Τζίμι Χέντριξ: Ο μύθος της ροκ μουσικής, η φωτιά στην κιθάρα επί σκηνής και ο «μυστηριώδης» θάνατος

Για πολλούς, ο Τζίμι Χέντριξ είναι ο σπουδαιότερος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Καινοτόμος, βιρτουόζος και εμβληματικός καλλιτέχνης, ο Χέντριξ άνοιξε νέους ορίζοντες, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παιζόταν η ηλεκτρική κιθάρα.

Ξεκίνησε το 1961 να παίζει διάφορους ρυθμούς μπλουζ της εποχής. Το 1966, μετέβη στο Λονδίνο όπου και δημιούργησε μαζί με τους Μιτς Μίτσελ στα τύμπανα και τον Νόελ Ρέντινγκ στο μπάσο, το φημισμένο συγκρότημά του, The Jimi Hendrix Experience, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το 1968, το συγκρότημα διαλύθηκε και τον αμέσως επόμενο χρόνο, ο Χέντριξ συνέχισε με το συγκρότημα Band of Gypsys.

Ο Τζίμι Χέντριξ γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1942 στο Σιάτλ των ΗΠΑ, με το όνομα Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Ο γονείς του πήραν διαζύγιο το 1951 ενώ μετά τον θάνατο της μητέρας του, το 1958, ο πατέρας του ανέλαβε την κηδεμονία του. Τρία από τα πέντε αδέρφια του Τζίμι Χέντριξ, αντιμετώπιζαν εκ γενετής σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η πρώτη κιθάρα

Σε ηλικία 15 ετών, αγόρασε την πρώτη του ακουστική κιθάρα έναντι πέντε δολαρίων, από έναν γνωστό του πατέρα του στο Βανκούβερ. Ο αριστερόχειρας Χέντριξ έμαθε να παίζει ακούγοντας δίσκους του Μάντι Γουότερς, του Έλμορ Τζέιμς, του B.B. King, του Τσακ Μπέρι και του Έντι Κόχραν. Το 1959, ο πατέρας του τού δώρισε την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα.

Αφού έγινε μέλος διάφορων τοπικών συγκροτημάτων, έδωσε την πρώτη του συναυλία στο υπόγειο μιας Εβραϊκής συναγωγής, στο Σιάτλ. Το πρώτο του επίσημο συγκρότημα ήταν οι Velvetones, ενώ ακολούθησαν οι Rocking Kings με τον Χέντριξ να κερδίζει το κοινό, κρατώντας την κιθάρα πίσω από το κεφάλι ή ανάμεσα στα πόδια του.

Στα 19 του χρόνια, κατατάχθηκε στο στρατό για να αποφύγει τη σύλληψη, μετά τις κατηγορίες πως οδηγούσε κλεμμένα αυτοκίνητα. Αφού ζήτησε από τον πατέρα του να του στείλει την κιθάρα του, γνώρισε τον μπασίστα Μπίλι Κοξ, με τον οποίο άρχισαν να παίζουν σε τοπικά κλαμπ στο Κεντάκι.

Οι δυο τους, το 1963, σχημάτισαν τους King Kasuals και μετακόμισαν στο Νάσβιλ. Στην επόμενη διετία, ο Τζίμι Χέντριξ συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Ουίλσον Πικέτ, ο Σαμ Κουκ, ο Τζάκι Ουίλσον, κ.α. Στις αρχές του 1964, παραιτήθηκε από τους King Kasuals και μετακόμισε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, μαζί με την κοπέλα του, Φέι.

Λίγο αργότερα, κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό ερασιτεχνών μουσικών στο Apollo Theater, ενώ ξεκίνησε να συνεργάζεται με διάφορα συγκροτήματα της περιοχής. Έγινε μέλος των The Isley Brothers, με πρώτη του ηχογράφηση το σινγκλ «Testify», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964. Μετά από μία περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χέντριξ αποχώρησε από το συγκρότημα.

Το καλοκαίρι του 1964, βοήθησε στην ενορχήστρωση του τραγουδιού «Mercy Mercy» του Ντον Κόβεϊ το οποίο σκαρφάλωσε στο Top-40 του Billboard, πριν ενταχθεί στους Upsetters του Λιτλ Ρίτσαρντ, όπου έπαιξε στο σινγκλ «I Don’t Know What You Got (But It’s Got Me)», το οποίο έφθασε στο νούμερο 92 των αμερικάνικων τσαρτ. Στη συνέχεια, συμμετείχε στο «My Diary» της Ρόζα Λι Μπρουκς, όπου γνώρισε και τον Άρθουρ Λι των Love.

Στα τέλη Ιουλίου του 1965, απολύθηκε από το σχήμα του Λιτλ Ρίτσαρντ λόγω διαφωνιών με τον τραγουδιστή και επανενώθηκε με τους The Isley Brothers, ηχογραφώντας το σινγκλ «Move Over and Let Me Dance». Στη συνέχεια, έγινε μέλος των Curtis Knight and the Squires, με τους οποίους έπαιξε στο σινγκλ «How Would You Feel».

