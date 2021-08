Νέες ταινίες: Νεανικός έρωτας, αδελφικός ανταγωνισμός

Καλοκαίρι του ’85 ★★ ½

ΔΡΑΜΑ (2020)

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν

Ερμηνείες: Φελίξ Λεφέμπρ, Μπενζαμέν Βουαζέν, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι

Ο συνήθως προκλητικός Φρανσουά Οζόν αφηγείται εδώ μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης και νεανικού έρωτα, δίχως να παραλείψει πάντως να προσθέσει και την πιο σκοτεινή πλευρά, που θα τη μετατρέψει τελικά σε θρίλερ. Πρωταγωνιστής ο 16χρονος Αλέξ, ο οποίος περνά το καλοκαίρι σε κάποια παραλιακή πολίχνη στις ακτές της Νορμανδίας. Οταν κάποια μέρα το μικρό ιστιοφόρο του αναποδογυρίζει στη θάλασσα, θα τον σώσει ο 18χρονος Νταβίντ, ένας εξωστρεφής και παράτολμος νεαρός, ο οποίος τελικά θα γοητεύσει τον Αλέξ, με τους δυο τους να παραδίδονται στη μέθη του έρωτα. Από την αρχή της ταινίας ωστόσο, ως θεατές, έχουμε μάθει πως ο Αλέξ έχει σκοτώσει τον Νταβίντ…Ο Οζόν χρησιμοποιεί μια αρκετά δημοφιλή σεναριακή τεχνική, αποκαλύπτοντας εξαρχής μέρος της κατάληξης της ιστορίας του, κατασκευάζοντας έτσι αυτόματα μια παράλληλη αφήγηση προς τη βασική του. Η τελευταία μοιάζει αρκετά με όσα έχουμε δει στο «Call me by your name» του Λούκα Γκουαντανίνο. Ο έφηβος Αλέξ θα μυηθεί στα μυστικά του έρωτα από τον λίγο μεγαλύτερο Νταβίντ και θα αναπτύξει σχέση πάθους μαζί του. Καλοκαιρινές βόλτες με τη μηχανή, μπάνιο στη θάλασσα και ένα όμορφο σάουντρακ γεμάτο «ύμνους» της δεκαετίας του 1980 συνθέτουν το βίντατζ σκηνικό της ξεγνοιασιάς, το οποίο, ως συνήθως βέβαια, είναι βασισμένο περισσότερο σε μια ιδέα παρά στην πραγματικότητα.

«Εφευρίσκουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε», παρατηρεί κάποια στιγμή ένας από τους χαρακτήρες της ταινίας, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την εικόνα που έχει πλάσει ο Αλέξ για τον φίλο του. Και κάπου εκεί ξεκινά το θρίλερ. Ο Οζόν κλιμακώνει τη δράση του προς το φινάλε προσθέτοντας δραματικό βάρος στους ήρωες και υπενθυμίζοντας σε όλους τους τόνους πως το καλοκαίρι, όσο γλυκό κι αν μοιάζει, κάποια στιγμή φτάνει στο τέλος του.

Αδέλφια σε σύγκρουση ★★★

ΔΡΑΜΕΝΤΙ (2020)

Σκηνοθεσία: Τζέρεμι Σιμς

Ερμηνείες: Σαμ Νιλ, Μίκαελ Κάτον, Μιράντα Ρίτσαρντσον



Κατευθείαν από τη γεμάτη ιδιαιτερότητες επαρχία της Αυστραλίας μάς έρχεται μια οικογενειακή ιστορία με πρωταγωνιστή τον Σαμ Νιλ. Ο τελευταίος υποδύεται τον Κόλιν, έναν λαμπρό εκτροφέα προβάτων, υπερήφανο για την εκλεκτή ράτσα των ζώων του, που σαρώνουν τα βραβεία σε μια απομακρυσμένη περιοχή της δυτικής Αυστραλίας. Σπουδαιότερος ανταγωνιστής είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του, Λες, με τον οποίο μάλιστα είναι από χρόνια αποξενωμένοι, παρόλο που ουσιαστικά οι δυο τους εργάζονται πλάι πλάι καθημερινά στις φάρμες τους.

Οι ισορροπίες πάντως θα ανατραπούν όταν ένα κριάρι του Λες διαγιγνώσκεται με έναν επικίνδυνο ιό και οι αρμόδιες αρχές διατάζουν τη θανάτωση όλων των κοπαδιών της κοιλάδας.

Το φιλμ του Τζέρεμι Σιμς ισορροπεί πολύ καλά ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα, σκιαγραφώντας ταυτόχρονα με απολαυστικό τρόπο την αγροτική ζωή. Ο εσωστρεφής, ελαφρώς μονόχνοτος Κόλιν συγκρίνεται μόνο με τον ακόμα πιο παράξενο αδελφό του, ο οποίος περιφέρεται διαρκώς μεθυσμένος και συνεννοείται κυρίως με γρυλίσματα. Οι δυο τους θα έρθουν σε μετωπική σύγκρουση, ακριβώς όπως τα αγαπημένα τους κριάρια δηλαδή, προτού συνειδητοποιήσουν ότι η απάντηση στη συμφορά που τους βρήκε μπορεί να είναι μόνο η ομαδική προσπάθεια.

KYΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

Ο διάσημος κλέφτης Twist ★★ ½

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Οουεν

Ερμηνείες: Ράφερτι Λο, Μάικλ Κέιν, Λίνα Χέντεϊ

Ενας σύγχρονος Ολιβερ

Στο πνεύμα των ταινιών που θέλουν κλασικούς ήρωες, κυρίως λογοτεχνικούς, να μεταφέρονται κινηματογραφικά στη σύγχρονη εποχή, ο Ολιβερ Τουίστ του Ντίκενς προσγειώνεται στο Λονδίνο του 21ου αιώνα ως νεαρός γκραφιτάς – παρκουρίστας.

Τον ρόλο ερμηνεύει ο γιος του Τζουντ Λο, Λάφερτι (είναι ίδιος ο πατέρας του), σε ένα φιλμ που παίζει γενικώς με τις ταυτότητες και τα φύλα διάφορων βασικών χαρακτήρων του λογοτεχνικού προτύπου. Εκείνον του Φέιγκαν αναλαμβάνει ο Μάικλ Κέιν, ο οποίος συγκεντρώνει τη συμμορία των ορφανών του σκαρώνοντας ένα παράτολμο σχέδιο με σκοπό να κλέψει ένα ανεκτίμητης αξίας έργο.

Οι γρήγοροι ρυθμοί και τα εντυπωσιακά ακροβατικά στις στέγες του Λονδίνου μετρούν σίγουρα στα ατού της ταινίας του Μάρτιν Οουεν, η οποία πάντως δεν ξεφεύγει από τα προβλεπόμενα και τα κλισέ του είδους.

Τα 400 χτυπήματα ★★★★★

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Τριφό

Ερμηνείες: Ζαν-Πιερ Λεό, Κλερ Μοριέ, Αλμπέρ Ρεμί

Διαχρονικός Τριφό

Ο Φρανσουά Τριφό βγάζει την κάμερά του στον δρόμο κινηματογραφώντας τούς κατά βάσιν ερασιτέχνες ηθοποιούς του και κάπου εκεί η γαλλική νουβέλ βαγκ ξεκινάει πραγματικά την πορεία της. Η ταινία-ορόσημο του σπουδαίου κινηματογραφικού ρεύματος παραμένει και σήμερα ένα αριστούργημα, ελεύθερης σκέψης και κινηματογραφικής δεξιοτεχνίας. Ο θεατής βλέπει την ιστορία από την οπτική του δεκατριάχρονου Αντουάν, ενός ατίθασου παιδιού που αντιμετωπίζει την κακομεταχείριση των δασκάλων και την αδιαφορία των γονιών του. Καθώς ο μικρός ψάχνει τρόπους να απελευθερωθεί, ο κλοιός σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω του. Ο Τριφό αντλεί από προσωπικές εμπειρίες αλλά και από το πνεύμα της εποχής, σκαρώνοντας μια φαινομενικά απλούστατη ιστορία, η οποία ωστόσο είναι κινηματογραφημένη με τέτοιο τρόπο ώστε αποκτά διαχρονική καλλιτεχνική αξία και εκφραστική δύναμη.

