Νέες ταινίες: Από το Ορεγκον στην Καζαμπλάνκα

First Cow ★★★ ½

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2020)

Σκηνοθεσία: Κέλι Ράιχαρντ

Ερμηνείες: Τζον Μαγκάρο, Οράιον Λι, Τόμπι Τζόουνς

Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες πιονέρων του Νέου Κόσμου που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη μεγάλη οθόνη, έρχεται αυτή την εβδομάδα και στα ελληνικά σινεμά.

To «First Cow» της Αμερικανίδας Κέλι Ράιχαρντ είναι τοποθετημένο στο παρθένο Ορεγκον των αρχών του 19ου αιώνα, εκεί όπου Ευρωπαίοι άποικοι, ιθαγενείς Ινδιάνοι, μετανάστες και κάθε λογής τυχοδιώκτες ψάχνουν τη θέση τους σε έναν καινούργιο κόσμο που μόλις γεννιέται.

Πρωταγωνιστές του είναι δύο απίθανοι τύποι που αλληλοσυμπληρώνονται: ένας νεαρός μάγειρας με προβλήματα αυτοπεποίθησης και ένας τολμηρός Κινέζος με επιχειρηματικό δαιμόνιο. Οι δυο τους θα γίνουν φίλοι και θα συνεργαστούν, σκαρώνοντας μια κομπίνα που στο κέντρο της έχει την πρώτη αγελάδα που φτάνει στην κατά τα άλλα πάμπτωχη περιοχή τους.

Η Ράιχαρντ δημιουργεί μια ιστορία με ωραία ατμόσφαιρα, έξυπνους συμβολισμούς καθώς και αρκετό χιούμορ, εγκιβωτισμένη σε μια εποχή που ήρωες δεν ήταν μόνον όσοι κρατούσαν εξάσφαιρα.

Εδώ άλλωστε κυριαρχούν οι απλές νόρμες και το άρωμα της αυθεντικότητας. Η μουσική είναι από ελάχιστη έως ανύπαρκτη, αφήνοντας τους φυσικούς ήχους να μας βάλουν στο κατάλληλο κλίμα.

Τα ρούχα των ανθρώπων είναι ταλαιπωρημένα από την τρομερά σκληρή ζωή που κάνουν. Σχεδόν τα πάντα είναι καλυμμένα από χώμα και βρωμιά. Κι όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννιούνται όνειρα και άνθρωποι που μέχρι πρότινος πάλευαν για την επιβίωση, προκόβουν και διεκδικούν μια καλύτερη ζωή.

Η δε συμβολική ιστορία της αγελάδας γίνεται η αφορμή για να θιγούν ζητήματα τόσο ιστορικά, όπως για παράδειγμα η βρετανική επικυριαρχία και η αντιμετώπιση των ιθαγενών, όσο και σύγχρονα σαν το μεταναστευτικό ή την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, σε ένα χαμηλότονο φιλμ από το οποίο πάντως δεν λείπει ο ρυθμός ούτε και το σασπένς, ειδικά όσο προχωράει προς το φινάλε του.

Καζαμπλάνκα ★★★★

ΔΡΑΜΑ

Σκηνοθεσία: Μάικλ Κερτίζ

Ερμηνείες: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Iνγκριντ Μπέργκμαν, Πολ Χένριντ



«Ζητήματα καρδιάς υπό τη σκιά του Μεγάλου Πολέμου», θα λέγαμε επιγραμματικά για την υπόθεση μιας από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες του αμερικανικού σινεμά. Προφανώς η «Καζαμπλάνκα» έχει τα χρονάκια της, όμως η ηλικία δεν της φαίνεται. Εκανε μια καλή πρεμιέρα το 1942, αλλά από το 1943 –μετά την εισβολή των Συμμάχων στη Βόρεια Αφρική– η ταινία απογειώθηκε, παρότι η Warner Bros δεν την υπολόγιζε στην αρχή ως ένα από τα πιο δυνατά της «χαρτιά». Ηθοποιοί πρώτης γραμμής που διατηρούν, χάρη και στο ασπρόμαυρο φιλμ, το στυλ και την κομψότητά τους, αγέραστη μουσική του Μαξ Στάινερ και βεβαίως διάλογοι και πασίγνωστες ατάκες που έχουν γίνει μέρος της ποπ κουλτούρας σε όλο τον κόσμο. Η ταινία έλαβε οκτώ υποψηφιότητες και κέρδισε τρία Οσκαρ, ανάμεσά τους καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου. Από το «Play it again, Sam» έως το «We’ll Always Have Paris» καταλήγοντας στο «Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship», η «Καζαμπλάνκα» και το μπαρ του Ρικ θα ανανεώνουν διαρκώς το φανατικό κοινό τους.

KYΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

Η αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ

Σκηνοθέτης: Δημήτρης Μπαβέλλας

Ερμηνευτές: Μάκης Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σαράντης, Αννα Καλαϊτζίδου, Υβόννη Μαλτέζου κ.ά.

Μια ροκ εν ρολ διαδρομή

Ο Αντώνης Τιτσάνης και ο Χρήστος Φερτάκης είναι δύο φίλοι που συγκατοικούν σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα. Ανεργοι και πλήρως αποκομμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο τα βγάζουν πέρα όπως μπορούν, με τα ελάχιστα έσοδα από τις μικροδουλειές που κάνουν ή με τα χρήματα από το ταμείο ανεργίας που εισπράττει ο Χρήστος. Τους δυο τους ενώνει ο πλατωνικός τους έρωτας που μοιράζονται για τη Λώρα Ντουράντ, μια μυθική πορνοστάρ της δεκαετίας του ’90, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Κανένας

Σκηνοθέτης: Ιλια Ναϊσούλερ

Ερμηνευτές: Μπομπ Οντενκερκ, Κόνι Νίλσεν

Ο οικογενειάρχης

Από τους παραγωγούς των «John Wick» και του «Atomic Blonde», έρχεται μια περιπέτεια με καταιγιστική δράση. Η ιστορία του «Κανένα» πυροδοτείται από μια εισβολή ληστών, η οποία ωθεί έναν οικογενειάρχη στα άκρα, ώστε να κρατήσει την οικογένειά του ασφαλή. Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Μπομπ Οντενκερκ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Χατς Μάνσελ, ενός παραγκωνισμένου πατέρα και συζύγου, ο οποίος δέχεται τα χτυπήματα της ζωής χωρίς να αντιδρά. Οταν δύο ληστές εισβάλλουν στο σπίτι του ένα βράδυ, δεν βρίσκει το θάρρος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την οικογένειά του.

Ο κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου

Σκηνοθεσία: Ντομινίκ Κουκ

Ερμηνευτές: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μεράμπ Νινίτζε, Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, Τζέσι Μπάκλεϊ

Ιστορία κατασκοπείας

Ολα διαδραματίζονται στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου. Η ταινία αφηγείται την απίστευτη και αληθινή ιστορία ενός Βρετανού επιχειρηματία, του Γκρεβίλ Γουάιν, που στρατολογήθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασκοπικές επιχειρήσεις της Ιστορίας. Υπό τις διαταγές της βρετανικής MI-6 και της αμερικανικής CIA συνάπτει μια επικίνδυνη συνεργασία με τον Ρώσο αξιωματικό και Σοβιετικό πράκτορα Ολεγκ Πενκόφσκι στην προσπάθειά του να παρέχει σημαντικές πληροφορίες που θα εμποδίσουν μια πυρηνική επίθεση.

Μια φορά κι έναν καιρό

Σκηνοθεσία: Μπρέντα Τσάπμαν

Ερμηνείες: Αντζελίνα Τζολί, Γκούγκου Μπάτα-Ράου, Μάικλ Κέιν

Η Αλίκη και ο Πίτερ

Μια ταινία που συνδυάζει δύο παραμύθια σε ένα, ή τι συμβαίνει όταν «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» συναντά τον Πίτερ Παν. Η οκτάχρονη Αλίκη και ο άτακτος αδελφός της, Πίτερ, ζουν στην εξοχή με τους γονείς τους. Ξαφνικά καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στον κόσμο της φαντασίας και στο σπίτι τους. Μπλέκοντας σε μια απίστευτη περιπέτεια φτάνουν μόνοι στο Λονδίνο για να πουλήσουν ένα πολύτιμο κειμήλιο. Στο δύσκολο ταξίδι της επιστροφής, η Αλίκη βρίσκει προσωρινό καταφύγιο σε μια λαγουδότρυπα γεμάτη εκπλήξεις και ο Πίτερ εισβάλλει σε ένα μαγικό βασίλειο όπου γίνεται ο αρχηγός των χαμένων αγοριών.