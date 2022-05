Οι νέες ταινίες της εβδομάδας: Το «Πολυσύμπαν» της Marvel αποκαλύπτεται

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ★★½

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2022)

Σκηνοθεσία: Σαµ Ράιµι

Ερμηνείες: Μπένεντικτ Κάµπερµπατς, Ελίζαµπεθ Ολσεν, Ρέιτσελ Μακάνταµς

Οι λάτρεις των ταινιών της Marvel περίμεναν εδώ και καιρό τη δεύτερη περιπέτεια ενός από τους πιο δημοφιλείς κομίστικους ήρωες, τον οποίο ερμηνεύει ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Ο Βρετανός ηθοποιός είναι ο Dr Strange, ένας πανίσχυρος μάγος, ο οποίος αναλαμβάνει επί της ουσίας να ξεκλειδώσει το περίφημο Πολυσύμπαν (Multiverse), για το οποίο ήδη μας έχει προϊδεάσει η Marvel. Μια νεαρή κοπέλα εμφανίζεται έχοντας τη μοναδική ικανότητα να ανοίγει πύλες ανάμεσα στις διαφορετικές διαστάσεις. Αυτό φυσικά αμέσως τραβά το ενδιαφέρον του Dr Strange, το ίδιο όμως και εκείνο της Γουάντα Μαξίμοφ ή αλλιώς Scarlet Witch (Ελίζαμπεθ Ολσεν), η οποία πλέον απειλεί να θέσει σε κίνδυνο την ισορροπία ολόκληρου του Πολυσύμπαντος. Η αλήθεια είναι πως για να παρακολουθήσει κανείς αποτελεσματικά την ταινία πρέπει να έχει δει αρκετά από τα πρόσφατα φιλμ και τις σειρές της Marvel, καθώς εδώ, εκτός των άλλων, έχουμε την επέκταση και των δικών τους ιστοριών. Πέρα από αυτό, το δίωρο της δράσης που ενορχηστρώνει ο Σαμ Ράιμι («Σπάιντερμαν 1, 2, 3») είναι ανά στιγμές εντυπωσιακό, με ειδικά εφέ τελευταίας τεχνολογίας και μπόλικα «δωράκια» για τους πιστούς φαν της Marvel. Στα θετικά και η «κακιά μάγισσα» της ιστορίας (κυριολεκτικά), ερμηνευμένη ιδανικά από την Ελίζαμπεθ Ολσεν, όπως και μια ιδιοφυής μονομαχία με έντονο μουσικό άρωμα προς το τέλος. Από την άλλη, όπως συνέβη και με τον προ λίγων μηνών «Σπάιντερμαν», η αίσθηση ότι εδώ δεν βλέπουμε κανονικό σινεμά, αλλά μια συγκεκριμένη, ξεκάθαρα στοχευμένη παραλλαγή του, παραμένει, καθιστώντας αμήχανο και το έργο οποιασδήποτε κριτικής.

Ο Πύργος του Ντάουντον 2: Μια νέα εποχή ★★½

ΔΡΑΜΑ (2022)

Σκηνοθεσία: Τζούλιαν Φέλοους

Ερμηνείες: Μισέλ Ντόκερι, Ντόµινικ Γουέστ, Μάγκι Σµιθ

Δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά για τον δημοφιλή τηλεοπτικό μύθο των Βρετανών ευγενών των αρχών του 20ού αιώνα. Επειτα από τον γάμο ενός από τα νεότερα μέλη της, η οικογένεια του Ντάουντον έρχεται αυτή τη φορά αντιμέτωπη με δύο αναπάντεχα περιστατικά: από τη μια, φτάνουν τα νέα για την κληρονομιά μιας βίλας στη Γαλλική Ριβιέρα, με την υπόθεση να κρύβει πίσω της και κάποια μυστικά που αφορούν τη γηραιά μητριάρχη, Βάιολετ Κρόουλι (Μάγκι Σμιθ)· από την άλλη, ένα κινηματογραφικό συνεργείο εγκαθίσταται στον πύργο προκειμένου να γυρίσει ένα βωβό φιλμ, αναστατώνοντας προφανώς την καθημερινότητα ενοίκων και υπηρετικού προσωπικού. Αψογα κοστούμια, λαμπερές παρουσίες και φυσικά μπόλικο βρετανικό φλέγμα είναι τα συστατικά και αυτού του σίκουελ, το οποίο ακολουθεί πιστά την επιτυχημένη συνταγή του Ντάουντον. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι αναμφισβήτητα η έλευση των αστέρων τού σχετικά νεαρού τότε σινεμά, η οποία δίνει την ευκαιρία στους σεναριογράφους να στήσουν αρκετές άρτιες σεκάνς, αντιπαραθέτοντας και τους αυστηρά αναθρεμμένους αριστοκράτες με τους πιο λαϊκούς χαρακτήρες της τέχνης των «κινούμενων εικόνων».

