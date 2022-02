Στον ιστό της Λουίζ Μπουρζουά

«Spider», 1997. Η Λουίζ Μπουρζουά είχε εμμονή με τις αράχνες σε όλα τα μεγέθη, από μια καρφίτσα έως τα δεκάμετρα ατσάλινα πλάσματα που δημιουργούσε. Η αράχνη μπορεί να συμβολίζει όλα όσα μας παγιδεύουν. Η Μπουρζουά έλεγε ότι διώχνει το κακό, καταβροχθίζει τα κουνούπια και προστατεύει από τις ασθένειες. © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY and DACS, London 2021. Φωτό: Maximilian Geuter