Η Σίλβια Πλαθ στο φως

Μια νέα βιογραφία που αλλάζει τον τρόπο που έως τώρα βλέπαμε την ποιήτρια Σίλβια Πλαθ υπογράφει η συγγραφέας Χέδερ Κλαρκ. Το βιβλίο «Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath», που βγήκε στα βιβλιοπωλεία πριν από λίγες ημέρες στις ΗΠΑ, μεταφέρει το κέντρο βάρους της αφήγησης από τις τραγικές συνθήκες του θανάτου της στη σύντομη αλλά λαμπρή ζωή της. Η Κλαρκ διαθέτει πλούσιο υλικό στο οποίο δεν είχε έως τώρα κανείς πρόσβαση –συμπεριλαμβανομένων μη δημοσιευμένων επιστολών και χειρογράφων, δικαστικών, αστυνομικών και και ψυχιατρικών αρχείων– καθώς και νέες συνεντεύξεις. Τα χρόνια της Πλαθ στο Κέμπριτζ και η συνάντησή της με τον Τεντ Χιου «μιλούν» για ένα γάμο μεταξύ δύο προσωπικοτήτων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της αγγλόφωνης ποίησης.

Η εβραϊκή εμπειρία στον 20ό αιώνα

«Για το βασανιστικό δώρο τού να είσαι Εβραίος κατά τον 20ό αιώνα» μιλάει το βιβλίο του ποιητή και κριτικού Ανταμ Κιρς παραφράζοντας ένα στίχο της Μιούριελ Ρακέισερ. Στη συλλογή δοκιμίων «The Blessing and the Curse. Jewish People and Their Books in the Twentieth Century» ο Κιρς επικεντρώνεται σε εμβληματικά έργα της σύγχρονης λογοτεχνίας από συγγραφείς όπως ο Σολ Μπέλοου, ο Μάρτιν Μπάμπερ, ο Φραντς Κάφκα και υποστηρίζει ότι τα γεγονότα του 20ού αιώνα προκάλεσαν μια διεθνή εκτίναξη της εβραϊκής λογοτεχνίας, μέσω της οποίας κατέστη δυνατό να κατανοήσουμε καλύτερα την εβραϊκή εμπειρία.

Καινούργια «Ποιητική»

Με ένα σημαντικό αφιέρωμα στη σύγχρονη βρετανική ποίηση που επιμελήθηκε ο Γιάννης Τσίρκας, και για το οποίο εργάστηκαν δεκατέσσερις μεταφραστές, μόλις κυκλοφόρησε το 26ο τεύχος του περιοδικού «Ποιητική» (φθινόπωρο – χειμώνας 2020), παρά τις πολλές δυσκολίες της εποχής. Στο αφιέρωμα συμμετείχε και ο φίλος της «Ποιητικής» και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Δημήτρης Ελευθεράκης, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Η ύλη είναι πλούσια και το εξώφυλλο έχει σχεδιάσει η Μανταλίνα Ψωμά. Τώρα που άνοιξαν τα βιβλιοπωλεία μπορούμε να το βρούμε στα ράφια τους.