∆ωµάτιο 108 ★★½

ΘΡΙΛΕΡ (2021)

Σκηνοθεσία: Στεφάν Στρέκερ

Ερμηνείες: Ζερεµί Ρενιέ, Αλµα Χοντορόφσκι, Εµανουέλ Μπερσό

Το ερωτικό θρίλερ με το αστυνομικό μυστήριο αναμειγνύει ο Βέλγος Στεφάν Στρέκερ («Ενας γάμος»), βασίζοντας την ιστορία του και σε πραγματικά γεγονότα. Η γυναίκα ενός διάσημου πολιτικού βρίσκεται νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους. Εκείνος κατηγορείται ως δολοφόνος, με τα στοιχεία να βαραίνουν εναντίον του αλλά κανείς να μην μπορεί να κρίνει με σιγουριά. Το πιο παράξενο όμως είναι πως ούτε και ο ίδιος γνωρίζει αληθινά τι συνέβη. Ξεκινώντας αφηγηματικά από το τέλος, παρακολουθούμε με αρκετή αποσπασματικότητα την ιστορία παθιασμένου έρωτα ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Παράλληλα εκτυλίσσεται το σύγχρονο κομμάτι, το οποίο βρίσκει τον Λουί (Ζερεμί Ρενιέ) να γίνεται βορά στις διαθέσεις συμβατικών και σόσιαλ μίντια, καθώς αποκαθηλώνεται με συνοπτικές διαδικασίες στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ταινίας, η οποία κατά τα λοιπά εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, ενώ μας συστήνει και την πολυτάλαντη Αλμα Χοντορόφσκι, εγγονή του σπουδαίου κινηματογραφιστή Αλεχάντρο Χοντορόφσκι.

Full Time ★★

ΔΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Ερίκ Γκραβέλ

Ερμηνείες: Λορ Καλαµί, Αν Σουάρες, Ζενεβιέβ Μινς

Βραβευμένο για τη σκηνοθεσία του αλλά και για την ερμηνεία της κεντρικής του πρωταγωνίστριας στο τμήμα «Ορίζοντες» του Φεστιβάλ Βενετίας είναι το φιλμ του Ερίκ Γκραβέλ. Ο Γαλλοκαναδός κινηματογραφιστής μάς συστήνει τη Ζουλί (Λορ Καλαμί), μια χωρισμένη μητέρα η οποία πασχίζει να μεγαλώσει τα δύο παιδιά της μένοντας σε ένα χωριό έξω από το Παρίσι. Με τη δουλειά της ωστόσο να βρίσκεται στη μεγαλούπολη –είναι καμαριέρα σε πολυτελές ξενοδοχείο– και μια γενική απεργία που παραλύει τα μέσα μεταφοράς εν εξελίξει, ξεκινά μια σειρά γεγονότων που θα θέσουν σε κίνδυνο την εύθραυστη ισορροπία που έχει καταφέρει να χτίσει. Ο Γκραβέλ σκηνοθετεί με ρυθμούς και μουσική θρίλερ ένα (κατά τα άλλα) κοινωνικό δράμα που μιλάει για τη δύσκολη πραγματικότητα της εργαζόμενης μητέρας. Η ιδέα του είναι θεωρητικά καλή, ωστόσο υπονομεύεται από κάποιες υπερβολές και μια αίσθηση σχηματικότητας που κυριαρχεί στη μεγαλύτερη διάρκεια του φιλμ.

100% Λύκος

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (2022)

Σκηνοθεσία: Φιν Εντκουιστ, Αλεξ Στάντερµαν

Ακούγονται: Χάρης Αριστείδου, Κούλης Νικολάου, Μαρία Κάνθερ

Από τη Σκανδιναβία μάς έρχεται ένα κινούμενο σχέδιο αφιερωμένο στις οδύνες της εφηβείας. Ο Φρέντι Λούπιν είναι ένας έφηβος στα πρόθυρα της πρώτης του μεταμόρφωσης σε λυκάνθρωπο, μιας και αποτελεί απόγονο μιας οικογένειας τέτοιων μυθικών πλασμάτων. Αντί όμως για λύκο θα μεταμορφωθεί τελικά σε φουντωτό σκυλί κανίς, με το αποτέλεσμα να είναι, εκτός από κωμικό, και ντροπιαστικό για τον ίδιο. Πλέον θα βαλθεί να αποδείξει σε όλους ότι είναι 100% λύκος.