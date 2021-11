Ενας νέος εκδοτικός οίκος

Με το βιβλίο «Η μιμητική επιθυμία στο Υπόγειο – Διάλογος με τον Κορνήλιο Καστοριάδη» του Ρενέ Ζιράρ, κάνουν το ντεμπούτο τους οι εκδόσεις Πλήθος, που ιδρύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 στην Αθήνα. Σύμφωνα με το σημείωμα των εκδόσεων, στην ομάδα τους περιλαμβάνονται νέοι κυρίως επιστήμονες και συγγραφείς, ακαδημαϊκοί και ανεξάρτητες ερευνήτριες, μεταφραστές και μεταφράστριες. Στόχους τους είναι η έκδοση θεωρητικών και λογοτεχνικών έργων που συνομιλούν με την εποχή μας. Η αρχή γίνεται με τον Ζιράρ και θα ακολουθήσουν ο Γερμανός κοινωνιολόγος Χάρμουτ Ρόζα με το «Επιτάχυνση και αλλοτρίωση» και ο Νιγηριανοαμερικανός λογοτέχνης Τέτζου Κόουλ με το μυθιστόρημα «Ανοχύρωτη πόλη».

Νέα ιστορίατης ανθρωπότητας;

Δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει αλλά ήδη «ακούγεται» πολύ και αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις. Ο λόγος για το βιβλίο «The Dawn of Everything: A new history of humanity» των Ντέιβιντ Γκρέμπερ και Ντέιβιντ Γουενγκρόου, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 9 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Farrar Straus and Giroux, που ήδη πρόσθεσαν επιπλέον 75.000 αντίτυπα στις ήδη 50.000. Το βιβλίο φιλοδοξεί να αλλάξει το αφήγημα που έχουν εκφράσει ιστορικά μπεστ σέλερ, όπως το «Sapiens» του Γιούβαλ Νόα Χαράρι ή το «Οπλα, μικρόβια και ατσάλι» του Τζάρεντ Ντάιαμοντ, ότι η πορεία της ανθρωπότητας είναι γραμμική και από μια αθώα εποχή οδεύει προς την παρακμή. Αντίθετα, οι συγγραφείς –με παρελθόν στο Occupy Wall Street– υποστηρίζουν ότι η ανθρωπότητα ακόμη και στα προϊστορικά χρόνια πειραματίστηκε με πολλές και διαφορετικές πολιτικές φόρμες.

Χαμηλές πτήσεις για την Amazon

Μειωμένα στο μισό ήταν τα έσοδα της Amazon για το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι εξαιτίας προβλημάτων στην προμήθεια αγαθών. Ο ψηφιακός γίγαντας ανακοίνωσε έσοδα της τάξης των 3,2 δισ. δολαρίων έναντι 6,3 δισ. δολαρίων πέρυσι, με την εταιρεία να προβλέπει περαιτέρω πτώση των ρυθμών ανάπτυξης για το επόμενο διάστημα. Τα μειωμένα νούμερα αντανακλούν τις μεγάλες δαπάνες της Amazon στην ανάγκη ενίσχυσης της εφοδιαστικής της αλυσίδας κατά την πανδημία και το ακριβότερο μεταφορικό κόστος.