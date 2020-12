Το πιο μακρύ ταξίδι των βρετανικών τσαρτ

Περίμενε 26 χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή, αλλά τελικά τα κατάφερε. Το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ «All I want for Christmas is You» έφτασε τελικά στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ για πρώτη φορά από το 1994 που κυκλοφόρησε. «Επιτέλους, τα καταφέραμε! Κρατάμε το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανό παρά τη δύσκολη χρονιά», είπε σε μια δήλωσή της η ποπ τραγουδίστρια, που εδώ και χρόνια φέρει τον τίτλο «η βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Το σκαρφάλωμα στην κορυφή, ωστόσο, δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση και μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στις πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες streaming μουσικής, όπως το Spotify. Την περασμένη εβδομάδα το τραγούδι έφτασε τα 10,8 εκατομμύρια streams, κάτι που δεν κατάφερε κανένα άλλο μουσικό κομμάτι μέσα στο 2020. Το τραγούδι επανήλθε στα αυτιά των νέων ακροατών το 2007, ανεβαίνοντας στο νούμερο 4 των τσαρτς και κάθε χρόνο έπιανε στασίδι στις πρώτες θέσεις, χωρίς όμως να κατακτήσει ποτέ την πρωτιά, μέχρι τώρα. Θεωρείται ένα από τα πιο κερδοφόρα χριστουγεννιάτικα σινγκλ όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει 16 εκατομμύρια δίσκους.

Επίσης, η ίδια η τραγουδίστρια επένδυσε πολλά στο συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο, όπως διαβάζουμε στον Guardian, γράφτηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Η Κάρεϊ δεν μας άφησε να ξεχάσουμε τη χριστουγεννιάτικη μελωδία, που συνδυάζει γκόσπελ και R&B. Ηχογράφησε αρκετές φορές το τραγούδι είτε μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, δημιούργησε νέα βιντεοκλίπ, το τραγούδησε σε συναυλίες, σόου. Το 2015 η Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε ένα παιδικό βιβλίο βασισμένο στο τραγούδι και το 2017 ένα βίντεο animation, κάτι σαν μικρή οικογενειακή ταινία.

Με όλη αυτή τη βοήθεια στις αποσκευές του, το «All I want» είναι ένα από τα τραγούδια –ίσως το μοναδικό– που έκαναν τόσο μακρύ ταξίδι μέχρι να κατακτήσουν την κορυφή των βρετανικών τσαρτ. Τώρα πρέπει να μείνει εκεί για δύο εβδομάδες για να ανακηρυχθεί «τραγούδι των Χριστουγέννων». Πάντως, αν αναρωτιέστε ποιο άλλο τραγούδι έφτασε κοντά στην πηγή των τσαρτ αλλά δεν ήπιε ακόμη το μαγικό νερό, δεν είναι άλλο από το «Last Christmas» των Wham!. Μα μόνο στην Ελλάδα το ακούμε συνέχεια;