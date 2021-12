Victoria Santa Cruz: Η Μαύρη φωνή του Περού στην 7η Μπιενάλε της Αθήνας ECLIPSE

Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra (They Shouted Black at me), 1978. Βίντεο, 3'58''. Απόσπασμα από την ταινία "Victoria. Black and Woman", 1978, σε σκηνοθεσία Torgeir Wethal και παραγωγή του Odin Teatret. Παραχώρηση του Αρχείου Odin Teatret. Άποψη εγκατάστασης από την 7η Μπιενάλε της Αθήνας 2021 ECLIPSE. (Φωτογραφία: Νύσος Βασιλόπουλος).