμορφη, όπως όφειλε, αλλά ποτέ το μεγάλο όνομα, αν και φιγουράριζε σε εξώφυλλα και στεκόταν καλά δίπλα σε διάσημους πρωταγωνιστές. Αρχικά στο άρμα του Ντέιβιντ Σέλζνικ και μετά το 1950 στην Παραμάουντ, η Ρόντα Φλέμινγκ υποδύθηκε την Κλεοπάτρα (1953) για την Κολούμπια.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αποθέωση του ξύλου

Φωτ. NEUTELINGS RIEFIJK ARCHITECTS

Η αποκατάσταση και μεταμόρφωση του Γκαρ Μαριτίμ στις Βρυξέλλες είναι μια επιβεβαίωση της ολοένα και πιο αποδεκτής επιλογής του ξύλου ως βασικού υλικού επένδυσης σε μεγάλες επιφάνειες. Το νέο αρχιτεκτόνημα δοξάζει την αρχιτεκτονική του 1900 με έναν καινούργιο τρόπο, διατηρώντας την αίγλη και προτείνοντας άνεση και χρηστικότητα. Αποτελεί νέο προορισμό μεικτών χρήσεων για γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια και ψυχαγωγία. Είναι έργο των Neutelings Riedijk Architects.

ARTE

Χέντι Λαμάρ

Από τις ωραίες γυναίκες του Χόλιγουντ, ιδίως τη δεκαετία του 1940, η αυστριακής καταγωγής Χέντι Λαμάρ ήταν μια ευφυής γυναίκα, επιστήμων της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Ενα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ιστορία της. Προβάλλεται στο Arte και είναι δημιουργία της Αλεξάντρα Ντιν. Εστιάζει στο άλλο πρόσωπο της Λαμάρ, στον αυταρχισμό και τον συντηρητισμό των στούντιο, στη συμβολή της στην ανάπτυξη των επικοινωνιών. Η Λαμάρ ήταν μια αξιοσημείωτη εξαίρεση.

ΡΩΜΗ

Μπαρόκ Τσετσίλια

Η μεγάλη κολορατούρα μέτζο σοπράνο Τσετσίλια Μπάρτολι έχει αναγγείλει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Βασίλισσα του μπαρόκ». Θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου από την Decca και θα περιλαμβάνει επιλογή από κορυφαίες ερμηνείες της Μπάρτολι από έργα του 17ου και 18ου αιώνα. Ανάμεσά τους, ανέκδοτα αριστουργήματα των Ιταλών συνθετών Λεονάρντο Βίντσι και Αγκοστίνο Στέφανι. Συνοδεύεται από τους Φιλίπ Ζαρουσκί, Τζουν Αντερσον, Φράνκο Φατζόλι και Σολ Γκάμπεταας.