Εντ Σίραν, ο ποπ «εφευρέτης»των 150 εκατομμυρίων δίσκων

Σε αντίθεση με το αντίστοιχο πεδίο στις γυναίκες, η τελευταία δεκαετία δεν ανέδειξε παρά ελάχιστους άνδρες ποπ σταρ. Ενας ανάμεσά τους έγινε ωστόσο τόσο δημοφιλής ώστε το 2021, στην εποχή της κυριαρχίας του Spotify και του YouTube, η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του να θεωρείται τεράστιο γεγονός ακόμα και για την παραδοσιακή δισκογραφία.

Ο Βρετανός Εντ Σίραν έχει το χάρισμα των πραγματικά σπουδαίων ποπ συνθετών: σχεδόν όλα τα τραγούδια του μοιάζει σαν να τα έχεις ακούσει ξανά. Για κάποιους αυτό είναι απλώς τεχνική, κατασκευή, μια μικρή «απάτη» στην ουσία εκ μέρους κάποιου που γνωρίζει τι αρέσει ενστικτωδώς στις μάζες. Αλλοι το πάνε ακόμα παρακάτω, κατά καιρούς τον έχουν κατηγορήσει για κλοπή της δουλειάς άλλων καλλιτεχνών.

Το νέο του άλμπουμ, «= (Equals)», κυκλοφόρησε μόλις χθες και περιέχει 14 τραγούδια, σαν έτοιμα ραδιοφωνικά χιτ.

Στην πραγματικότητα ο Σίραν είναι ένας πολύ καλός μουσικός, ο οποίος παράλληλα ξέρει με τους στίχους του να μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων και να συνοδεύει τις ώρες τους στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στο κλαμπ, σε χαρές και λύπες. Αυτό κάνει και στο νέο του άλμπουμ, «= (Equals)», το οποίο κυκλοφόρησε μόλις χθες και περιέχει 14 τραγούδια, γραμμένα και ενορχηστρωμένα με τρόπο απλό και ταυτόχρονα άψογο, σαν έτοιμα ραδιοφωνικά χιτ. Κάποια, όπως τα «Overpass Graffiti» και «Stop the Rain», είναι περισσότερο για την πίστα χορού, ενώ άλλα, σαν το «The Joker and the Queen», βασίζονται στις γλυκές μελωδίες του πιάνου και είναι όμορφα δίχως να γίνονται (πολύ) γλυκανάλατα.

Είναι λίγο αστείο αν το σκεφτεί κανείς, όμως αυτός ο κοντούλης 30χρονος άνδρας με τα καροτί μαλλιά και το παρουσιαστικό του «σπασίκλα» έχει πουλήσει μέσα σε δέκα χρόνια 150 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το 2019 –την τελευταία χρονιά, δηλαδή, που έγιναν παγκόσμιες περιοδείες– έκανε το πιο επιτυχημένο μουσικό τουρ όλων των εποχών. Ισως διότι ταιριάζει απόλυτα με τα μιλένιαλ πρότυπα, ίσως γιατί τα τραγούδια του, αν και ως επί το πλείστον συμβατικά, είναι τόσο προσεγμένα ώστε ακούγονται ευχάριστα περίπου από τον οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Και φυσικά υπάρχει εξέλιξη. Ο νεαρός Σίραν, που εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 2011 και σκαρφάλωσε κατευθείαν στην κορυφή με το «The A Team» –ένα κομμάτι που μιλάει για μια κοπέλα η οποία δυσκολεύεται να πληρώσει το νοίκι–, είναι πλέον ένας πολυεκατομμυριούχος καλλιτέχνης, παντρεμένος με την εφηβική του αγάπη και πατέρας ενός μικρού κοριτσιού.

Στο μεσοδιάστημα έκανε συνεργασίες με κορυφαίους ράπερ, όπως ο Εμινεμ (παιδικό του είδωλο) και ο Τράβις Σκοτ· έπαιξε μπροστά σε ένα γιγάντιο κοινό 135.000 θεατών ως headliner στο Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι· συμμετείχε μέχρι και σε ένα επεισόδιο του «Game of Thrones» ως τροβαδούρος του Γουέστερος. Από το καινούργιο άλμπουμ, πάντως, εμείς ξεχωρίζουμε το μοναδικό που πάει κάπως κόντρα στον χαρακτήρα: το «2step», με τον χιπ χοπ ρυθμό και την ταχύτατη εκφορά του, αποτελεί απόδειξη ότι ο δημιουργός του μπορεί να «εφεύρει» την ποπ σχεδόν από οποιαδήποτε αφετηρία.