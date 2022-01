Τι είδαν οι Ελληνες το 2021

Το 2021 που μόλις έφυγε, όπως άλλωστε και το 2020, θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί «έτος της μικρής οθόνης». Και αυτό όχι διότι υπήρξε κάποια τρομερή άνθηση της τηλεόρασης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα συνέβη την πενταετία 2005-2010, αλλά πολύ απλά επειδή δισεκατομμύρια άνθρωποι παρέμειναν για μεγάλο διάστημα κλεισμένοι στα σπίτια τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα συνήθειες και ρουτίνες οικιακής ψυχαγωγίας, τις οποίες συνέχισαν να κουβαλούν και εκτός καραντίνας. Το ίδιο συνέβη και στη χώρα μας, όπου μάλιστα τα τελευταία χρόνια αυτό που γνωρίζαμε ως παραδοσιακό τηλεοπτικό τοπίο έχει εμπλουτιστεί σημαντικά με την είσοδο στο «παιχνίδι» νέων υπηρεσιών, που σταδιακά κερδίζουν έδαφος και δημοφιλία. Καινούργιες διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η ελληνική του Cinobo, το Ertflix της δημόσιας τηλεόρασης, η διεθνής της Apple TV και οι συνδρομητικές των Vodafone TV και Cosmote TV συνθέτουν ένα αρκετά ποικιλόμορφο τοπίο δίπλα φυσικά στο κυρίαρχο Netflix, το οποίο (και) στην Ελλάδα απολαμβάνει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την προσοχή του κοινού.

Τι είδους ταινίες και σειρές, όμως, προτιμάμε να βλέπουμε στις πλατφόρμες; Σίγουρα αστυνομικές/μυστηρίου/θρίλερ ακολουθώντας και τις νόρμες που έρχονται από το εξωτερικό. Η φαντασία, είτε επιστημονική είτε του παράδοξου-παραμυθικού, έχει επίσης την τιμητική της, κάτι που δεν μοιάζει και πολύ παράξενο σε εποχές που ο κόσμος αναζητεί διαφυγή από μια δύσκολη πραγματικότητα. Σχετικό με το παραπάνω και το ταξίδι σε άλλες εποχές, με την αναβίωση του vintage και τη νοσταλγία να εκτείνεται κυρίως στις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ολα αυτά, πάντως, τα παρατηρούμε καλύτερα όταν μιλήσουμε ξεχωριστά για την κάθε πλατφόρμα, μιας και σχεδόν όλες παρουσιάζουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες ως προς το περιεχόμενο που προσφέρουν στους χρήστες και τους λόγους για τους οποίους εκείνοι τις προτιμούν.

Netflix

Καλαμάρι από την Κορέα, Γάλλος απατεώνας

Ξεκίνημα με τον κυρίαρχο του διαδικτυακού παιχνιδιού. Δεξιά και αριστερά θα ακούσεις πολλούς να δηλώνουν μπουχτισμένοι από τις ατελείωτες επαναλήψεις παρόμοιων σειρών και ταινιών, ωστόσο τα βράδια το κλασικό κόκκινο «Ν» εμφανίζεται στις περισσότερες οθόνες. Η αλήθεια είναι πως το 2021 το ελληνικό Netflix έγινε πιο πολυσυλλεκτικό, σερβίροντάς μας προγράμματα από όλο τον κόσμο, με αποκορύφωμα το δημοφιλέστερο από αυτά, που δεν είναι άλλο από το κορεατικό «Παιχνίδι του καλαμαριού». Φαινόμενο παγκόσμιο αλλά και ελληνικό, το «Squid Game» έμεινε επί 101 συνεχόμενες ημέρες στο Top 10 τηλεθέασης των σειρών της πλατφόρμας, 44 από τις οποίες βρισκόταν στην κορυφή του. Πολύ ψηλά και το γαλλικό «Λουπέν», με τη σύγχρονη εκδοχή του μυθιστορηματικού απατεώνα να παραμένει 90 ημέρες στο Top 10. Τέλος, εντυπωσιακή ήταν και η επίδοση του εκπληκτικού animation «Arcane», το οποίο επί 22 ημέρες μέσα στον Νοέμβριο κατέκτησε την κορυφή του Netflix. Εκεί πάντως είδαμε και ταινίες, με τους μεγάλους σταρ όπως η Σάντρα Μπούλοκ («Η ασυγχώρητη»), οι Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς, Γκαλ Γκαντότ («Red Notice») και ο Τζέικ Τζίλεγχαλ («Ο ένοχος») να συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις του κοινού.

Cinobo

Πλούσιο μενού με ποιοτική ταινιοθήκη

Για την Ελλάδα τουλάχιστον, θα μπορούσε κανείς να πει πως η πραγματική εναλλακτική στο Netflix είναι το Cinobo. Η εγχώρια πλατφόρμα μπορεί να μην έχει καθόλου σειρές, διαθέτει ωστόσο πλούτο ποιοτικών ταινιών, τις οποίες κατά κανόνα δεν θα βρει κανείς στο αντίπαλον δέος. Το δικό της Τop 20 για τη χρονιά που πέρασε είναι γεμάτο με μυθοπλασίες και ντοκιμαντέρ που προέρχονται πραγματικά από ολόκληρο τον κόσμο, σαν το «Τρυφερέ μου ταυρομάχε» από τη Χιλή ή το «Chungking Express» του Γουόνγκ Καρ Γουάι. Σίγουρα αξιοσημείωτη η πρώτη θέση που κατέκτησε το «Πρόστιμο» του Φωκίωνα Μπόγρη, μία από τις πιο αξιόλογες ελληνικές ταινίες της χρονιάς, που μέσω της πλατφόρμας βρήκε (δίκαια) το κοινό που πιθανώς στερήθηκε στις αίθουσες. Μέσα στην πρώτη πεντάδα και φρέσκες φεστιβαλικές κυκλοφορίες: τα βραβευμένα με Χρυσό Φοίνικα και Χρυσή Αρκτο, αντίστοιχα, «Titane» και «Ατυχές πήδημα ή τυχερό πορνό», όπως και η πολυσυζητημένη «Μπενεντέτα» του Πολ Βερχόφεν.

