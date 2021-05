To Χόλιγουντ αποχαιρετά την Ολυμπία Δουκάκη

Η βραβευμένη με Οσκαρ, σπουδαία ομογενής ηθοποιός Ολυμπία Δουκάκη πέθανε χθες Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 89 ετών.

Η Δουκάκη, εξαδέλφη του υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία το 1988, Μάικλ Δουκάκη, απεβίωσε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη χθες το πρωί, εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες.

Η γεννημένη στη Μασαχουσέτη κόρη Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ εργάστηκε για δεκαετίες στο θεατρικό σανίδι, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο προτού, αίφνης, γίνει διάσημη στα 56 της χρόνια, για τον ρόλο της «μητέρας της Σερ» στον χαρακτήρα που εκείνη ενσάρκωσε στο Moonstruck.

Η καριέρα της στη μεγάλη οθόνη συνεχίστηκε με ρόλους στο φιλμ Look Who’s Talking (1989) και τις συνέχειές του με τον Τζον Τραβόλτα και την Κέρστι Άλι, την ταινία Steel Magnolias (1989) με τη Σίρλεϊ Μακλέιν, τη Σάλι Φιλντ και την Τζούλια Ρόμπερτς, την ταινία Mighty Aphrodite του Γούντι Άλεν (1995), ή το φιλμ Mr. Holland’s Opus (1995), με τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους.

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in “Steel Magnolias” “Tales of the City” and “Moonstruck,” for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI

— The Academy (@TheAcademy) May 1, 2021