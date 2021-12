Οι πιο αναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές του 2022

Τη λίστα του με τις πιο αναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές του 2022 δημοσίευσε πρόσφατα το IndieWire, προετοιμάζοντάς μας για μια χρονιά η οποία υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τη μικρή οθόνη. Κυρίαρχες εκεί μοιάζουν να είναι οι σειρές φαντασίας, με πρώτη και καλύτερη, φυσικά, την τηλεοπτική εκδοχή του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο πρώτος κύκλος της οποίας αγγίζει σε μπάτζετ το μισό δισ. δολάρια. Εναν αγαπημένο ήρωα από τη μεγάλη οθόνη θα μεταφέρει και το «Obi-Wan» του Disney+, το οποίο θα μας στείλει ξανά στο σύμπαν του «Πολέμου των Αστρων». Τέλος, μεγάλη είναι η αναμονή και για το «Masters of the Air», σειρά που θα ολοκληρώσει την τριλογία για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο («Band of Brothers»), σε παραγωγή των Τομ Χανκς και Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Την κυκλοφορία ενός συνοδευτικού podcast για την επιτυχημένη ταινία του Ανταμ Μακ Κέι «Μην Κοιτάτε Ψηλά» ανακοίνωσε το Netflix. Στα έξι επεισόδια του «The Last Movie Ever Made», το πρώτο από τα οποία θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιανουαρίου, θα μάθουμε περισσότερα τόσο για τη διαδικασία παραγωγής του φιλμ όσο και για τα θέματα γύρω από αυτό, με τις θεσμικές παλινωδίες σχετικά με την πανδημική κρίση. Ολα αυτά, μάλιστα, μέσα από τα λόγια επιφανών καλεσμένων του καστ, όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Τζένιφερ Λόρενς και η Μέριλ Στριπ.

Ενα ταξίδι αναμνήσεων στις πιο αξέχαστες στιγμές της δεκαετίας του 1980 έρχεται μέσα από το ντοκιμαντέρ «Top 10 των ’80s», το οποίο κάνει πρεμιέρα στο National Geographic (στην Ελλάδα το βλέπουμε μέσα από όλες τις συνδρομητικές πλατφόρμες) την προσεχή Κυριακή 2/1, στις 9.50 μ.μ. Στα έξι επεισόδια της σειράς ο αειθαλής Ρομπ Λόου μάς καλεί να τον συνοδεύσουμε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην κουλτούρα των 80s, με τη μόδα του δρόμου, τις διαφημίσεις, τα γκάτζετ, το γρήγορο φαγητό και τα παιχνίδια, όπως τα ψήφισε μια ομάδα ειδικών, από τη σεφ και παρουσιάστρια Κλάρα Χολ μέχρι τον συνιδρυτή της Apple, Στιβ Βόζνιακ. Επιπλέον, η σειρά εμπλουτίζεται με νέες συνεντεύξεις αστέρων, όπως ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Τόνι Χοκ, ο Κέβιν Σμιθ και η Τίφανι Θίσεν.