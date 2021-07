Το σινεμά «βρυχάται» με το Λιοντάρι της Βενετίας

Πέρυσι ήταν επί της ουσίας το μοναδικό από τα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ που κατάφερε να διεξαχθεί διά ζώσης –έστω και με πολλούς περιορισμούς– κρατώντας ζωντανό το κύτταρο του σινεμά και δίνοντάς μας την ταινία που θριάμβευσε τελικά και στα τελευταία Οσκαρ. Το «Nomadland» της Κλόι Ζάο ξεκίνησε την πορεία του με τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας, αποδεικνύοντας ξανά πως η Μόστρα στέκεται ισάξια πια δίπλα στις Κάννες, στο φεστιβαλικό καλεντάρι.

Και παρότι εφέτος η Κρουαζέτ επανέκαμψε με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, εμείς ετοιμάζουμε ήδη τις αποσκευές μας για τα κανάλια της Βενετίας, διότι κάτι μας λέει πως και αυτή τη φορά εκεί κρύβονται οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές συγκινήσεις από τις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε και έχει οριστεί η έναρξη. Το πρόγραμμα, άλλωστε, που κυκλοφόρησε πρόσφατα προδιαθέτει για τέτοιες.

Σίγουρα οι πάντες –και εμείς– ανυπομονούν να δουν επιτέλους το επικό «Dune» του Ντενίς Βιλνέβ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στη Μόστρα εκτός συναγωνισμού· στην ίδια κατηγορία θα παρουσιαστεί επίσης το «The last duel», ένα ταξίδι στον θρυλικό Εκατονταετή Πόλεμο διά χειρός Ρίντλεϊ Σκοτ, με τους Ματ Ντέιμον, Μπεν Αφλεκ και Ανταμ Ντράιβερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οσο για τον Χρυσό Λέοντα, αυτός θα κριθεί σε ένα διαγωνιστικό τμήμα όπου γίνεται… χαμός.

Εκεί βρίσκονται ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με το «Parallel mothers», η Τζέιν Κάμπιον, η οποία επιστρέφει με το «The power of the dog» του Netflix, ο Πάολο Σορεντίνο με το «The hand of God», η Μάγκι Τζίλενχαλ με το γυρισμένο (και) στην Ελλάδα «The lost daughter», η τρομερή Ανα Λίλι Αμιρπούρ με το «Mona Lisa and the blood moon», ο Πάμπλο Λαρέιν με το αφιερωμένο στην Πριγκίπισσα Νταϊάνα «Spencer» και πολλοί άλλοι. Ολα τα παραπάνω αναμένεται να κάνουν το έργο της κριτικής επιτροπής του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν Χο αρκετά δύσκολο και φυσικά να χαρίσουν συγκινήσεις στους σινεφίλ.