Ertflix

Δωρεάν πλατφόρμα από τη δημόσια τηλεόραση

Ενα αρκετά μικρότερο αλλά –πολύ σημαντικό– δωρεάν Cinobo είναι το Ertflix. Η πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης μεταδίδει αρχικά τις δικές της ελληνικές παραγωγές («Τα καλύτερά μας χρόνια», «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», «Σε ξένα χέρια» κ.ά.) που βρίσκονται και στην κορυφή της τηλεθέασης όσον αφορά τις σειρές. Παράλληλα, ωστόσο, διαθέτει και κατάλογο επιλεγμένων ταινιών, οι οποίες ανανεώνονται συχνά. Ανάμεσά τους το 2021 στην κορυφή βρέθηκε ο αριστουργηματικός «Λαβύρινθος του Πάνα» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ενώ μέσα στην πεντάδα συναντάμε ακόμη το υπέροχο «Lucky» με τον Χάρι Ντιν Στάντον, τον «Ψυχρό Πόλεμο» του Πάβελ Παβλικόφσκι και την «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» του Γιάννη Οικονομίδη, όλες τους παραγωγές της τελευταίας πενταετίας. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η διαθεσιμότητα τέτοιου είδους ταινιών για ένα κοινό που αποδεικνύει πως θα κάνει τις συγκεκριμένες ποιοτικές επιλογές, εφόσον αυτές του προσφέρονται.

Apple TV

Η δημοφιλής δυστοπία του Τομ Χανκς και το ρομπότ

Η πλατφόρμα του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού λειτουργεί, μάλλον αθόρυβα, εδώ και αρκετό καιρό στη χώρα μας, συνεχίζοντας με την ίδια συνταγή των «λίγων και καλών» και μέσα στο 2021. Δείχνει δε να ποντάρει κυρίως στις συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως ο Τομ Χανκς, ο οποίος μετά το πολεμικό «Greyhound», πρωταγωνίστησε και στο επιστημονικής φαντασίας «Finch», εκεί όπου ένας επιζών μιας παγκόσμιας καταστροφής γίνεται «πατέρας» ενός ευφυούς ρομπότ, καθώς οι δυο τους διασχίζουν τη δυστοπία. Η συγκεκριμένη ήταν και η πιο δημοφιλής ταινία της πλατφόρμας, η οποία κυκλοφόρησε ακόμη τον δεύτερο κύκλο του επιτυχημένου «The Morning Show» με τις Τζένιφερ Ανιστον και Ρις Γουίδερσπουν. Τέλος, αξιοσημείωτη ήταν και η συνεργασία με την Μπίλι Αϊλις για την παραγωγή ενός αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ με θέμα τη νεαρή μουσικό.

Cosmote TV

Ερωτικό θρίλερ και Μάχη της Κρήτης

Πέραν του αποκλειστικού περιεχομένου σε ξένες ταινίες και σειρές, που φέρνει σταθερά στους συνδρομητές της, η πλατφόρμα της Cosmote TV δημιουργεί και τις δικές της παραγωγές, με εξειδίκευση στα ντοκιμαντέρ, τα οποία προβάλλει μέσα από το Cosmote History HD. Δεν λείπει ωστόσο και η μυθοπλασία, με το «42º C», το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ των οκτώ επεισοδίων που γυρίστηκε στην Κέρκυρα, να κατακτά την κορυφή στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Οπως είπαμε, βέβαια, οι σειρές τεκμηρίωσης έχουν την τιμητική τους στην Cosmote TV, με την «Επιχείρηση Ερμής» γύρω από τη Μάχη της Κρήτης να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Πολύ καλά τα πήγε και «Η γέννηση ενός έθνους-κράτους», που αποτέλεσε μέρος ενός ολόκληρου αφιερώματος με 11 νέες παραγωγές και συμπαραγωγές που παρουσίασε η πλατφόρμα, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Vodafone TV

Η Κέιτ Γουίνσλετ και τα θρυλικά «Φιλαράκια»

Από τα μεγαλύτερα ατού της πλατφόρμας της Vodafone είναι η συνεργασία με το HBO, η οποία φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών της μερικές από τις καλύτερες σειρές τις οποίες κυκλοφορεί κάθε χρόνο το σπουδαίο αμερικανικό δίκτυο. Για το 2021 η δημοφιλέστερη από αυτές ήταν το «Mare of Easttown», ένα καλοστημένο αστυνομικό θρίλερ επτά επεισοδίων με την εξαιρετική Κέιτ Γουίνσλετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολύ καλά τα πήγαν επίσης οι «Σκηνές από ένα γάμο», ριμέικ της ομώνυμης σειράς του Ινγκμαρ Μπέργκμαν, και το «And Just Like That», το οποίο έφερε ξανά στην οθόνη τη γυναικοπαρέα του «Sex and the City». Από την άλλη, τη μεγαλύτερη τηλεθέαση της χρονιάς κατέγραψαν τα θρυλικά «Φιλαράκια», τα οποία επέστρεψαν με ένα reunion επεισόδιο, που περίμενε ολόκληρη η υφήλιος.