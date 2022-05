Τα τέρατα του Μορίς Σέντακ

Οι αταξίες ενός μικρού παιδιού που ντύθηκε λύκος μέσα στο σπίτι. Η αντίδραση της μαμάς: «Τέρας!» και η τιμωρία να πάει για ύπνο νηστικός. Αυτά τα υλικά ήταν αρκετά για να δημιουργήσει ο Μορίς Σέντακ το ονειρικό ταξίδι του μικρού Μαξ στη «Χώρα των τεράτων» (Where the Wild Things Are) το 1963.

Με τις ελάχιστες δυνατές λέξεις αλλά πλούσιες και εμβληματικές εικόνες, ο Σέντακ οδηγεί τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες στη χώρα των τεράτων. Τα τέρατα έχουν σώμα ανθρώπου με κεφάλι ζώου, κέρατα στη μύτη, γαμψά νύχια, κοφτερά δόντια και κίτρινα μάτια. Ο Μαξ ωστόσο δεν φοβάται και με ένα μαγικό κόλπο τα δαμάζει και γίνεται ο βασιλιάς τους. Τότε αρχίζει ο «κακός χαμός». Ο μικρός ήρωας, όμως, ένιωσε μοναξιά και ήθελε να είναι κάπου «που θα τον αγαπούν όσο κανέναν». Στο δωμάτιο βρήκε το βραδινό του «και το πιάτο ακόμα άχνιζε».

Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς σε μια προσπάθεια να αναλυθεί η ιστορία του Μαξ. Ταξίδι στο υποσυνείδητο; Διαδικασία ωρίμανσης; Υμνος στις παιδικές σκανταλιές;

Ισως τα τέρατα αντανακλούν τα παιδικά βιώματα του συγγραφέα, ο οποίος σημαδεύτηκε από την απώλεια μελών της οικογένειάς του στο Ολοκαύτωμα. Ισως τελικά ο πλούτος της φαντασίας να κρύβεται στην απλότητα της ιστορίας του Σέντακ και στην ανάγκη που έχουμε όλοι μας για λίγη ζεστή αγάπη να μας περιμένει όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέρατα.

Το πολυβραβευμένο βιβλίο έχει χαρακτηριστεί ένα από τα καλύτερα παιδικά αναγνώσματα όλων των εποχών, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε στην ελληνική γλώσσα. Το μεγάλο κενό κάλυψαν οι εκδόσεις Παπαδόπουλος εκδίδοντας τον Μάρτιο μια πολυτελή έκδοση του βιβλίου στην ποιητική μετάφραση του Γιάννη Παλαβού. Κάτι υπάρχει εκεί για τον καθένα.