Το 1966, σχημάτισε τους Jimmy James and the Blue Flames με τον 15χρονο κιθαρίστα Ράντι Γουλφ, τον μπασίστα Ράντι Πάλμερ και το ντράμερ Ντάνι Κάσεϊ. Το συγκρότημα έπαιξε σε κλαμπ της Νέας Υόρκης μέχρι τον Μάιο εκείνης της χρονιάς, όταν και διαλύθηκαν. Η φήμη του Χέντριξ άρχισε να εξαπλώνεται στη Νέα Υόρκη όπου τον ανακάλυψε ο Κρις Τσάντλερ των Άνιμαλς και τον έπεισε να πάει στο Λονδίνο.

Jimi Hendrix Experience

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1966, ο Τζίμι Χέντριξ έφθασε στο Λονδίνο και τις επόμενες ημέρες έκανε οντισιόν για μπασίστα και ντράμερ. Στις 29 του μήνα γνώρισε τον Νόελ Ρέντινγκ, ο οποίος ανέλαβε το μπάσο ενώ μέχρι τότε έπαιζε κιθάρα, και μία εβδομάδα αργότερα τον ντράμερ Μιτς Μίτσελ. Το όνομα του τριμελούς «The Jimi Hendrix Experience» υιοθετήθηκε μετά από πρόταση του μάνατζερ τους, Μάικ Τζέφερι.

Το νεοσύστατο σχήμα έδωσε την πρώτη του συναυλία στις 13 Οκτωβρίου 1966 στο Εβρό της Γαλλίας. Έπειτα από άλλες τρεις ζωντανές εμφανίσεις επί γαλλικού εδάφους, οι Experience επέστρεψαν στην Αγγλία, όπου έγιναν γνωστοί για τις συναυλίες τους και τα υψηλά ντεσιμπέλ στα οποία έπαιζαν, όπως και για τη σπουδαία τεχνική κατάρτιση του Τζίμι Χέντριξ.

Τον Δεκέμβριο του 1966, κυκλοφόρησε το πρώτο τους σινγκλ, η διασκευή στο «Hey Joe» του Μπίλι Ρόμπερτς, το οποίο σκαρφάλωσε στο νούμερο 6 των βρετανικών τσαρτ. Στις 11 Ιανουαρίου 1967, έπαιξαν ζωντανά στο κλαμπ «Bag O’ Nails», με τον Χέντριξ να κερδίζει τον θαυμασμό μεγάλων μουσικών του είδους όπως ο Έρικ Κλάπτον, ο Μικ Τζάγκερ, ο Τζεφ Μπεκ, κ.α.

Στις 12 Μαΐου 1967, κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Are You Experienced?», σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση στη Μεγάλη Βρετανία και την πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδευόμενο από τις Top-10 επιτυχίες «Purple Haze» και «The Wind Cries Mary». Το άλμπουμ έχει πλέον βραβευθεί ως τετραπλά πλατινένιο.

Φωτιά στην κιθάρα επί σκηνής

Παρά τη μεγάλη αρχική τους επιτυχία στην Ευρώπη, οι Experience αναγνωρίστηκαν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού μετά την εμφάνιση τους στο «Monterey International Pop Festival», στις 18 Ιουνίου 1967. Στο τέλος της εμφάνισης τους, ο Χέντριξ έβαλε φωτιά στην κιθάρα του, επί σκηνής.

Στη συνέχεια έπαιξαν για πέντε συνεχόμενες ημέρες στο «Fillmore West» του Σαν Φρανσίσκο, για να περιοδεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγοντας τις εμφανίσεις των The Monkees και ηχογραφώντας νέα κομμάτια για το δεύτερο τους άλμπουμ στα «Mayfair Studios» της Νέας Υόρκης.

Στις 1 Δεκεμβρίου 1967, κυκλοφόρησε ο δεύτερος τους δίσκος με τίτλο «Axis: Bold as Love», σκαρφαλώνοντας στο Top-5 σε Βρετανία και Αμερική. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε μέσα στο 1967 με σκοπό να εκπληρώσουν τον όρο στο συμβόλαιο τους που τους υποχρέωνε να ηχογραφήσουν δύο δίσκους μέσα στο συγκεκριμένο έτος. Ο Χέντριξ δήλωσε απογοητευμένος από το εξώφυλλο του δίσκου.

Στον τρίτο δίσκο του συγκροτήματος, ο Χέντριξ ηχογράφησε και το μπάσο σε έξι από τα 16 κομμάτια, αφού ο Ρέντινγκ, έχοντας δημιουργήσει το προσωπικό του σχήμα με την ονομασία Fat Matress, δυσκολευόταν να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Σε αυτή την περίοδο, ο κιθαρίστας ξεκίνησε να πειραματίζεται και με άλλους μουσικούς.

Στις 25 Οκτωβρίου 1968, κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο «Electric Ladyland», ανεβαίνοντας στην κορυφή του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δίσκος περιείχε τις επιτυχίες «Burning of the Midnight Lamp», «All Along the Watchtower» και «Crosstown Traffic», όπως και το «Voodoo Child (Slight Return)», το οποίο κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, δύο χρόνια αργότεραν ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

Στις αρχές του 1969, οι Experience περιόδευσαν στην κεντρική Ευρώπη, παίζοντας τις δύο τελευταίες τους ευρωπαϊκές συναυλίες στο «Royal Albert Hall» του Λονδίνου, στις 18 και 24 Φεβρουαρίου 1969.

