Ο Γκρίνμπλατ στη Γεννάδειο

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Στίβεν Γκρίνμπλατ θα δώσει διάλεξη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη με θέμα «Religious Tolerance and the Twilight of the Ancient World» (Θρησκευτική ανοχή και το λυκόφως του αρχαίου κόσμου) στα αγγλικά. Στη διάλεξη θα επικεντρωθεί στο κείμενο «Οκτάβιος» (Octavius) του Μάρκου Μινούκιου Φήλιξ (τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ.), μία γλαφυρή απολογία για τον Χριστιανισμό που τελούσε υπό διωγμό. Η διάλεξη του γνωστού καθηγητή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Cotsen Hall στις 7 μ.μ. και θα μεταδοθεί απευθείας από το Διαδίκτυο.

Αγνωστα ντοκουμέντα

Επειτα από 25 χρόνια έρευνας, ο δημοσιογράφος και διευθυντής της «Κ» Αλέξης Παπαχελάς παρουσιάζει αδημοσίευτο και σπάνιο υλικό για την επταετία της χούντας στο βιβλίο του «Ενα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974», που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μεταίχμιο στις 14 Οκτωβρίου. Το βιβλίο περιέχει ντοκουμέντα (και ηχητικά με QR code), άγνωστες συνομιλίες και μαρτυρίες πρωταγωνιστών, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά, ενώ επικεντρώνεται στον ρόλο των αμερικανικών υπηρεσιών. Το βιβλίο φωτίζει ερωτήματα της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας σχετικά με την ανατροπή του δικτάτορα Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, τον ρόλο παραγόντων της εποχής, όπως του Αριστοτέλη Ωνάση, το άγνωστο παρασκήνιο της ελληνοτουρκικής έντασης του 1974, την αντιμετώπιση των Καραμανλή και Παπανδρέου από τους Αμερικανούς και το πώς ζητήματα του 2021 γεννήθηκαν την περίοδο 1973-74.

Η ώρα της μετάφρασης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης, το Ινστιτούτο Γκαίτε διοργανώνει στις 30 Σεπτεμβρίου το τρίτο διαδικτυακό σεμινάριο της σειράς «Η τέχνη της μετάφρασης» στις 7 μ.μ. Πώς λειτουργεί η συνεργασία μεταξύ εκδοτικών οίκων, λογοτεχνικών ατζέντηδων και μεταφραστών; Ποιος είναι ο ρόλος των λογοτεχνικών ατζέντηδων κατά την εκπροσώπηση ενός συγγραφέα και την πώληση των δικαιωμάτων του έργου του στο εξωτερικό; Στα ερωτήματα θα απαντήσουν η ατζέντης Ευαγγελία Αυλωνίτη, ο υπεύθυνος πώλησης δικαιωμάτων των εκδόσεων Suhrkamp Κρίστοφ Χάζενχαλ και ο εκδότης και αντιπρόεδρος του ΕΙΠ Ανδρέας Σιδέρης.