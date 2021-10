Thessaloniki PhotoΒiennale 2021

Η 24η διοργάνωση της Thessaloniki PhotoBiennale είναι εδώ, από την 1 Οκτωβρίου 2021 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022, με ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στην πόλη.

H κεντρική έκθεση της φετινής διοργάνωσης με τίτλο «The Real and the Record» θα φιλοξενηθεί στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, σε επιμέλεια της Κατερίνας Σταθοπούλου και του Γιώργου Πρίνου. Η διεθνής, πρωτότυπη παραγωγή ξεναγεί το κοινό σε θεματικές που μελετούν τις πολλαπλές επιστρώσεις του πραγματικού, έννοιας διαφιλονικούμενης σ’ ένα σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί ο πληροφοριακός παροξυσμός και πληθαίνουν τα ερωτηματικά για επιδραστικά fake news.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συμπληρώνουν εκθέσεις ιστορικές και σύγχρονες, ομαδικές και ατομικές, πρωτοεμφανιζόμενων όσο και καταξιωμένων φωτογράφων, δράσεις και συνέργειες με άλλα φεστιβάλ και πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς της πόλης και της χώρας.

Στη Thessaloniki PhotoBiennale του 2021 αφήνουμε πίσω τη μεγαλύτερη δοκιμασία των τελευταίων δεκαετιών την οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και ανακαλύπτουμε μαζί έργα και δημιουργούς, μοιραζόμαστε ιδέες και προβληματισμούς, θέτουμε ερωτήματα και ερευνούμε ζητήματα που περιστοιχίζουν την κοινωνία, την επιστήμη και την τεχνολογία, αφήνοντας την τέχνη να μας οδηγήσει σε μονοπάτια άγνωστα.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται τηρώντας τα πιο επικαιροποιημένα πρωτόκολλα κατά της πανδημίας.

Πρόγραμμα εκθέσεων

«Fred Boissonnas: ‘Με τη σχεδία του Οδυσσέα’. Φωτογραφίες από τη Συλλογή Ιωάννη Τρικόγλου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ»

Αγιορειτική Εστία

01/10-13/11/2021

«The 27 Bus»

Stefan Canham

MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

01/10/21-20/02/22

«Kammer»

Sabine Höpfner

MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

01/10/21-20/02/22

«Βαλκανικοί αντίλαλοι. Ηχο-πορτραίτα από τη νοτιοανατολική Ευρώπη 1962 – 1987. Φωτογραφικές αφηγήσεις του Martin Koenig»

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης

02/10/21-30/01/22

«Ruins Reversed» (Οpen Call)

Εύα Σταματίου

esp+ gallery / ΙΕΚ ESP

04/10-07/11/21

«μονόλογοι» (Open Call)

Βασίλης Παντελίδης

Stereosis

04/10-05/12/21

«Η κατάχωση και προστασία των αρχαίων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

05/10/21-19/01/2022

«Τοποανθρωπολογίες»

Charles Weber, Ερωφίλη Γαγάνη, Θεοδόσης Γιαννακίδης, Τάσος Ζωίδης, Πηνελόπη Θωμαΐδη, Πέτρος Κοκκόλης, Βαγγέλης Κουσιώρας, Παναγιώτης Λάμπρου, Κωνσταντία Μαζαράκη, Εύη Μαυρώνη, Ελένη Μουζακίτη, Λευτέρης Παρασκευαΐδης, Χρήστος Ροντογιάννης, Ορέστης Σεφέρογλου, Ιωάννης Στρατουδάκης, Χρήστος Σωτηρόπουλος, Σώτη Τυρολόγου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

06/10-04/12/21

«Sequences of Truth and Deception»

Vanja Bučan

Γκαλερί Ρω

07-30/10/21

«Photobook boom / Η ελληνική περίπτωση»

Άνια Βουλούδη, Εύα Βουτσάκη, Ανάργυρος Δρόλαπας, Σπύρος Ζερβουδάκης, Χάρης Κακαρούχας, Γιώργος Καραηλίας, Χαράλαμπος Κυδωνάκης, Αλεξάνδρα Μασμανίδη, Δημήτρης Μυτάς, Στεφανία Ορφανίδου, Αθανασία Παπαδοπούλου, Στυλιανός Παπαρδέλας, Αντωνία Πετρίτη, Άρτεμις Πυρπύλη, Γιώργος Σαλαμέ, Αλεξέι Σιοζόφ, Δημήτρης Ταΐρης, Άννη Τσεβδομαρία, Σοφία Τολίκα, Πάνος Χαραλαμπίδης, Μαίρη Χαιρετάκη, Γιάννης Χατζηασλάνης

Βιβλιοπωλείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

07/10-04/12/21

«niform»

Samuel Bianchini

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

08/10-12/12/21

«Arirang»

Philippe Chancel

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

08/10/21-20/02/22

«Society doesn’t fit me but my little black dress does»

Αλέξανδρος Κατσής, Ζακ Κωστόπουλος, Μαρία Λούκα

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

08/10/21-20/02/22

«Chrysalis»

Όλγα Στεφάτου

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

08/10/21-20/02/22

«Parallel Crisis»

Γιάννης Καρπούζης

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

08/10/21-20/02/22

«Dark Tree»

Ρέα Παπαδοπούλου

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

08/10/21-20/02/22

«The Real and the Record»

Mathieu Asselin, Lisa Barnard, Αλέξης Βασιλικός, Alexandra Bell, Matthew Booth, David Claerbout, Crofton Black & Edmund Clark, Κυριακή Γονή, Sara Cwynar, Antoine d’ Agata, Forensic Architecture, Formafantasma – Andrea Trimarchi & Simone Farresin, Κωνσταντίνος Ζηργάνος-Καζολέας, Γιώργος Καραηλίας, Teresa Margolles, Γιώργος Μουτάφης, Max Pinckers, Allan Sekula, Jeffrey Stuker, Walid Raad, UNITED for International Action (διεθνές δίκτυο), Carmen Winant, Ζωή Χατζηγιαννάκη

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών

09/10/21-20/02/22

«Βλέμματα-Μαρτυρίες»

Α. Abbas, Enri Canaj, Raymond Depardon, Thomas Dworzak, Stuart Franklin, Cristina Garcia Rodero, Hiroji Kubota, Yael Martinez, Lorenzo Meloni, Paolo Pellegrin, Gilles Peress, Chris Steele-Perkins, Moises Saman, Jerome Sessini, Newsha Tavakolian

08/11/21-16/01/22

«Βυρωνικοί Ήρωες»

Λυδία Βενιέρη

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

17/12/21-20/02/22

