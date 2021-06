Νέες ταινίες: Από το πυκνό δάσος στα ύποπτα καταγώγια

Digger ★★★★

ΔΡΑΜΑ (2020)

Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Γρηγοράκης

Ερμηνείες: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη

Η καλύτερη ελληνική ταινία της φετινής (εκτεταμένης) σεζόν φτάνει, επιτέλους, στις αίθουσες, για να επιβεβαιώσει πως το εγχώριο σινεμά έχει ελπιδοφόρο μέλλον. Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύει το ντεμπούτο στις μεγάλου μήκους του Τζώρτζη Γρηγοράκη, ο οποίος σκηνοθετεί ένα πολύ καλογραμμένο σενάριο της Μαρίας Βόττη και του Βαγγέλη Μουρίκη. Ο τελευταίος, από τους σπουδαιότερους σύγχρονους ηθοποιούς του σινεμά, υποδύεται εδώ τον Νικήτα, έναν μεσήλικα που ζει αποτραβηγμένος στην καρδιά του πυκνού δάσους, κάπου στη βόρεια Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η δική του ειρηνική ζωή όσο και του βουνού απειλείται, αφού μια εταιρεία εξόρυξης μεταλλευμάτων σκάβει την περιοχή και ζητάει επιτακτικά να πουλήσει τη γη του. Τα πράγματα θα περιπλακούν περισσότερο, όταν από το πουθενά θα καταφτάσει ο αποξενωμένος γιος του (Αργύρης Πανταζάρας), παίρνοντας κι εκείνος μέρος στη διαμάχη.

Ο Γρηγοράκης και η παραγωγός του, Αθηνά-Ραχήλ Τσαγγάρη, παίρνουν το ρίσκο να γυρίσουν σε πολύ δύσκολες, «φυσικές» συνθήκες, μέσα στο χειμωνιάτικο δάσος, με τις βροχές, τις ομίχλες και τα χιόνια του, και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Το «Digger» δεν αποπνέει απλώς αυθεντικότητα, αλλά κάνει αισθητό το μεγαλείο και την αξία της παρθένας φύσης, η οποία αναμετριέται εδώ με την ανθρώπινη απληστία και τη μικρότητα. Δεν πρόκειται ωστόσο για μια σχηματική σύγκρουση καλού – κακού.

Στο επίκεντρο, εκτός από τον «φύλακα» του Μουρίκη, υπάρχουν ακόμη οι υπόλοιποι ντόπιοι του κοντινού χωριού, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα: από τη μία εκείνοι, κατά κανόνα νεότεροι, που ψάχνουν ευκαιρία να ξεφύγουν από την ανεργία και την ανέχεια, βρίσκοντας δουλειά στη βιομηχανία, και από την άλλη οι παλιοί, φίλοι του Νικήτα, που ταλαντεύονται ανάμεσα στην αγάπη τους για τον τόπο και στις δελεαστικές προσφορές που κάνει η εταιρεία για τα κτήματά τους. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι παραλληλισμοί με όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια στη Χαλκιδική είναι προφανείς και αυτονόητοι.

Ολα τα παραπάνω συγκεντρώνονται σε ένα σύνολο που διαθέτει ρυθμό, εντάσεις όταν χρειάζεται, εξαιρετικές ερμηνείες –ιδίως ο Μουρίκης είναι απλώς απίθανος– και πολύ καλοσχεδιασμένο ήχο, που μας μεταφέρει και εκείνος, μαζί με τη φωτογραφία, στην ατμόσφαιρα του δάσους.

Υποσχόμενη νέα γυναίκα ★★★

ΔΡΑΜΑ (2020)

Σκηνοθεσία: Εμεραλντ Φενέλ

Ερμηνείες: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Μπο Μπέρναμ, Αλισον Μπρι

Αλλο ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο, αυτή τη φορά από τη Βρετανίδα ηθοποιό Εμεραλντ Φενέλ («The Crown»), η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της και στα φετινά Οσκαρ, κερδίζοντας τελικά το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο. Στην ταινία της πρωταγωνίστρια είναι η Κάρεϊ Μάλιγκαν, η οποία υποδύεται την Κασάντρα, μια μάλλον βαλτωμένη 35άρα, η οποία μένει ακόμη με τους γονείς της, ενώ τα βράδια «κυνηγάει» άνδρες σε διάφορα ύποπτα καταγώγια. Σύντομα, όμως, θα αντιληφθούμε πως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται και ένα ψυχικό τραύμα από το παρελθόν είναι αυτό που τροφοδοτεί με τρομερή αποφασιστικότητα κάθε της κίνηση.

