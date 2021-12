Το πείσμα, η κινητήρια δύναμη του Νιλ Γιανγκ

Neil Young & Crazy Horse

Barn

Reprise

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ο Αμερικανός μουσικός Ντέιβιντ Κρόσμπι, ιδρυτικό μέλος των Byrds και παλιός γνώριμος του Νιλ Γιανγκ από τα χρόνια των Crosby, Stills, Nash & Young, δήλωσε για τον δεύτερo ότι «μάλλον είναι το πιο εγωκεντρικό, εγωπαθές και εγωιστικό άτομο που γνωρίζω». Τα πολλά και αχρείαστα συνώνυμα ίσως φανέρωναν μια υπερβολή εκ μέρους του Κρόσμπι, ο οποίος όμως αναγνώρισε και κάτι σαν αρετή στον πρώην συνάδελφό του: «Πιθανότατα», είπε συμπληρώνοντας τη βιτριολική δήλωσή του, «να συμφωνούσε και ο ίδιος. Γνωρίζει πολύ καλά τον εαυτό του».

Αν πάντως οι βασικές ιδιότητες του Νιλ Γιανγκ ήταν σύμφωνα με τον Κρόσμπι ο εγωισμός και η αυτογνωσία, τότε άλλοι πρώην συνεργάτες του Καναδοαμερικανού τραγουδοποιού μπορεί να προσέθεταν την ξεροκεφαλιά. Το 1983, με μια κίνηση τόσο πρωτάκουστη που δεν επιτρέπει εύκολα συμπεράσματα, η δισκογραφική εταιρεία Geffen άσκησε μήνυση στον Γιανγκ, επειδή οι δίσκοι του «δεν ήταν εμπορικού χαρακτήρα, ούτε αντιπροσωπευτικοί της προηγούμενης δουλειάς του». Ο ίδιος θα έφτανε το 1995 να γράψει το σάουντρακ της ταινίας «Ο νεκρός» απλώς παρακολουθώντας την κι ενώ αυτοσχεδίαζε με την κιθάρα του και το αποτέλεσμα ήταν τόσο καλό, που ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους δεν θα χρειαζόταν να επιστρατεύσει καμία συγκαταβατικότητα. Στο κάτω κάτω, ο άνθρωπός μας είχε δείξει το πείσμα του ήδη από το «My My, Hey Hey» του 1978, όταν υπερασπιζόταν τη ροκ μουσική εν μέσω της πανκ λαίλαπας. Οπως επίσης είχε δείξει την έφεσή του στη λυρική κάντρι-ροκ, με το «Heart of Gold» του 1971 ή την ικανότητά του να παράγει μαζί με την μπάντα Crazy Horse τόσο καθαρτικό θόρυβο, που λέγεται ότι ενέπνευσαν εν πολλοίς τον ήχο του grunge ιδιώματος.

Σχεδόν τίποτε από τα παραπάνω δεν λείπει από το άλμπουμ «Barn» που ο Νιλ Γιανγκ και οι Crazy Horse κυκλοφόρησαν προ ημερών. Η προσήλωση του Καναδοαμερικανού τραγουδοποιού και των παλιόφιλών του σε αυτό που απολαμβάνουν είναι τέτοια, ώστε ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε έναν αχυρώνα στα Βραχώδη Ορη, μια επιλογή που συμβάλλει στον ακατέργαστο ήχο του άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις θα γίνουν και ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Ντάριλ Χάνα, συζύγου του Γιανγκ, όμως στο «Barn» υπάρχει και κάτι που γίνεται κατανοητό χωρίς τη δύναμη της εικόνας: κινούμενος πότε σε μπλουζ ηχητικά μονοπάτια, άλλοτε σε πιο ομαλά και ενίοτε σε πιο κακοτράχαλα, ο Γιανγκ εξακολουθεί να πεισμώνει όταν βλέπει τα δεινά της κλιματικής αλλαγής και τραγουδά γι’ αυτά στα «Song of the Seasons», «Change Ain’t Never Gonna» και «Human Race»· το επώδυνο παρελθόν μπορεί πλέον να το αφηγηθεί στο «Heading West» χωρίς την παραμικρή πικρία· και ενώ παρά τα 76 χρόνια του, υπονοεί στο «They might be lost» την παρουσία μιας κάποιας υπαρξιακής αμφιβολίας, στο τέλος –και συγκεκριμένα στο κομμάτι «Don’t Forget Love»– μοιάζει να ξέρει σε ποιο χαρακτηριστικό του θέλει τελικά να βασιστεί.

B-side

