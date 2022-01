Ο Λόρδος Βύρωνας στου Ψυρρή

Ο κύκλος των επετειακών τοιχογραφιών που άνοιξε ο Δήμος Αθηναίων με το έργο «Ερωτόκριτος και Αρετούσα» στο 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στην Πανόρμου, κλείνει με τον Λόρδο Βύρωνα στη γειτονιά του Ψυρρή και με τον Κανάρη στην Κυψέλη.

Ο διάσημος φιλέλληνας που πέθανε στο Μεσολόγγι κοσμεί έναν τυφλό τοίχο κτιρίου στην οδό Τομπάζη, στην καρδιά της Αθήνας, που φιλοτεχνήθηκε από τον street artist Cacao Rocks στο πλαίσιο του προγράμματος «From the Roots to the Sky» του Δήμου Αθηναίων. Η νεανική ποπ προτομή του Λόρδου Βύρωνα είναι στο φόντο της σύνθεσης και πάνω της ο καλλιτέχνης πρόσθεσε χρωματικά στοιχεία δίνοντας σε όλο το έργο έναν νεανικό χαρακτήρα.

Από χθες το 133ο Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης απέκτησε το «Πάνθεον» των αγωνιστών του ’21, στο οποίο εικονίζονται τρεις πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Ο street artist Gospel δημιούργησε μια αφαιρετική σύνθεση με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Κωνσταντίνο Κανάρη, ο οποίος έζησε για ένα διάστημα της ζωής του στην περιοχή. Οι μορφές των ηρώων αναπαρίστανται με σύγχρονο τρόπο, διατηρώντας μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά τους στα χρώματα της Επανάστασης.

Ο street artist Gospel δημιούργησε μια αφαιρετική σύνθεση με την Μπουμπουλίνα, τον Κολοκοτρώνη και τον Κανάρη στο 133ο Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης.

Οι μαθητές στο 13ο Δημοτικό Σχολείο του Μετς, όταν επιστρέψουν στις τάξεις τους, θα δουν στο προαύλιο του σχολείου τους το mural του Same84 που είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα «Ο νεαρός τυμπανιστής του Μεσολογγίου» του Γερμανού ζωγράφου Γιόχαν Γκέοργκ Κρίστιαν Πέρλμπεργκ. Το έργο, παρά τη μεγάλη του κλίμακα, μοιάζει να είναι ζωγραφισμένο σε καμβά χάρη στον συνδυασμό σπρέι και ακρυλικών χρωμάτων που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης.

Το πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών του Δήμου Αθηναίων επιμελείται καλλιτεχνικά η ιστορικός τέχνης Κατερίνα Κοσκινά και το 2021 υλοποιήθηκε σε τέσσερα σχολεία από την ομάδα Urban Act με θέματα εμπνευσμένα από την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Το πρώτο έργο, που ήταν εμπνευσμένο από το έργο του Θεόφιλου «Ερωτόκριτος και Αρετούσα», φιλοτέχνησε τον Ιούλιο ο καλλιτέχνης Κez, ενώ η δεύτερη τοιχογραφία του προγράμματος, που κοσμεί το 18ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών, από τον καλλιτέχνη Λεωνίδα Γιαννακόπουλο, βασίστηκε σε στίχους του ποιήματος «Εις Σάμον» του Ανδρέα Κάλβου. Φέτος το πρόγραμμα των murals επεκτείνεται και σε κτίρια ιδιωτών, φορέων και ιδρυμάτων. Οσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσει ο δικός τους λευκός τοίχος αρκετό χρώμα και σχέδιο, μπορούν να στείλουν την πρότασή τους στο [email protected]