Το φιλμ της Φενέλ θα μπορούσε να διαβαστεί ως μια τυπική ιστορία εκδίκησης, με ορατές επιρροές από το σινεμά του Κουέντιν Ταραντίνο, ωστόσο είναι κυρίως το σοκαριστικό φινάλε του που τελικά το διαχωρίζει και σε κάνει πραγματικά να το προσέξεις. Μέχρι να φτάσουμε ώς εκεί, έχουμε δει αρκετές υπερβολές, μερικούς ενδιαφέροντες χαρακτήρες, όπως εκείνος που ερμηνεύει ο φανταστικός αυτοσχεδιαστικός κωμικός Μπο Μπέρναμ, και φυσικά την ίδια τη Μάλιγκαν, η οποία είναι εξαιρετική στον μισοσκοτεινό-μισοπαιγνιώδη ρόλο της. Αν, τέλος, η ταινία επιδιώκει να νιώσουν άβολα οι άνδρες θεατές, το επιτυγχάνει σίγουρα.

KYΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

Ερωτική επιθυμία (In the mood for love) ★★★★

Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι

Ερμηνείες: Τόνι Λιουνγκ, Μάγκι Τσενγκ, Τουνγκ Τσενγκ

Μοναδική ομορφιά

Το ρομαντικό αριστούργημα του δεξιοτέχνη σκηνοθέτη από το Χονγκ Κονγκ κυκλοφορεί σε ψηφιακή επανέκδοση, που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την αξία του. Τη δεκαετία του 1960 στη Σαγκάη, ένας άνδρας και μια γυναίκα μετακομίζουν σε διπλανά διαμερίσματα, μαζί με τους συζύγους τους. Σύντομα ωστόσο θα αντιληφθούν πως οι τελευταίοι τους απατούν, ενώ μεταξύ τους αναπτύσσεται μια όλο και πιο ακαταμάχητη ερωτική επιθυμία. Ανήμποροι να την ακολουθήσουν μέχρι τέλους εγκλωβίζονται σε μια ανολοκλήρωτη αγάπη. Μπορεί εδώ να μην υπάρχει το σουρεαλιστικό χιούμορ του «Chungking Express», ωστόσο πρόκειται πιθανότατα για την πιο εντυπωσιακή οπτικά ταινία του Γουνγκ Καρ Γουάι, ο οποίος σκηνοθετεί επιπλέον με υποδειγματική ακρίβεια. Το ταχύτατο, «ελλειπτικό» μοντάζ είναι επίσης εκεί, μαζί με τις εξαιρετικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών.

Fast and Furious 9 ★½

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν

Ερμηνείες: Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ταϊρίζ Γκίμπσον

Το αυτοκίνητο-Ταρζάν

Ιστορικό χαμηλό για ένα από τα μεγαλύτερα franchise δράσης των τελευταίων δύο δεκαετιών, το οποίο ωστόσο πλέον φλερτάρει επικίνδυνα με την παρωδία. Αυτή τη φορά, ο Ντομ Τορέτο (Βιν Ντίζελ) θα αναγκαστεί να αφήσει τη φιλήσυχη ζωή –που έτσι κι αλλιώς δεν του ταιριάζει– με την αγαπημένη του Λέτι και τον γιο τους, προκειμένου να αντιμετωπίσει αμαρτίες του παρελθόντος και ταυτόχρονα να σώσει τον κόσμο από μια τρομακτική απειλή. Κάπως έτσι η παλιά παρέα συγκεντρώνεται ξανά, τα παλαβά κυνηγητά με τα αυτοκίνητα ξεκινούν, ενώ οι σφαίρες πέφτουν άφθονες. Ενδιαφέρον ότι εδώ εμφανίζεται (από το πουθενά) ο ξεχασμένος αδελφός του Ντομ, τον οποίο υποδύεται ο άκαμπτος Τζον Σίνα, προκειμένου να γίνει ένας από τους βασικούς «κακούς» της ιστορίας. Πέραν αυτών ουδέν. Εκτός από ένα αμάξι που κάνει (κυριολεκτικά) τον Ταρζάν…

