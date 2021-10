Home Cinema: Επικίνδυνα παιχνίδια

Λαχτάρα για παιχνίδια ή υπερβάλλων ζήλος που μπορεί να οδηγήσει και σε σοβαρούς τραυματισμούς; Οπως και να έχει, η εκρηκτική δημοφιλία της νέας σειράς του Netflix με τίτλο «Το παιχνίδι του καλαμαριού»έγινε αισθητή και στο Παρίσι, όπου «ορκισμένοι» φαν πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια και ποδοπατήθηκαν στα εγκαίνια ενός θεματικού pop up καφέ που λειτούργησε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ως γνωστόν το «quid Game» παρουσιάζει την ιστορία εκατοντάδων χρεωμένων ανθρώπων, οι οποίοι παίρνουν μέρος σε μια σειρά από παιδικά παιχνίδια με πελώριο ρίσκο. Στο παριζιάνικο καφέ, οι επισκέπτες μπορούσαν να κάνουν κάτι ανάλογο –δίχως βέβαια τον φόβο της… εκτέλεσης– ωστόσο η ανυπομονησία και ο συνωστισμός οδήγησαν σε εικόνες απείρου κάλλους, με νεαρούς να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλον, όπως φαίνεται και σε σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο.

Έρχονται οι δράκοι

Σας έλειψε η επική σειρά φαινόμενο, το «Game of Thrones»; Το… στερητικό δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα πάντως, όσο για τη «μεθαδόνη» μπορεί κανείς να την αναζητήσει στο πρώτο τρέιλερ του «House of the Dragon», της πρίκουελ σειράς που πρόκειται να κυκλοφορήσει από το HBO στις αρχές του 2022. Οπως δηλώνεται εξαρχής εκεί, βρισκόμαστε «δύο αιώνες πριν από την πτώση του Θρόνου», σε μια εποχή όπου οι βασιλιάδες Ταργκάριεν και οι δράκοι τους κυριαρχούν. Αυτοί θα είναι και οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς, η οποία μοιάζει να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από το πρότυπό της, τουλάχιστον όσον αφορά τον όγκο και τον πλούτο της παραγωγής.

Θρίλερ στο νησί

Μετά το επιτυχημένο «Οι δαίμονες του Χιλ Χάουζ», ο δημιουργός Μάικ Φλάναγκαν επιστρέφει με ένα ακόμα θρίλερ φαντασίας με τίτλο «Midnight mass», ξανά για λογαριασμό του Netflix. Το σκηνικό αυτή τη φορά μεταφέρεται σε ένα σπιθαμιαίο νησάκι ανοιχτά των ακτών των ΗΠΑ, εκεί όπου οι λιγότεροι από 200 κάτοικοι ζουν ανάμεσα στις ψαριές τους και στην τοπική εκκλησία, την οποία επισκέπτονται ανελλιπώς. Οταν ωστόσο ένας καινούργιος ιερέας θα καταφτάσει στον τόπο τους, μια σειρά από παράξενα γεγονότα ξεκινούν να συμβαίνουν. Με επτά χορταστικά επεισόδια της μιας ώρας, η σειρά παίρνει τον χρόνο της ώστε να μας συστήσει τους βασικούς χαρακτήρες και (κυρίως) να αποκαλύψει σταδιακά τα μυστήριά της. Η ατμόσφαιρα παρακμής κυριαρχεί εδώ, ωστόσο οι αναφορές σε κοινωνικά και φιλοσοφικά ζητήματα δεν λείπουν επίσης από μια σειρά που βλέπεται απνευστί.