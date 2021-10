Τραγούδια της συγγνώμης και των μεγάλων φεστιβάλ

Adele

«Easy on Me»

Columbia

Τραγούδια που εκφράζουν μεταμέλεια, υπάρχουν πολλά. Ας θυμηθούμε τα «Jealous Guy» του Τζον Λένον, «Sorry seems to be the hardest word» του Ελτον Τζον, «Purple Rain» του Prince και τόσα ακόμη. Το 2015 η λίστα αυξήθηκε κατά ένα ακόμη, που τότε είχε κάνει πάταγο: ήταν το «Hello» της Adele. Το γεγονός ότι έξι χρόνια μετά η 33χρονη Βρετανίδα επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα επίσης «απολογητικό» τραγούδι, δεν σημαίνει ότι επαναλαμβάνει απλώς μια επιτυχημένη συνταγή. Σύμφωνοι, το «Easy on Me» ξεκινάει από εκεί που είχε σταματήσει το «Hello». Από το ίδιο σπίτι κιόλας, που λειτουργεί ως σκηνικό και στο καινούργιο βίντεο κλιπ, αν και άδειο αυτή τη φορά. Τι έχει συμβεί; Στο σενάριο, η Adele έχει χωρίσει. Στην πραγματικότητα έχει συμβεί το ίδιο και ο εννιάχρονος γιος της έχει αναστατωθεί. Σε εκείνον απευθύνεται το τραγούδι, όπως έχει δηλώσει η Adele. Μέσα από μια μπαλάντα συναισθηματική και λυτρωτική, όπως κάθε ειλικρινής παραδοχή στον εαυτό, η Adele τού λέει, με όλη την εκφραστικότητα της φωνής της, ότι για χάρη της οικογένειάς τους προσπάθησε σκληρά, αλλά μάταια. Το «Easy on Me» περιλαμβάνεται στο επικείμενο άλμπουμ της, με τίτλο «30», που θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου και θα καταπιάνεται με τη μητρότητα, το διαζύγιο, τα σχόλια που υφίσταται μια γυναίκα για το σώμα της, ειδικά όταν είναι διάσημη. Οι πληροφορίες για το ύφος του δεν υπονοούν κάτι αναπάντεχο μουσικά. Αν πάντως κρίνουμε από το πρώτο δείγμα, που την ημέρα της κυκλοφορίας του έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες ημερήσιες ακροάσεις στο Spotify, τότε και στην περίπτωση του άλμπουμ πιθανότατα θα συμβεί το εξής: το κοινό της Adele δεν θα επηρεαστεί μόνο από επιτυχημένες συνταγές, αλλά και από τραγούδια που αισθάνεται ότι το αφορούν.

Coldplay

«Music of the spheres»

Parlophone

Είκοσι ένα χρόνια έχουν περάσει από τότε που το κομμάτι «Yellow» έκανε τους Coldplay διεθνώς γνωστούς και όσα επακολούθησαν λογικά ικανοποίησαν τη φιλόδοξη μπάντα της εναλλακτικής ποπ: όλα τα άλμπουμ τους έγιναν πολλαπλώς πλατινένια, μέχρι που το προπέρσινο «Everyday Life» έσπασε το σερί. Θέλοντας ίσως να επανακάμψουν ή και να εκτοξευθούν μέχρι το στερέωμα, οι Coldplay συνεργάστηκαν με τον επιτυχημένο παραγωγό Μαξ Μάρτιν και κυκλοφόρησαν το «Music of the spheres», που εμπνέεται από την επιστημονική φαντασία, εκπέμπει ενωτικά μηνύματα προς όλον τον πλανήτη και έχει το βλέμμα στραμμένο στην επιτυχία: τα περισσότερα τραγούδια πατούν στο σταθερά λαοφιλές synth pop ιδίωμα, περιλαμβάνουν συνεργασίες με δημοφιλή ονόματα όπως η Σελένα Γκόμεζ και οι Κορεάτες BTS, και μοιάζουν σαν να γράφτηκαν για να παιχτούν σε όσο γίνεται μεγαλύτερα φεστιβάλ.

B-side

Μέχρι πρότινος αφορούσε τα κοινωνικά δίκτυα, όμως το «metaverse», το νέο ψηφιακό περιβάλλον όπου οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, επεκτείνεται και στον συναυλιακό χώρο: το Metaverse Festival ξεκινά σήμερα «φιλοξενώντας» καλλιτέχνες όπως ο Deadmau5 και η Alison Wonderland, ενώ τα ίδια βήματα θα ακολουθήσει και το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, το Electric Daisy Carnival.