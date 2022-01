Οι δημιουργίες των άλλων σαν καθρέφτης

Cat Power

Covers

Domino

Είναι μεγάλη υπόθεση το να προσεγγίζει κανείς το επίτευγμα ενός ομοτέχνου του με θαυμασμό και εντιμότητα. Προϋποθέτει την παραδοχή ότι σημασία δεν έχει μόνο η δική σου φωνή. Και είναι ένα εγχείρημα που στη μουσική, η δυσκολία του αναγνωρίζεται ακόμα και από φιλότιμα μετεφηβικά συγκροτήματα που ιδροκοπούν παίζοντας αγαπημένες διασκευές. Οι τελευταίες, σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, ενδέχεται να αποδειχθούν δημοφιλέστερες από το πρωτότυπο – ας θυμηθούμε το «Black Magic Woman» του Πίτερ Γκριν που αγαπήθηκε από τον Santana ή το «I will always love you» της Ντόλι Πάρτον που ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον. Σίγουρα, μια διασκευή δεν αναδεικνύει απλώς υποφωτισμένες ή συμπληρωματικές πτυχές ενός τραγουδιού· αν είναι ειλικρινής, λέει πολλά και για τον ίδιο τον διασκευαστή.

Οπως έχει υπονοήσει πάντως η Cat Power, κατά κόσμον Σον Μάρσαλ, οι διασκευές την ξαλαφρώνουν από το βάρος του να δημιουργεί συντονισμένη αποκλειστικά με τον εαυτό της. Κάπως έτσι, η 50χρονη πλέον Αμερικανίδα τραγουδοποιός, που κάποτε άνοιγε συναυλίες στο Μπρούκλιν παίζοντας μια δίχορδη κιθάρα και επαναλαμβάνοντας τη λέξη «no» για ένα τέταρτο, που έπειτα κυκλοφόρησε μελαγχολικούς, indie rock δίσκους, εμπνευσμένους από την πανκ, τα μπλουζ, τη φολκ, τα γκόσπελ και την παλιά σόουλ (όπως τα «Dear Sir» και «The Greatest»), που εργάστηκε ως μοντέλο του Μαρκ Τζέικομπς και του Καρλ Λάγκερφελντ και που αντιμετώπισε με γενναιότητα προβλήματα ψυχικής υγείας, έφτασε να συμπεριλάβει στη δισκογραφία της τρία άλμπουμ διασκευών, με πιο πρόσφατο το «Covers».

Στα σαράντα τρία λεπτά του, η Cat Power ερμηνεύει με τη ζεστή χροιά της τραγούδια που αγαπά και που όσο της θυμίζουν τα περασμένα, άλλο τόσο υπογραμμίζουν το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Το «I’ll be seeing you» της Μπίλι Χόλιντεϊ ήταν αγαπημένο της γιαγιάς της και ερμηνεύεται εδώ σαν αποχαιρετισμός σε ένα φίλο που δεν ζει πια. Στο «A pair of blue eyes» των Pogues θυμάται την περίοδο εξάρτησής της από το αλκοόλ και στο «White Mustang» επιβεβαιώνει τη φιλία της με τη Λάνα Ντελ Ρέι. Το «Against the wind» του Μπομπ Σίγκερ ακούγεται σαν ύμνος στις αλλαγές που επιβάλλει ο χρόνος, ενώ και τα υπόλοιπα κομμάτια που επιλέγει η Cat Power (των Ιγκι Ποπ, Νικ Κέιβ και άλλων), μοιάζουν να στέκονται μπροστά της σαν καθρέφτες.

Μια αντανάκλασή τους είχαν δει και όσοι είχαν παρευρεθεί σε εκείνη την επεισοδιακή συναυλία της Cat Power στην Αθήνα το 2014, όπου η μουσικός, γεμάτη έγνοια για τον ήχο και με εμφανή την αγωνία για την εγκυμοσύνη της, απολογούνταν στο κοινό για την απόδοσή της, λες και έπρεπε να παίξει σαν ασταμάτητη μηχανή. Κάποιοι αυτό ήθελαν και αποχώρησαν νωρίς· οι υπόλοιποι είδαν μια διάφανη καλλιτέχνιδα, που σε δικά της κομμάτια και σε διασκευές, ό,τι έχανε σε αρτιότητα, το κέρδιζε σε ειλικρίνεια και καθαρότητα φωνής.

