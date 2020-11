Το πρώτο κόμικ από αστέγους

Λέγεται «The Book of Homelessness», είναι πρωτοβουλία της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Accumulate Art School for the Homeless και οι δημιουργοί του ζουν ή έχουν ζήσει χωρίς στέγη: ιδού το πρώτο, όπως συστήνεται, graphic novel από αστέγους, που σκοπό έχει να γνωστοποιήσει τις ιστορίες τους και να ευαισθητοποιήσει το κοινό πάνω στο πρόβλημα της ανεστιότητας, μέσα από τη γλώσσα της 9ης Τέχνης, αλλά και από ποιήματα ή φωτογραφίες των συμμετεχόντων.

Το εγχείρημα έγινε εφικτό μέσα από μια καμπάνια συλλογικής χρηματοδότησης, η οποία ακολουθήθηκε από τα απαραίτητα δημιουργικά εργαστήρια. Διατίθεται μέσω του accumulate.org.uk και τα έσοδα θα διανεμηθούν στους δημιουργούς και στην υπεύθυνη οργάνωση.