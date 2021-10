Στο φεστιβάλ Καννών το ντοκιμαντέρ «Πρέσπα – Σταγόνες υδάτινων κόσμων»

Στο φεστιβάλ των Καννών θα συμμετάσχει το ντοκιμαντέρ «Πρέσπα – Σταγόνες υδάτινων κόσμων».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι το ντοκιμαντέρ μας επιλέχθηκε επίσημα για να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Καννών» σημειώνουν σε ανάρτησή τους οι συντελεστές του φιλμ.

We are thrilled to announce that our documentary film has been officially selected to participate at this month’s Cannes World Film Festival competition 💫💫

Το θέμα του ντοκιμαντέρ

Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στις Πρέσπες, που προβάλλει τη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, μέσα από ενδιαφέρουσες αφηγήσεις κατοίκων, διαδρομές σε ιστορικά μονοπάτια και μεγαλειώδεις εικόνες χριστιανικής έκφρασης και κατάνυξης. Ακολουθώντας πάντα μία κινηματογραφική λογική, η ταινία καταγράφει τη σύγχρονη ζωή, τις καινοτόμες ιδέες, τις πρωτοβουλίες των τοπικών οργανώσεων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παραγωγή τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις λίμνες.

Με ένα μοναδικό οικοσύστημα που χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης, με τουλάχιστον 1500 είδη φυτών, εκατοντάδες είδη πουλιών και τη μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνου στον κόσμο, η περιοχή της Πρέσπας, έχει χαρακτηριστεί ως διεθνής Προστατευόμενος Υγρότοπος με τη συνθήκη Ραμσάρ. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους – Natura 2000 – που έχει συμπεριλάβει τον τόπο στις προστατευόμενες περιοχές.

Η ταυτότητα του ντοκιμαντέρ

Παραγωγή 2021

Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Χριστάκη

Συγγραφή κειμένου: Δημήτρης Ιορδ. Καρασάββας, Ανδρονίκη Χριστάκη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Μοντάζ: Δημήτρης Κωνσταντίνου-Hautecoeur

Αφήγηση: Στέλλα Φυρογένη

Μουσική επιμέλεια: Ανδρονίκη Χριστάκη

Εταιρία Παραγωγής: Fimi Culture – Paraskevula Ntissios

Διάρκεια: 52 λεπτά