Η Λυρική Σκηνή ανθεί ξανά

«Επιχείρηση αισιοδοξίας» θα μπορούσε να είναι ο εναλλακτικός τίτλος του καλλιτεχνικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που ανακοινώθηκε χθες για το υπόλοιπο της σεζόν (Ιανουάριος – Ιούλιος 2022), το οποίο περιλαμβάνει τη μετάκληση διεθνών δημιουργών, όπως ο Ρόμπερτ Γουίλσον και ο Γιώργος Λάνθιμος, το ανέβασμα λυρικών έργων ρεπερτορίου με μια διαφορετική ματιά και παραγωγών που είχαν αναβληθεί εξαιτίας της πανδημίας.

«Με μικρά αλλά σταθερά βήματα, η Εθνική Λυρική Σκηνή επανέρχεται σε πλήρη καλλιτεχνική ανάπτυξη και προτάσσει την αισιοδοξία και τη χαρά της τέχνης, με στόχο να αφήσει πίσω τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού, της μοναξιάς, του φόβου», σημείωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης.

Τον «Οθέλλο» του Βέρντι θα παρουσιάσει ο Ρόμπερτ Ουίλσον τον Φεβρουάριο σε ένα μινιμαλιστικό σκηνικό και σε μια διεθνή συμπαραγωγή της ΕΛΣ και του λυρικού φεστιβάλ του Μπάντεν Μπάντεν με τον Λιθουανό τενόρο Αλεξάντρ Αντονένκο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Στάθη Σούλη.

Ο Γιώργος Λάνθιμος παίρνει τη σκυτάλη από τον Νίκο Ναυρίδη στο πρόγραμμα The Artist on the Composer της ΕΛΣ και του οργανισμού ΝΕΟΝ και τον Μάιο θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα την ταινία μικρού μήκους «Βληχή» (σ.σ. που σημαίνει «βέλασμα») που γυρίστηκε στην Τήνο, με την οσκαρική ηθοποιό Εμμα Στόουν και τον Γάλλο Νταμιάν Μπονάρ, συνοδεία μουσικών συνόλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναθέσεις της ΕΛΣ για την παραγωγή νέων έργων. Ενα από αυτά είναι η «Μέσα χώρα» του Αγγελου Τριανταφύλλου που πραγματεύεται τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, σε λιμπρέτο του ποιητή Γιάννη Αστέρη. Την όπερα σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος και διευθύνει ο μαέστρος Ηλίας Βουδούρης.

Νέα παραγωγή είναι και το ορατόριο «Jus soli» του Καμράν Ιντζέ σε μουσική διεύθυνση Μίλτου Λογιάδη, μια ανάθεση της ΕΛΣ στον Τούρκο συνθέτη και στην ομάδα του που θα επιχειρήσει να φωτίσει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 από την άλλη πλευρά, εκείνη των σύγχρονων απογόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η παραγωγή είχε προγραμματιστεί για το επετειακό έτος 2021 αλλά ανεστάλη λόγω της πανδημίας.

Την ίδια μοίρα είχαν κι άλλες παραγωγές της λυρικής που θα παρουσιαστούν φέτος, όπως τα «Τραγούδια του Αγώνα» του Μίκη Θεοδωράκη και οι καλοκαιρινές παραγωγές του Ηρωδείου, ο «Ριγολέττος» του Βέρντι σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και η «Τόσκα» του Πουτσίνι, την οποία σκηνοθετεί η Κατερίνα Πετσατώδη υπό την μπαγκέτα του Φιλίπ Ωγκέν.

Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με την αναβίωση της όπερας του Ουμπέρτο Τζορντάνο «Αντρέα Σενιέ» σε διεύθυνση του Φιλίπ Ωγκέν και με μονωδούς τους Μαρσέλο Αλβαρες, Τσέλια Κοστέα, Δημήτρη Πλατανιά κ.ά., τους οποίους το κοινό θα απολαύσει αυτή τη φορά ζωντανά στη σκηνή. Η όπερα είχε ανοίξει πέρυσι το επετειακό έτος του ’21 για την ΕΛΣ μέσω της GNO TV.

Στις αναβιώσεις, εντάσσεται και ο «Φάουστ» του Σαρλ Γκουνό, που είχε παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2012. Την όπερα θα σκηνοθετήσει ο πρώην διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής, Ρενάτο Τζανέλλα, και θα διευθύνει ο Πιερ Ντιμουσσό τον Απρίλιο.

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει την άνοιξη το χορευτικό τρίπτυχο «3 rooms» σε χορογραφίες του διευθυντή του Μπαλέτου Κωνσταντίνου Ρήγου (Το ισοκράτημα ενός παιδιού), του Γίρζι Κίλιαν (Petite mort) και του Οχάντ Ναχαρίν (Minus 16).