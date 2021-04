Μόρισεϊ εναντίον Simpsons

Είτε έχει ξεκοκαλίσει κανείς τους Simpsons είτε όχι, είτε γνωρίζει τις δηλώσεις του Μόρισεϊ για τη χορτοφαγία και για τους μετανάστες είτε τις αγνοεί παντελώς, μπορεί να αντιληφθεί, έστω εν μέρει, ένα πρόσφατο αστείο της μακρόβιας τηλεοπτικής σειράς που έθιξε τον αλλοτινό ηγέτη των Smiths: στο επεισόδιο με τίτλο «Panic on the Streets of Springfield», η Λίζα Σίμπσον, κόρη της γνωστής οικογενείας, παθιάζεται με ένα συγκρότημα ονόματι The Snuffs και με τον τραγουδιστή τους, Κουίλομπι, ο οποίος είναι βίγκαν, μελαγχολικός και φορέας μιας όμορφης φράντζας. Εκείνος όμως, σε μια συναυλία επανασύνδεσης της μπάντας, αποδεικνύεται ότι είναι ρατσιστής, κάπως παχύσαρκος και λατρεύει να τρώει κρέας.

Η αντίδραση του Μόρισεϊ ήρθε την περασμένη Δευτέρα, μέσω της ιστοσελίδας του. Σε ένα μακροσκελές κείμενο τόνισε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κινηθεί νομικά, ενώ συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Σε απεχθάνονται ιδίως αν η μουσική σου ασκεί ισχυρή και όμορφη επιρροή στους ανθρώπους, μιας και η μουσική δεν χρειάζεται πια να κάνει κάτι τέτοιο. Για την ακρίβεια, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις το 2021 είναι να προσφέρεις λίγη δύναμη στους άλλους. Δεν υπάρχει χώρος στη σύγχρονη μουσική για οποιονδήποτε έχει ισχυρά αισθήματα».

Στον χορό μπήκε και ο μάνατζερ του Μόρισεϊ, Πίτερ Κάτσις, ο οποίος χαρακτήρισε την τηλεοπτική σειρά «βλαβερή» και «ρατσιστική», με τον δεύτερο χαρακτηρισμό να βασίζεται πιθανότατα και σε πρόσφατη δήλωση του ηθοποιού των Simpsons Χανκ Αζάρια, ο οποίος απολογήθηκε για τον στερεοτυπικό τρόπο με τον οποίο απέδωσε σε πολλά επεισόδια έναν Ινδό χαρακτήρα.

Αραγε, σημαντικότερο είναι το δικαίωμα του Μόρισεϊ να υπερασπίζεται τον εαυτό του από ό,τι θεωρεί προσβλητικό ή το δικαίωμα της σειράς στη σάτιρα; Η απάντηση δεν είναι εύκολη, χώρια που ίσως όλα οφείλονται σε έναν απογοητευμένο φαν του Βρετανού μουσικού: όπως δήλωσε ο σεναριογράφος του επεισοδίου Τιμ Λονγκ στο περιοδικό Variety, ο επίμαχος χαρακτήρας του Κουίλομπι βασίστηκε μεν ελαφρώς και στον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure ή στον Ιαν Κέρτις των Joy Division, αν και εκείνοι που του είχαν αλλάξει τη ζωή σε νεαρή ηλικία ήταν οι Smiths.