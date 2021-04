Ιστορίες Ευρωπαίων του χθες και του σήμερα, σε 24 γλώσσες

«Η προφορική ιστορία είναι μια ιστορία που δομείται μέσα από τους ανθρώπους», γράφει ο ιστορικός Πολ Τόμσον στο κλασικό πλέον βιβλίο του «Φωνές από το παρελθόν». Χάρη στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους, οι δικές μας αφηγήσεις καταφέρνουν εντέλει να ζωντανέψουν το παρελθόν με την πηγαία δύναμή τους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην κοινωνική σημασία της Ιστορίας.

Μια εικονική βιβλιοθήκη με τέτοιo σπάνιο υλικό διαθέτει η πλατφόρμα «Το δικό μου σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας» (My House of European History, my-european-history.ep.eu/myhouse/timeline), που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του ομώνυμου τμήματος «My House of European History». «Η ιστορία σας γράφει Ιστορία», τονίζει στην εναρκτήρια σελίδα της η πλατφόρμα, εξηγώντας στον ψηφιακό επισκέπτη το σκεπτικό του έργου.

«Στόχος μας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ιστορίες και να δημιουργήσουμε ένα έργο που φωτίζει το σημείο όπου τέμνεται η Ευρωπαϊκή Ιστορία με τις ζωές των ανθρώπων», λέει η Αρτεμις Σταματέλου, μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του συγκεκριμένου τμήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Στην πλατφόρμα δημοσιεύονται αυτή τη στιγμή περισσότερες από 650 γραπτές αφηγήσεις ανθρώπων από όλο τον κόσμο με θέμα την Ευρώπη. Η πιο παλιά αφήγηση αναφέρεται σε γεγονότα από το 1904, γραμμένη στην ιρλανδική γλώσσα, ενώ οι πιο πρόσφατες καταγράφουν εμπειρίες από ανθρώπους κάθε ηλικίας για τον τρόπο που βιώνουν την πανδημία. Οι αναμνήσεις συχνά συνυφαίνονται με συναισθήματα και σκέψεις, και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που αποτελούν μια πολύτιμη πηγή για να κατανοήσουμε το πρόσφατο παρελθόν αλλά και το παρόν μας», σχολιάζει.

Και συνεχίζει: «Σχεδόν οι μισές ιστορίες είναι γραμμένες στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, αλλά συλλέγουμε αφηγήσεις που είναι γραμμένες σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ενας από τους στόχους μας, λοιπόν, είναι να γίνει η πλατφόρμα ακόμη πιο συμμετοχική και αντιπροσωπευτική. Επιδιώκουμε αφηγήσεις βασισμένες στις αναμνήσεις όλων μας, σε όλες τις γλώσσες και για όλα τα μέρη της Ευρώπης».

Με μια πολύ «φιλική» περιήγηση στην πλατφόρμα –βεβαίως και στα ελληνικά–, ο ψηφιακός επισκέπτης – ταξιδιώτης μπορεί να διασχίσει την Ευρώπη. Εχει βοηθούς τους διαδραστικούς χάρτες, που τον κατευθύνουν στο να ανακαλύψει τις ιστορίες που τον ενδιαφέρουν. Τι συνδέει την Ελζα, τη Ρενάτα, τον Γκέοργκ και την Ολγα; Πού «συναντιούνται» οι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους Ευρωπαίοι και τι έχουν να πουν εκείνοι που ζουν μακριά αλλά μέσα από τις μαρτυρίες τους επιστρέφουν στις οικογενειακές τους ρίζες;

Πρόκειται για ένα μοναδικό αρχείο που συνεχώς διευρύνεται, είναι ανοιχτό, ελεύθερο, φιλόξενο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργεί ως διαμεσολαβητής, προωθώντας την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών με την ελπίδα ότι αυτό θα ενθαρρύνει το αίσθημα του «συνανήκειν». Από τις γραπτές μαρτυρίες που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί μια σειρά από podcasts με ιστορίες που απηχούν ιστορικά ορόσημα του 20ού αιώνα ή διερευνούν την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αυτά τα podcasts διατίθενται στις 24 γλώσσες της Ε.Ε. και μπορεί κανείς να τα ακούσει μέσω της πλατφόρμας καθώς και άλλων καναλιών.