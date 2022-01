Στον μαγικό κόσμο του Ντίσνεϊ

Εχουν μείνει αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους. Τα παραμυθένια κάστρα που πρωταγωνίστησαν σε πολλές από τις πρώτες, χειροποίητες, ταινίες κινουμένων σχεδίων των Walt Disney Animation Studios και τώρα δεσπόζουν σε όλα τα θεματικά πάρκα της Ντίσνεϊ, κλείνουν εντυπωσιακά την έκθεση «Inspiring Walt Disney: The Animation of French Decorative Arts». Είναι ο επίλογος μιας εντυπωσιακής καλλιτεχνικής παρουσίασης και, ταυτόχρονα, μια μαγική μεταφορά στον χώρο και στον χρόνο: από το Μητροπολιτικό Μουσείο (The Μet) της Νέας Υόρκης και την καρδιά της 5ης Λεωφόρου, όπου παρουσιάζεται η έκθεση, στα κάστρα της κοιλάδας του Λίγηρα του 16ου αιώνα και στο κάστρο Neuschwanstein του 19ου αιώνα στη Βαυαρία.

Ολα τα μαγικά αντικείμενα –κηροπήγια που μιλούν, τσαγιέρες που τραγουδούν, πολυθρόνες που περπατούν, ρολόγια που γίνονται αυλικοί–, αλλά και οι χώροι στους οποίους διαδραματίζονται οι ιστορίες αυτών των καταπληκτικών ταινιών που διαμόρφωσαν την εικόνα του παραμυθιού στην αμερικανική κουλτούρα, έχουν την αισθητική σφραγίδα της Ευρώπης. Και αντανακλούν τη γοητεία που άσκησε στον δημιουργό τους η ευρωπαϊκή, και δη η γαλλική τέχνη. Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ (1901-1966) είχε μια σχέση πάθους με τη Γαλλία. Οι επανειλημμένες επισκέψεις του εκεί αποτέλεσαν μοναδική πηγή έμπνευσης, από την οποία άντλησαν ο ίδιος και τα στούντιό του σε όλη του τη ζωή. Τα ταξίδια πυροδότησαν επίσης το πάθος του για τη συλλογή και την κατασκευή μικροσκοπικών επίπλων και κουκλόσπιτων, αντικατοπτρίζοντας την επιθυμία του να δημιουργεί νέους «κόσμους» πρώτα στο χαρτί, μετά στις ταινίες του και, τέλος, ζωντανά, μέσα από τα θεματικά πάρκα. Μια επιλογή από αυτά τα μικροαντικείμενα παρουσιάζονται μαζί με πλάνα-στιγμιότυπα του Ντίσνεϊ και της οικογένειάς του όταν επισκέφθηκαν το Παρίσι και τις Βερσαλλίες.

Η έκθεση «Inspiring Walt Disney» είναι η πρώτη που διοργανώνεται στο μουσείο The Met για τη διερεύνηση του έργου του Γουόλτ Ντίσνεϊ και των δημιουργιών που παρήχθησαν από τα περίφημα στούντιο που διηύθυνε. Εξήντα έργα που ανήκουν στις διακοσμητικές τέχνες του 18ου αιώνα και προέρχονται από την Ευρώπη –από ταπετσαρίες και έπιπλα μέχρι επιτραπέζια ρολόγια Boulle και πορσελάνες Σεβρών– παρουσιάζονται μαζί με 150 έργα τέχνης –σχέδια, μακέτες και έργα σε χαρτί– από το τεράστιο αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τις συλλογές της Walt Disney. Προβάλλονται επίσης επιλεγμένα πλάνα από κινηματογραφικές ταινίες, που επισημαίνουν την ταχύτατη τεχνική και καλλιτεχνική εξέλιξη των στούντιο κατά τη διάρκεια της ζωής του Ντίσνεϊ και αργότερα. Η έκθεση φωτίζει τις σχέσεις μεταξύ των αισθητικών ρευμάτων της ευρωπαϊκής κουλτούρας με κάποιες εμβληματικές ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney, και δίνει έμφαση ειδικά στην αναβίωση της γοτθικής αρχιτεκτονικής στη «Σταχτοπούτα» (1950), στις μεσαιωνικές επιρροές στην «Ωραία Κοιμωμένη» (1959) και σε αντικείμενα που ζωντανεύουν στην «Πεντάμορφη και το Τέρας» (1991), όλα εμπνευσμένα από το ροκοκό.

Εως τις 6/3. Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.