Το συγκρότημα μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι συνεχείς διαφωνίες του Ρέντινγκ με τον Χέντριξ οδήγησαν τον πρώτο σε αποχώρηση, με τελευταία του εμφάνιση στο Pop Festival του Ντένβερ. Ο Χέντριξ κάλεσε τον παλιό του φίλο, Μπίλι Κοξ, μαζί με τον οποίο εμφανίστηκε στο «φεστιβάλ του Γούντστοκ». Στο set list του, περιλήφθηκε μία εκτέλεση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ενώ φεύγοντας από τη σκηνή, ο κιθαρίστας λιποθύμησε.

Band of Gypsys

Έπειτα από τη διάλυση των Experience στις αρχές του 1969, ο Χέντριξ δημιούργησε τους Gypsy Sun and Rainbows, οι οποίοι τυπικά εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Γούντστοκ. Μετά την ένταξη του ντράμερ Μπάντι Μάιλς στο συγκρότημα, ο Χέντριξ υιοθέτησε το όνομα Band of Gypsys.

Πρώτη τους ηχογράφηση ήταν το σινγκλ «Stepping Stone» και έδωσαν τις πρώτες τους τέσσερις συναυλίες στο Fillmore East στα τέλη της χρονιάς. Ο δίσκος με την ονομασία «Band of Gypsys» περιελάμβανε νέο υλικό και ανέβηκε στο Top-10 στις Η.Π.Α. και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ έχει πλέον βραβευθεί ως διπλά πλατινένιος.

Το συγκρότημα διαλύθηκε, εν μέρει εξαιτίας της απρόβλεπτης και αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του Χέντριξ στη σκηνή. Σε συναυλία στο Madison Square Garden στις 28 Ιανουαρίου 1970, ο Χέντριξ προσέβαλε μία γυναίκα από το κοινό και αποχώρησε από τη σκηνή, έχοντας παίξει μόλις δύο κομμάτια..

The Cry of Love

Μετά τη διάλυση των Band of Gypsys, ο μάνατζερ του συγκροτήματος προσπάθησε να επανενώσει τους Experience, προσκαλώντας και πάλι τους Ρέντινγκ και Μίτσελ. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Ρέντινγκ έφθασε στη Νέα Υόρκη, του ανακοινώθηκε ότι τη θέση του μπασίστα θα έπαιρνε ο Μπίλι Κοξ.

Στις αρχές του 1970, ηχογράφησαν αρκετά τραγούδια τα οποία κατέληξαν στο άλμπουμ «The Cry of Love». Τον Απρίλιο σταμάτησαν τις ηχογραφήσεις ξεκινώντας να περιοδεύουν από το Λος Άντζελες, όπου έπαιξαν μπροστά σε 20.000 θεατές.

Στις 4 Ιουλίου 1970 έπαιξαν στο «Atlanta International Pop Festival», ενώ η περιοδεία ολοκληρώθηκε στη Χαβάη, στις 1 Αυγούστου. Τον Σεπτέμβριο του 1970, ήταν προγραμματισμένη μία ευρωπαϊκή περιοδεία για το συγκρότημα, αλλά έπειτα από δύο συναυλίες στη Σουηδία, δύο στη Δανία και άλλες δύο στη Γερμανία, αποφάσισαν να ακυρώσουν την εμφάνιση τους στο Ρότερνταμ στις 13 Σεπτεμβρίου, αναβάλλοντας την υπόλοιπη περιοδεία.

Ο θάνατός του Τζίμι Χέντριξ

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1970, ο Τζίμι Χέντριξ συνάντησε τη φίλη του, Μόνικα Ντάνεμαν, στο ξενοδοχείο Samarkand του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο. Έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, η Ντάνεμαν οδήγησε τον Χέντριξ στην οικία φίλου τους, όπου παρέμειναν για λίγη ώρα και μετά επέστρεψαν στο διαμέρισμα της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ντάνεμαν, παρέμειναν άυπνοι μέχρι τις επτά το πρωί. Τέσσερις ώρες αργότερα, βρήκε τον Χέντριξ ζωντανό αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St. Mary Abbot’s, όπου ανακοινώθηκε ο θάνατός του στις 12:45 της 18ης Σεπτεμβρίου 1970.

Κατά τη νεκροψία, ο θάνατος του κιθαρίστα προήλθε από πνευμονική αναρρόφηση και ασφυξία, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια βαρβιτουρικών, ωστόσο ορισμένοι αμφισβητούν αυτήν την εκδοχή και χαρακτηρίζουν «μυστηριώδη» τον θάνατο του Τζίμι Χέντριξ.

Με πληροφορίες από Wikipidia

Ειδήσεις σήμερα

⇒ Για τον Χέντριξ



⇒ Το ροκ στα κορυφαία μουσεία του κόσμου

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr