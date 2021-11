Βιολογικά όπλα σε λάθος χέρια

Τρεις εβδομάδες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο 63χρονος Μπομπ Στίβενς, photo editor της αμερικανικής εφημερίδας The U.S. Sun, οδηγείται εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοβαρής αδιαθεσίας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν μόλυνση από σπόρια άνθρακα – λίγες ημέρες αργότερα ο άτυχος άνδρας χάνει τη ζωή του. Ο εντοπισμός του θανατηφόρου βακτηρίου κινητοποιεί το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών και φυσικά το FBI, που βρίσκεται σε σοκ έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα. Ο ειδικός πράκτορας του FBI Μάθιου Ράικερ (τον υποδύεται ο Ντάνιελ Ντάε Κιμ, γνωστός από τη συμμετοχή του στα «Lost» και «Hawaii Five-0») αναλαμβάνει επικεφαλής της έρευνας γι’ αυτό που αρχίζει σιγά σιγά να χαρακτηρίζεται τρομοκρατική επίθεση με βιολογικά όπλα. Σύντομα διαπιστώνει ότι γράμματα με σπόρια άνθρακα ταχυδρομήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους η New York Post, η εταιρεία American Media (Sun, National Enquirer), τα δίκτυα NBC, CBS, ABC. Είναι όμως πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα: Πού αλλού μπορεί να εστάλησαν γράμματα με άνθρακα; Ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση; Η Αλ Κάιντα; Το Ιράκ; Εγχώριοι εχθροί; Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες, ανάμεσά τους ο ιδιοφυής Μπρους Αϊβινς, ειδικός στον άνθρακα, μάχονται να εντοπίσουν την προέλευση της σκόνης, ενώ αυξάνεται η καχυποψία μεταξύ τους, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πηγή του θανατηφόρου βιολογικού όπλου μπορεί να είναι μόνο κάποιο προηγμένο εργαστήριο και ο ένοχος να βρίσκεται κυριολεκτικά στο διπλανό μικροσκόπιο.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «The Hot Zone» εστιάζεται στις «επιθέσεις άνθρακα του 2021» ή «Amerithrax».

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς του National Geographic «The Hot Zone», με τίτλο «The Hot Zone: Anthrax», εστιάζεται σε αυτό που έμεινε στην Ιστορία ως «επιθέσεις άνθρακα του 2001» ή «Amerithrax», από την κωδική ονομασία της αντίστοιχης επιχείρησης του FBI. Ο πρώτος κύκλος, που προβλήθηκε το 2019, είχε στο κέντρο της πλοκής τον κίνδυνο μιας θανατηφόρας επιδημίας Εμπολα. Κέρδισε τον τίτλο της πιο δημοφιλούς σειράς μυθοπλασίας του National Geographic και διθυραμβικές κριτικές. Βασίζεται στη συγγραφική δουλειά του δημοσιογράφου Ρίτσαρντ Πρέστον – το ομότιτλο «The Hot Zone» κυκλοφόρησε το 1994 και το «The demon in the freezer», που ενσωμάτωσε τις επιθέσεις με άνθρακα, το 2002.

Η σειρά κλιμακώνει με επιτυχία την αγωνία, την ένταση, την αίσθηση του κινδύνου. Εγείρει παράλληλα όλα εκείνα τα ερωτήματα που απασχόλησαν τις ΗΠΑ και τον πλανήτη σχετικά με την ευθύνη των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας και την αποτυχία τους να προστατεύσουν αθώους πολίτες, τις πολιτικές αστοχίες, τα ζητήματα παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο National Geographic, που είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV και Wind Vision, την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr