«Beatles: Get Back» – Ματιά στον μύθο των «Σκαθαριών»

Η σειρά ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον για τους Beatles έφτασε στην πλατφόρμα του Disney Plus, προσφέροντάς μας μια εκ του σύνεγγυς ματιά στον μύθο των «Σκαθαριών». Το μαραθώνιας διάρκειας «Beatles: Get Back» επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη περίοδο: την προετοιμασία της μπάντας για τη ζωντανή ηχογράφηση του άλμπουμ «Let It Be» το 1969. Αυτό που παρακολουθούμε επί της ουσίας είναι ένα ατελείωτο «τζαμάρισμα», μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία πρόβας, η οποία πάντως είναι ενδεικτική της απίστευτης μουσικής ιδιοφυΐας των Beatles. Φυσικά, ενδιαφέρον έχουν οι μεταξύ τους συζητήσεις, τα παλαβά σχέδια, αλλά και τα πολύ ορατά σύννεφα της διάσπασης, ωστόσο αυτές που ξεχωρίζουν είναι οι στιγμές μαγείας όπως εκείνη με τον Πολ Μακάρτνεϊ να σκαρώνει ολόκληρα (θρυλικά) τραγούδια μέσα σε μερικά λεπτά.

Σε εορταστικό κλίμα κινείται τον Δεκέμβριο το πρόγραμμα της Cosmote TV, με το κανάλι της, Cosmote History, να παρουσιάζει εκτός των άλλων δύο νέα ντοκιμαντέρ του Γιώργου Πετρόπουλου με πρωταγωνιστές μερικά από τα πιο αγαπημένα γλυκά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μελομακάρονα, κουραμπιέδες και βασιλόπιτα έχουν την τιμητική τους, καθώς θα γνωρίσουμε την ιστορία, τις παραδόσεις και τους συμβολισμούς πίσω από τη δημιουργία και την καθιέρωσή τους την εορταστική περίοδο. Πρεμιέρες στις 24 και 31/12, στις 9 μ.μ.

Μια καλή ευκαιρία σε όσους δεν έχουν δει τον αριστουργηματικό «Φάρο» του Ρόμπερτ Εγκερς, προσφέρει το Netflix, το οποίο πρόσφατα ανέβασε την ταινία στην πλατφόρμα του. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδύεται έναν νεαρό εργάτη, ο οποίος, στα τέλη του 19ου αιώνα, μεταβαίνει σε μια απομακρυσμένη βραχονησίδα προκειμένου να δουλέψει στον φάρο που υπάρχει εκεί. Επιτόπου θα συναντήσει τον Τόμας (Γουίλεμ Νταφόε), έναν μισότρελο παλιό ναυτικό και εμμονικό φαροφύλακα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πόστο. Οι δυο τους θα φτάσουν στα όρια της ψυχικής τους αντοχής και –αναπόφευκτα– θα συγκρουστούν. Καθώς ο δάσκαλος-Νταφόε ξεναγεί τον μαθητή-Πάτινσον στην κόλαση, συνοδεία μιας πανέμορφης γοργόνας και άλλων παραισθήσεων, ο θεατής παρακολουθεί καθηλωμένος, αιχμάλωτος μιας μυστηριώδους γοητείας που σχετίζεται με τα πιο σκοτεινά μονοπάτια του νου.