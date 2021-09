Συναυλία: Με μια φωνή για τη Βόρεια Εύβοια

Από το «We are the world» του 1985 μέχρι το «Ολοι μαζί μπορούμε» της οικονομικής κρίσης και από το «A concert for Bangladesh» του 1971 μέχρι την πρωτοβουλία «Κανένας μόνος/Καμία μόνη» των αρχών της πανδημίας, οι συναυλίες αλληλεγγύης μοιάζουν ενίοτε να εμφορούνται, έστω σε επίπεδο συμβολισμών, από μια αισιοδοξία ελαφρώς αθώα ή βολονταριστική. Πόσοι άλλοι τρόποι, όμως, να υπάρχουν για να ευαισθητοποιηθεί ένα μαζικό ακροατήριο απέναντι σε μια μαζική καταστροφή; Παίρνοντας ως παράδειγμα πρόσφατα δεινά, πόσοι άλλοι τίτλοι θα ήταν ταιριαστοί σε μια συναυλία ενίσχυσης των πυρόπληκτων οικογενειών της βόρειας Εύβοιας, πέρα από μια φράση απλή και ενθαρρυντική όπως το «Μένουμε όρθιοι»;

Υποτροφίες

Κάπως έτσι μπορεί να σκέφτηκαν οι αρμόδιοι των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, που ανέλαβαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας τέτοιας συναυλίας την ερχόμενη Τρίτη, στις 8 μ.μ., στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σίγουρα, η συναυλία έχει ένα συγκεκριμένο στόχο να πετύχει: τα έσοδά της θα διατεθούν με τη μορφή υποτροφιών στα παιδιά των πυρόπληκτων οικογενειών των δύο δήμων, τα οποία ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και επομένως έχουν ανάγκη για στήριξη της φοίτησής τους και ανακούφιση των οικογενειών τους. Επιπλέον, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας θα μεριμνήσουν ώστε μέρος των εσόδων να αξιοποιηθεί για την κάλυψη και άλλων οικονομικών και φυσικών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Από επάνω αριστερά, με τη φορά του ρολογιού: ο Γιάννης Χαρούλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μάριος Φραγκούλης, η Αλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στη συναυλία «Μένουμε όρθιοι» στο Καλλιμάρμαρο.

Το πόσο καταστροφικές ήταν ξεχνιέται δύσκολα, ας το θυμίσουμε όμως άλλη μία φορά: περίπου 500.000 στρέμματα εκτιμάται πως κάηκαν τον περασμένο Αύγουστο μόνο στη βόρεια Εύβοια. Ισως αυτός ο συντριπτικός αριθμός είναι ο βασικός λόγος που στο κάλεσμα των διοργανωτών της συναυλίας «Μένουμε όρθιοι» ανταποκρίθηκαν και θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες: η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Χρήστος Θηβαίος και ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιάννης Κούτρας, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (ο «Τσολιάς» της Ελληνοφρένειας), η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Αλκηστις Πρωτοψάλτη, οι Πυξ Λαξ, ο Μάριος Φραγκούλης, αλλά και ο Γιάννης Χαρούλης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Κώστας Χατζής. Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Θανάσης Αλευράς, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αγγελος Τριανταφύλλου, ενώ υπεύθυνη για την επιμέλεια του προγράμματος είναι η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και για τις ενορχηστρώσεις ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

Εξίσου μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συνδράμουν τη διοργάνωση. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παραχώρησε το Καλλιμάρμαρο, ενώ η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO υποστηρίζει το όλο εγχείρημα. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ανέλαβε αφιλοκερδώς την παραγωγή και την εκτέλεση της συναυλίας, ενώ ο Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να καλύψει πάγιες ανάγκες και να διαθέσει ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Η Ελληνική Ενωση Εταιρειών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων HERCA καλύπτει το εξοπλιστικό κομμάτι, και ο κατάλογος συμπληρώνεται από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, που θα βοηθήσει στην ταξιθεσία, από την εταιρεία View Master Films που θα συμβάλει στην οργάνωση της παραγωγής, την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας και την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας κ.ά.

Πρόκειται για μεγάλο εγχείρημα, μεταξύ άλλων γιατί τέτοιες διοργανώσεις χαρακτηρίζονται από απαιτητικά «logistics». Οπως μαθαίνουμε από ανθρώπους της παραγωγής του «Μένουμε όρθιοι», συναυλίες σαν και αυτήν απαιτούν υπό κανονικές συνθήκες τρεις μήνες για να στηθούν, επομένως είναι αξιοθαύμαστο που για πρώτη φορά, τόσοι φορείς συντονίστηκαν τόσο γρήγορα. Μέχρι και σε livestreaming θα μεταδοθεί το γεγονός: χρήσιμη δυνατότητα, που θα αυξήσει το κοινό της συναυλίας, για λόγους κάθε άλλο παρά εμπορικούς.

28 Σεπτεμβρίου, 8 μ.μ., Καλλιμάρμαρο. Εισιτήρια: ticketservices.gr.