Μπρους Γουίλις: Ο «σκληρός» του Χόλιγουντ στην πιο δύσκολη μάχη της ζωής του

Ο Μπρους Γουίλις ήρθε πια η ώρα να κλείσει τον κύκλο του ως ηθοποιός, αποχαιρετώντας την υποκριτική την οποία υπηρετεί με αξιοσημείωτη επιτυχία ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Ο 67χρονος αποσύρεται, καθώς, όπως έγινε γνωστό, διαγνώσθηκε με αφασία. Την σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα, μέσω των social media, η οικογένειά του: η 59χρονη πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ, η 43χρονη νυν σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, και τα παιδιά του.

«Ο αγαπημένος μας Μπρους αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες. Ως αποτέλεσμα αυτού και έπειτα από πολλή σκέψη, ο Μπρους απομακρύνεται από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά για αυτόν», αναφέρει στην σχετική ανακοίνωσή της η οικογένεια του 67χρονου Αμερικανού ηθοποιού.

«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας και είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη συνεχή αγάπη, τη συμπόνια και την υποστήριξή σας. Όπως λέει πάντα ο Μπρους, ”Ζήσ’ το” και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό», καταλήγει η ανακοίνωση.

“Our beloved Bruce…has recently been diagnosed with aphasia, which is impacting his cognitive abilities,” read the statement. “As a result of this and with much consideration Bruce is stepping away from the career that has meant so much to him” https://t.co/eRcg7RRQ7X

— The Hollywood Reporter (@THR) March 30, 2022