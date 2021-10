«Maid»: Ζωή, ένας διαρκής αγώνας

Αν το «Παιχνίδι του καλαμαριού», που σαρώνει στο Netflix, χρησιμοποιεί ένα διεστραμμένο σενάριο με βασικό συστατικό την ωμή βία προκειμένου να αναδείξει τη σκληρή και άκρως ανταγωνιστική σύγχρονη πραγματικότητα, το «Maid», και αυτό στην πλατφόρμα του Netflix, πετυχαίνει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με ρεαλισμό και ευαισθησία.

Η εξαιρετική σειρά δέκα επεισοδίων, που ήδη ξεπέρασε σε δημοφιλία το «Γκαμπί της βασίλισσας» και συνεχίζει, βασίζεται στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Στέφανι Λαντ «Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive», με τις εμπειρίες της από την εποχή που εργάστηκε ως καθαρίστρια σε σπίτια της Ουάσιγκτον.

Στη σειρά, τη «φωνή» της Λαντ δανείζεται μια νεαρή μητέρα, η Αλεξ· εργάζεται ως οικιακή βοηθός προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθεί από τον χειριστικό και αλκοολικό σύζυγό της, να συντηρήσει τον εαυτό της και την τρίχρονη κόρη της Μάντι – ενώ παράλληλα αγωνίζεται να διατηρήσει την επιμέλεια του παιδιού της. Πέφτει και σηκώνεται ξανά και ξανά.

Η Αλεξ δεν μπαίνει στην αρένα να παλέψει για τη ζωή της, όπως οι παίκτες του «Καλαμαριού». Ο αγώνας ο δικός της είναι διαφορετικός αλλά εξίσου άγριος και μοναχικός. Εκείνη απέναντι σε όλους, χωρίς δίχτυ ασφαλείας, χωρίς καν την «πολυτέλεια» μιας στοιχειώδους κρατικής στήριξης, που για να μπορέσει να την απολαύσει πρέπει να ξεπεράσει την πολυδαίδαλη αμερικανική γραφειοκρατία.

Σε μια Αμερική σκοτεινή, στο περιθώριο της ζωής, στην Αμερική της φτώχειας και των χιλιάδων αστέγων που διαβιούν στα αυτοκίνητά τους, αλλά και στην Αμερική της υπερβολής, η Αλεξ είναι μια ηρωίδα πολύ αληθινή, γι’ αυτό και έχει συγκινήσει εκατομμύρια τηλεθεατές. Στον ρόλο είναι πολύ καλή η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, όπως επίσης πολύ καλή είναι η Αντι Μακ Ντάουελ, μητέρα της στη σειρά αλλά και στην πραγματικότητα.

Το «Maid» είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή είναι ένας σκληρός αγώνας, μια διαρκής πάλη απέναντι σε ορατούς και αόρατους εχθρούς, και ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φέτος οι δύο σειρές που κλέβουν την παράσταση –«Maid» και «Το παιχνίδι του καλαμαριού»– έχουν στο επίκεντρό τους αυτό ακριβώς: τη μάχη για επιβίωση.