Η μανία με τους Μπιτλς

Χάρη στην πρόσφατη κυκλοφορία της τριλογίας ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον «The Beatles: Get Back», ένα νέο κύμα Beatlemania σαρώνει τη Βρετανία. Η προβολή της σειράς άνοιξε την όρεξη του αναγνωστικού κοινού, που αναζήτησε καινούργια βιβλία για το περίφημο συγκρότημα. Ετσι στη λίστα των μπεστ σέλερ μπήκαν η έκδοση «The Beatles: Get Back», που περιλαμβάνει πλούσιο πρωτότυπο υλικό για το συγκρότημα –αδημοσίευτες συνεντεύξεις, φωτογραφίες, κείμενα–, και το «The Lyrics. 1956 to the Present» του Πολ Μακάρτνεϊ, που ανατρέχει στην ιστορία του συγκροτήματος μέσα από τους στίχους των τραγουδιών και τα προσωπικά σχόλια του Μακάρτνεϊ.

Ο Αμλετ του 21ου αιώνα

To καινούργιο απόκτημα του εκδοτικού οίκου Solaris –διάσημου στους λάτρεις του είδους–, ο οποίος ειδικεύεται στην επιστημονική φαντασία, είναι το «The Death I Gave Him», μια queer διασκευή του σαιξπηρικού «Αμλετ» από την Εμ Εξ. Λιου (Em X. Liu). Η συγγραφέας και βιοχημικός, με μεγάλο και πολύ νεανικό κοινό, δημιουργεί ιστορίες στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη εμπλουτίζεται από κλασικές λογοτεχνικές επιρροές, ενώ η έμπνευσή της ξεκινά από την ιατρική και καταλήγει στα είδωλα της ποπ. Ο «Αμλετ» της Λιου διαδραματίζεται στα εργαστήρια της Ελσινορ, καθώς ο πρωταγωνιστής Χέιντεν Λίτσφιλντ προσπαθεί να ξεφύγει από τις συνέπειες της δολοφονίας του πατέρα του με μόνο σύμμαχο τον Αλ Οράσιο.

Νέο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παρίσι

Μετά δύο χρόνια απουσίας, η διορ-γάνωση Salon du Livre του Παρισιού μεταμορφώνεται για να γίνει το Festival du livre de Paris. Εως το 2019 ο θεσμός είχε μια μακρά, συνεχή ζωή 40 χρόνων, που διακόπηκε λόγω της πανδημίας. Τώρα ανανεώνεται και επιστρέφει σε νέα τοποθεσία κοντά στον Πύργο του Αϊφελ από τις 22 έως τις 24 Απριλίου. Επί τρεις ημέρες, με άξονα το βιβλίο, οι επισκέπτες θα κινούνται σε όλα τα γνωστά τοπόσημα του Παρισιού, ενώ στο κέντρο των εκδηλώσεων θα βρίσκεται ο τεράστιος, πολυαναμενόμενος εκθεσιακός χώρος Grand Palais Éphémère.