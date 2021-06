Η «Νυχτερινή Περίπολος» ξανά ολόκληρη μετά από 300 χρόνια (εικόνες)

Ο διάσημος πίνακας του Ρέμπραντ – και 4ο διασημότερο ζωγραφικό έργο στον δυτικό κόσμο) – «The Night Watch» (Νυχτερινή Περίπολος), από το 2019 υποβαλλόταν σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς έλειπαν κομμάτια του.

Τώρα, χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ο πίνακας του 1642 είναι και πάλι ολοκληρωμένος, έχοντας ήδη πάρει την περίοπτη θέση του στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

Η «Επιχείρηση Νυχτερινή Περίπολος» όπως ονομάστηκε το πρότζεκ αποκατάστασης, μεταδιδόταν ζωντανά από το διαδίκτυο και το κοινό μπορούσε να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο των εργασιών, .

Το κολοσσιαίο έργο του Ρέμπραντ – με διαστάσεις 363 εκατοστά Χ 437 εκατοστά – ήταν ατελές για 300 χρόνια.

Το έργο τέχνης κόπηκε από τα πλαϊνά μέρη το 1715 για να καταστεί δυνατή η μεταφορά του μέσα από τις πόρτες του Δημαρχείου του Άμστερνταμ.

Περίπου 60 εκατοστά του καμβά κόπηκαν στην αριστερή πλευρά, 7 εκατοστά από τα δεξιά, 22 εκατοστά από πάνω και 12 εκατοστά από κάτω, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Με τη χρήση φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης του πρωτότυπου έργου, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπόρεσε να αναδημιουργήσει τα κομμάτια που έλειπαν. στο στυλ του Ρέμπραντ.

In 1715 they cut off pieces of The Night Watch. These have never been found. That’s why we’ve had so-called artificial neural networks working overtime on reconstructing the original appearance of the painting.

— Rijksmuseum (@rijksmuseum) June 25, 2021