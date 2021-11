«Χάρτινοι» ήρωες στην οθόνη

Βιβλίο ή σειρά; Αυτό το ερώτημα τίθεται πάντα μετά από κάθε τηλεοπτική μεταφορά ενός πετυχημένου βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα των διεθνών, τηλεοπτικών παραγωγών τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα «χάρτινοι» ήρωες που αγαπήσαμε μέσα από σελίδες βιβλίων να αποκτούν σάρκα και οστά από αγαπημένους ηθοποιούς και να μας καθηλώνουν. 5 από αυτές τις τηλεοπτικές μεταφορές ξεχωρίσαμε, μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα της COSMOTE TV, που τη φετινή σεζόν περιλαμβάνει πάνω από 120 σειρές και κύκλους σειρών. Πατάμε «on» στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, που ήδη απολαμβάνουν πάνω από 300.000 νοικοκυριά και ξεκινάμε να απολαμβάνουμε διεθνή best sellers στην οθόνη μας.

«The Lost Symbol»

Το τελευταίο πρίκουελ των ταινιών που βασίστηκαν στα μυθιστορήματα του Νταν Μπράουν, με πρωταγωνιστή τον ειδικό συμβόλων Ρόμπερτ Λάνγκτον, που υποδύθηκε ο Οσκαρικός Τομ Χανκς. Στη σειρά, που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2009, ο διάσημος καθηγητής του Χάρβαρντ προσπαθεί να λύσει μια σειρά από θανατηφόρους γρίφους, προκειμένου να σώσει τον απαχθέντα μέντορά του και να αποτρέψει μια τρομακτική παγκόσμια συνωμοσία. Τον Ρόμπερτ Λάνγκτον υποδύεται ο Αμερικανοαυστραλός ηθοποιός Ashley Zukerman. Η πρώτη σεζόν αποτελείται από δέκα επεισόδια που είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

«Grantchesther»

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Sidney Chambers and the Shadow of Death» του James Runcie, η σειρά επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη συνεργασία του γοητευτικού εφημέριου Γουίλ Ντάβενπορτ (Tom Brittney) με τον χαρισματικό ντετέκτιβ Τζόρντι Κίτινγκ (Robson Green). Στην πρεμιέρα του 6ου κύκλου, ο εφημέριος Ντάβενπορτ και η οικογένεια Κίτινγκ απολαμβάνουν τις θερινές διακοπές τους σε ένα πολυτελές κατάλυμα. Το καλοκαίρι τους, όμως, παίρνει απροσδόκητη τροπή, όταν ο ιδιοκτήτης βρίσκεται νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η δράση τοποθετείται στο γραφικό χωριό Grantchesther, τη δεκαετία του 1950. Όλες οι σεζόν είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

«Grace»

Μίνι σειρά, βασισμένη στα best seller μυθιστορήματα του Peter James με κεντρικό ήρωα τον επίμονο επιθεωρητή Ρόι Γκρέις, που έχουν μεταφραστεί σε 37 γλώσσες με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 20 εκατομμυρίων. Το σενάριό έχει βασιστεί στα βιβλία «Dead Simple» και «Looking Good Dead». Ο σκληρά εργαζόμενος ντετέκτιβ Γκρέις με έδρα το Μπράιτον έχει δώσει τη ζωή του για τη δουλειά, αλλά η αμφιλεγόμενη συμπεριφορά του έχει οδηγήσει την καριέρα του στο κατώτατο σημείο, ενώ η εξαφάνιση της αγαπημένης του συζύγου, Σάντι, στοιχειώνει ακόμα τις σκέψεις του. Μετά από μια ακόμα επίπληξη για τις ανορθόδοξες μεθόδους του, ο Γκρέις κινδυνεύει να απομακρυνθεί από το επάγγελμα που αγαπά. Διακυβεύοντας και τη δική του υπόληψη στο Σώμα, ο συνάδελφός του ντετέκτιβ λοχίας Γκλεν Μπράνσον, που πιστεύει στις ικανότητες του Γκρέις, του ζητά βοήθεια για μια υπόθεση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο John Simm. Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

«Detective Ricciardi»

Ο νεαρός ντετέκτιβ Ρικιάρντι, στη Νάπολη της δεκαετίας του ’30, δεν αφήνει καμία υπόθεση άλυτη, μέσα από την ιδιαίτερη ικανότητά του να βλέπει τα φαντάσματα ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί βίαια και να ακούει την τελευταία τους σκέψη. Συνειδητοποιώντας ότι το μοναδικό χάρισμά του να συνομιλεί με τους νεκρούς είναι ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα, στην πορεία των ερευνών θα βρεθεί διχασμένος ερωτικά ανάμεσα σε μια νεαρή κοπέλα και μια αινιγματική πλούσια χήρα. Η ιταλική σειρά είναι βασισμένη στα best seller μυθιστορήματα του Maurizio de Giovanni, με τον ομώνυμο ήρωα ως κεντρικό χαρακτήρα. Τα γυρίσματα έχουν πραγματοποιηθεί σε ιστορικά τοπόσημα και περιοχές της Νάπολης. Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

«American Rust»

Ένα δυνατό, οικογενειακό δράμα εννιά ωριαίων επεισοδίων που εξερευνά τα απομεινάρια του Αμερικάνικου Ονείρου μέσα από τη ματιά του περίπλοκου, συμβιβασμένου με τη ζωή, αρχηγού της αστυνομίας Ντελ Χάρις. Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο, παρθενικό μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Φίλιπ Μέγιερ που κυκλοφόρησε το 2009 και θεωρήθηκε από πολλούς κριτικούς ως ένα από τα καλύτερα βιβλία εκείνης της χρονιάς. Πρωταγωνιστούν, ο βραβευμένος με Emmy και υποψήφιος για Tony Jeff Daniels («The Comey Rule», «The Newsroom», «Godless», «The Looming Tower») η υποψήφια για Emmy Maura Tierney («Your Honor», «The Affair», «The Report», «Beautiful Boy») και ο Bill Camp («The Queen’s Gambit»). Ο σεναριογράφος του «American Rust», Νταν Φούτερμαν, ήταν υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για το «Capote» και για Πρωτότυπου Σεναρίου για το «Foxcatcher».

Η επαρχιακή πόλη Rust Belt της Πενσυλβανίας, είναι γεμάτη από καλούς ανθρώπους που κάνουν κακές επιλογές. Όταν η είδηση ενός φόνου ανατρέπει όλες τις εύθραυστες ισορροπίες στην πόλη, ο συμβιβασμένος αρχηγός της αστυνομίας, Ντελ Χάρις, αναγκάζεται να κάνει την μεγαλύτερη υπέρβαση της ζωής του, προκειμένου να προστατέψει τον γιο της γυναίκας που αγαπά. Το 2010 το American Rust κυκλοφόρησε και στα ελληνικά.

