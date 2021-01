Η υιοθεσία στο μικροσκόπιο

Ξεκινώντας από την ερευνητική δημοσιογραφία, η επί χρόνια ρεπόρτερ των Times Γκαμπριέλ Γκλέιζερ έγραψε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο με θέμα την υιοθεσία, που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ πρόσφατα. Το «American Baby: A Mother, a Child, and the Shadow History of Adoption» κάνει δυο πράγματα ταυτόχρονα και μάλιστα πολύ καλά, όπως λένε οι κριτικές. Από τη μια μεριά αφηγείται τη δραματική ιστορία της Μάργκαρετ Ερλ, μιας ανύπαντρης κοπέλας που έμεινε έγκυος στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960. Ηταν έφηβη και αναγκάστηκε να αποχωριστεί το μωρό της. Μητέρα και γιος κατάφεραν να ξανασμίξουν το 2014. Από την άλλη, το βιβλίο ερευνά την υπόθεση της υιοθεσίας στην Αμερική, ένα θέμα που, όπως είναι φυσικό, εγείρει ζητήματα οικογένειας και ταυτότητας σε μια χώρα που επί χρόνια το αντιμετώπισε ως ταμπού.

Αποζητώντας τον Λούσιαν Φρόιντ

Μόλις κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος της βιογραφίας του ζωγράφου Λούσιαν Φρόιντ που έχει γράψει ο Γουίλιαμ Φίβερ, επί πολλά χρόνια κριτικός τέχνης στην εφημερίδα Observer. Ο τίτλος της νέας έκδοσης είναι «The Lives of Lucian Freud. Fame, 1968-2011», και ο συγγραφέας συνεχίζει να εμβαθύνει στην πολυτάραχη προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους, πιο αινιγματικούς και ιδιόρρυθμους δημιουργούς του 20ού αιώνα. Το βιβλίο, όπως σχολιάζει η κριτική, είναι μια βιογραφία που δεν ωραιοποιεί τον καλλιτέχνη, ένα πορτρέτο ζωντανό και πλούσιο. Χάρη στη συλλογή ευρύτατου υλικού από τον περίγυρο του Φρόιντ, μας επιτρέπει να εισέλθουμε στη ζωή του σαν να μπαίνουμε στο ακατάστατο, βρώμικο εργαστήριο όπου εργαζόταν μια ιδιοφυΐα.

Αγορά βιβλίων από το ΥΠΠΟ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής βιβλίου και προώθησης της φιλαναγνωσίας, και συνεκτιμώντας τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία για τον κλάδο του βιβλίου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενέκρινε την αγορά βιβλίων βραβευμένων με Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο κατά τα έτη 2012-2016 (εκδόσεις 2011-2015). Οπως προβλέπει ο νόμος 3905/2010 (άρθρο 40, παρ. 8), αντίτυπα των βιβλίων που βραβεύονται με Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο αγοράζονται από το ΥΠΠΟ προκειμένου να διανεμηθούν σε τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού, σε βιβλιοθήκες, καθώς και σε καταστήματα κράτησης (ενηλίκων και ανηλίκων).