Η γεύση της απιστίας ★★ ½

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μπόε

Ερμηνείες: Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου, Κατρίνε Γκρέις-Ροσένταλ

Γαστριμαργικά μπερδέματα

Ο νικητής της Χρυσής Κάμερας του Φεστιβάλ Καννών, Κρίστοφερ Μπόε («Ερωτική αναπαράσταση»), εμπνέεται εδώ από τη διακεκριμένη γαστρονομική σκηνή της Δανίας, δημιουργώντας ένα ερωτικό δράμα που εκτυλίσσεται ανάμεσα σε γκουρμέ πιάτα. Ο Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου του «Game of Thrones» υποδύεται τον Κάρστεν, έναν ανερχόμενο σεφ, ο οποίος γνωρίζει και ερωτεύεται την ανθρωπολόγο Μάγκι. Οι δυο τους θα ανοίξουν μαζί ένα καινούργιο εστιατόριο, βάζοντας στόχο το πολυπόθητο αστέρι Μισελέν. Τη νύχτα ωστόσο που αυτό μοιάζει να βρίσκεται προ των πυλών, ένα αναπάντεχο μήνυμα απειλεί να τινάξει την οικογένεια και τη σχέση τους στον αέρα. Η γαστριμαργική πλευρά του φιλμ είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα, όπως και τα σχόλια πάνω στις θυσίες που απαιτεί η επιτυχία, ωστόσο η ερωτική ιστορία είναι μάλλον κλισέ. Το φινάλε, πάντως, θυμίζει αρκετά εκείνο του οσκαρικού «Another round».

ΕΜΕΙΣ…

Την πανελλήνια πρεμιέρα του θα κάνει το πολυαναμενόμενο φιλμ «O άνθρωπος του Θεού» στο 11ο Athens Open Air Film Festival στις 24 Αυγούστου, στις 9 μ.μ. Σε μια ειδική –και δωρεάν– προβολή στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, η οποία θα ολοκληρώσει και το φετινό φεστιβάλ, θα παρουσιαστεί η ταινία της Γελένα Πόποβιτς για τον Αγιο Νεκτάριο, παρουσία αρκετών από τους συντελεστές της. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Αρης Σερβετάλης υποδύεται εκεί τον τότε μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκτάριο, ο οποίος εκδιώκεται στην Αίγυπτο, ενώ αργότερα καταφεύγει στην Αίγινα, όπου ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα χέρια του. Γυρίσματα για την ταινία πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Αίγινα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

…ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Ολοκληρώθηκαν, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, τα γυρίσματα ενός επικού ντοκιμαντέρ για τους Led Zeppelin, του πρώτου με τόσο μεγάλη πρόσβαση στα μέλη και το αρχειακό υλικό της ίδιας της θρυλικής ροκ μπάντας. Το «Becoming Led Zeppelin» του Μπέρναρντ Μακ Μάχον («American Epic») περιλαμβάνει φυσικά καινούργιες συνεντεύξεις από τους Τζίμι Πέιτζ, Ρόμπερτ Πλαντ και Τζον Πολ Τζόουνς, αλλά και «τα αποτελέσματα μιας πολύχρονης έρευνας ανά τον κόσμο μαζί με την εκτενή αποκατάσταση οπτικοακουστικών αρχείων», σύμφωνα με τον δημιουργό. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.