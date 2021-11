Γλυπτά Παρθενώνα: Τρεις στους πέντε Βρετανούς υπέρ της επιστροφής – Ικανοποίηση Μητσοτάκη

Όλο και αυξάνεται η λαϊκή βούληση στη Βρετανία υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε την Τρίτη την οποία και χαιρέτισε ό ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός με ανάρτησή του.

Μερικές ημέρες μετά το επίσημο αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βρετανό ομόλογό του να μεσολαβήσει για το θέμα, η έρευνα του έγκυρου οργανισμού δημοσκοπήσεων YouGov μεταξύ 7.717 ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι σχεδόν τρεις στους πέντε ερωτηθέντες υποστηρίζουν την επάνοδο των πολύτιμων έργων τέχνης που αφαίρεσε ο Λόρδος Έλγιν από τον Παρθενώνα το 1803 στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα τα τελικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι το 59% των Βρετανών θεωρούν ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα, ενώ μόνο το 18% πιστεύουν ότι ανήκουν στη Βρετανία.

Σε αντίστοιχη έρευνα το 2014, πάλι της εταιρίας YouGov, το ποσοστό όσων αντιδρούσαν στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ακρόπολη ανερχόταν στο 23%.

Το αποτέλεσμα της νέας έρευνας χαιρέτισε ο κ. Μητσοτάκης με ανάρτησή του την Τετάρτη, αναφέροντας ότι «η σχέση της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρή. Ας την ενισχύσουμε περαιτέρω. Είναι καιρός να πράξουμε το σωστό και να επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Είναι μια κίνηση που στηρίζεται από τον βρετανικό λαό».

The relationship between Greece & the UK is strong.

Let’s strengthen it further. It’s time to do the right thing and reunite the Parthenon Sculptures in Athens. A move backed by the British people.https://t.co/sAOeSyhyRY pic.twitter.com/EGGtq9o8pl

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 24, 2021