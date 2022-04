Ντεμοντέ το αίμα και η βία στη μεγάλη οθόνη

Θυμάστε τον «Μονομάχο» του Ρίντλεϊ Σκοτ; Την ταινία που στις αρχές της νέας χιλιετίας έσπασε τα ταμεία και κέρδισε πέντε Οσκαρ, με μια ιστορία εκδίκησης που ήταν γεμάτη αίμα και γραφική βία; Τηρουμένων των αναλογιών, ο σημερινός «Μονομάχος» είναι «Ο Ανθρωπος από τον Βορρά» του Ρόμπερτ Εγκερς. Ενα επικό φιλμ με ιστορική έμπνευση από τον κόσμο των Βίκινγκς, δράση και μάχες, συν μερικούς σταρ πρωταγωνιστές, όπως τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, τον Ιθαν Χοκ, και τη Νικόλ Κίντμαν. Και μόλις 12 εκατ. ευρώ εισπράξεις στις αμερικανικές αίθουσες το πρώτο τετραήμερο προβολών, συν άλλα 13 εκατ. από το παγκόσμιο box office. Στην Ελλάδα έκανε κάτι λιγότερο από 8.000 εισιτήρια σε 85 αίθουσες, αν και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι επρόκειτο για το Σαββατοκύριακο του Πάσχα.

Η πενιχρή συγκομιδή απέχει, φυσικά, πολύ από τα σχεδόν 100 εκατ. δολάρια που κόστισε η παραγωγή της ταινίας και παρασάγγας από τα σχεδόν 200 που φτάνουν τα συνολικά έξοδα, αν συνυπολογιστεί η πελώρια διαφημιστική καμπάνια. Διότι το «Νorthman» προωθήθηκε σαν η πρώτη μαζικής κατανάλωσης ταινία ενός δεξιοτέχνη του ανεξάρτητου σινεμά (σ.σ. Ρόμπερτ Εγκερς), οι κριτικοί τη λάτρεψαν, το ίδιο και οι περισσότεροι από όσους την είδαν, τελικά, στις αίθουσες.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η εισπρακτική αποτυχία; Η απάντηση είναι μάλλον απλή και συνδέεται με τις τεκτονικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στις κινηματογραφικές συνήθειες των Αμερικανών και κατ’ επέκταση του υπόλοιπου κόσμου. Με τον μέσο όρο ηλικίας της μεγάλης μάζας των θεατών να έχει πέσει δραματικά, μια ταινία καθαρά ενήλικου περιεχομένου –λόγω βίας, σεξ, γλώσσας κ.ο.κ.– είναι πρακτικά αδύνατον να σημειώσει μεγάλη επιτυχία στα ταμεία. Οταν δε το κόστος της φτάνει στα επίπεδα του «Northman», δεν αξίζει καν να δημιουργηθεί.

Αντιθέτως, υιοθετώντας ένα πιο μετριοπαθές μπάτζετ και έχοντας σαφώς μικρότερα διαφημιστικά κόστη, τέτοια φιλμ είναι ό,τι πρέπει για τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Το είδαμε φέτος με παραγωγές του Netflix, για παράδειγμα, όπως η «Επιχείρηση Ανταμ» με τον Ράιαν Ρέινολντς και το «Army of the Dead» του Ζακ Σνάιντερ. Αντιθέτως, οι αίθουσες των πολυκινηματογράφων είναι πια περίπου ρεζερβέ για υπερήρωες και άλλα μεγάλα franchise, όπως το «Fast and the Furious» ή το «Jurassic Park». Ηδη τα ρεπορτάζ από την Αμερική αναφέρουν πως, έπειτα από τη νίλα του «Northman», τα χολιγουντιανά στούντιο είναι αποφασισμένα να μην επαναλάβουν το λάθος…