Γιάλντα, η νύχτα της συγχώρεσης ★★½

Σκηνοθεσία: Mασούντ Μπακσί

Ερμηνείες: Σαντάφ Ασγκαρί, Μπενάκ Τζαφαρί, Μπαμπάκ Καριμί

Δίκη επί της οθόνης

Το βραβευμένο στο Σάντανς ιρανικό φιλμ είναι επί της ουσίας ένα δικαστικό δράμα, το οποίο δεν διεξάγεται στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά σε ένα τηλεοπτικό πλατό. Το βράδυ της μεγάλης γιορτής της Γιάλντα, στο δημοφιλές σόου θα βρεθούν δύο γυναίκες: η νεαρή Μαριάμ, καταδικασμένη σε θάνατο για τη δολοφονία του εύπορου ηλικιωμένου συζύγου της, και η κόρη του τελευταίου, Μόνα, η οποία είναι η μόνη, σύμφωνα με το ιρανικό έθιμο, που έχει τη δυνατότητα να της απονείμει χάρη. Οι δυο τους θα κοντραριστούν ενθυμούμενες το παρελθόν, την ώρα που η αγωνία κορυφώνεται μέσα και έξω από το στούντιο, με το κοινό να παρακολουθεί καθηλωμένο. Η ανατομία της ιδιαίτερης ιρανικής κοινωνίας είναι, βέβαια, για άλλη μία φορά ενδιαφέρουσα, εδώ ωστόσο δεν διαθέτει την ακρίβεια ούτε τον ρυθμό ενός Ασγκάρ Φαραντί.

ΕΜΕΙΣ…

Μετά την περυσινή του επιτυχία, το City Drive-in της ομάδας του Cinema Alive επιστρέφει και φέτος σε νέο χώρο στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Εκεί στήνεται ένα ακόμα ιδιαίτερο θερινό σινεμά, το οποίο υπόσχεται προβολές εξαιρετικών ταινιών, σε συνδυασμό με άλλες εκδηλώσεις, με πρωταγωνιστές ήρωες της αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας. Στο κινηματογραφικό κομμάτι πάντως, αύριο Παρασκευή, προβάλλεται το «Oldboy» (11 μ.μ.), το εμβληματικό κορεατικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Παρκ Τσαν-γουκ, ενώ την επομένη το πρόγραμμα έχει διπλό αφιέρωμα στην Πόλη του Φωτός με το «Αμελί» (9.15 μ.μ.) και το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» του Γούντι Αλεν (10.45 μ.μ.). Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών και των υπόλοιπων εκδηλώσεων στο citydrivein.gr.

…ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Με τον πιο ταιριαστό τρόπο επέλεξε να σηματοδοτήσει η Καλιφόρνια την κατάργηση σχεδόν όλων των υγειονομικών περιορισμών στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο κυβερνήτης της πολιτείας που είναι συνυφασμένη με την κινηματογραφική βιομηχανία, Γκάβιν Νιούσομ, έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις εν μέσω μιας γιορτής που οργανώθηκε στα διάσημα στούντιο της Universal, παρουσία του… Σρεκ, των Μίνιονς και άλλων δημοφιλών χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων. Στην ομιλία του τόνισε πως τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού (άνω του 70%) επιτρέπουν πλέον τη λειτουργία κινηματογράφων, εστιατορίων κ.ο.κ. στην πλήρη τους χωρητικότητα, δίχως τη χρήση μάσκας, κάτι το οποίο φυσικά ισχύει μόνο για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο.