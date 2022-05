Φεστιβάλ Καννών: Λάμψη και… Ελλάδα στην Κρουαζέτ

Επειτα από μια σεζόν πλήρους αποχής και άλλη μια ελαφρώς περιορισμένη λόγω πανδημίας, η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου σινεμά επιστρέφει φέτος σε πλήρη σύνθεση. Το 75ο Φεστιβάλ Καννών ανοίγει απόψε αυλαία μάλλον χιουμοριστικά, με το εναρκτήριο «Final Cut» του Μισέλ Χαζαναβίσιους («The Artist»), το οποίο φέρνει μαζί του την επιστροφή των… ζόμπι. Η Μπερενίς Μπεζό και ο Ρομέν Ντουρίς πρωταγωνιστούν σε ένα φιλμ εμπνευσμένο από τον ιαπωνικό τρόμο και τα b-movies, ωστόσο η φετινή Κρουαζέτ θα έχει στο κόκκινο χαλί της πολλούς και ακόμα μεγαλύτερους αστέρες.

Πρώτος από όλους ο Τομ Κρουζ, ο οποίος θα παρουσιάσει εκεί το καινούργιο «Top Gun: Maverick», 36 ολόκληρα χρόνια έπειτα από την επιτυχία της πρώτης ταινίας. Η Τίλντα Σουίντον και ο Ιντρις Ελμπα πρωταγωνιστούν στο «Three Thousand Years of Longing» του Τζορτζ Μίλερ. Ο Οστιν Μπάτλερ και ο Τομ Χανκς, στον φαντασμαγορικό «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν. Ο Αντονι Χόπκινς και η Αν Χάθαγουεϊ παίζουν στο «Armageddon Time» του Τζέιμς Γκρέι. Ο Γούντι Χάρελσον ντύθηκε καπετάνιος στο «Τρίγωνο της θλίψης» του Ρούμπεν Εστλουντ, ενώ οι Βίγκο Μόρτενσεν, Λεά Σεϊντού και Κρίστεν Στιούαρτ θα συνοδεύσουν τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε με το «Crimes of the Future».

«Ο θρόνος του Ξέρξη» της Ε. Καλογηροπούλου αντλεί έμπνευση τόσο από τον Ηρόδοτο όσο και από τη ζώνη ναυπηγείων του Περάματος.

Ο Πάνος Χ. Κούτρας θα παρουσιάσει το δικό του «Dodo» στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Premiere.

Οι δύο τελευταίες ταινίες, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα φαβορί του διαγωνιστικού, πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων τους στη χώρα μας κι έτσι αποτελούν με έναν τρόπο εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Κρουαζέτ. Τέτοιος πάντως είναι σίγουρα ο Πάνος Χ. Κούτρας, ο οποίος θα παρουσιάσει το δικό του «Dodo» στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Premiere. Πρωταγωνιστές στο φιλμ του Ελληνα σκηνοθέτη είναι 14 άνθρωποι διαφορετικών τάξεων, ηλικιών και εθνικοτήτων, οι οποίοι θα βρεθούν εγκλωβισμένοι σε ένα κτήμα τις παραμονές ενός πολυτελούς γάμου. Στο τμήμα Semaine de la Critique, τέλος, διαγωνίζεται και η Εύη Καλογηροπούλου με το μικρού μήκους φιλμ «Στον θρόνο του Ξέρξη».

Η ελληνική παρουσία στις Κάννες όμως έχει και θεσμική διάσταση, ενισχυμένη μάλιστα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ εκπροσωπούν από κοινού τη χώρα με το εθνικό περίπτερο, κάτι το οποίο εκτός από συμβολική έχει και ουσιαστική σημασία, όπως δήλωσε πρόσφατα στην «Κ» και ο πρόεδρος του ΕΚΚ, Μάρκος Χολέβας. Στόχος είναι προφανώς η προσέλκυση ξένων παραγωγών και επενδύσεων του οπτικοακουστικού τομέα στην Ελλάδα, αλλά και η ανάδειξη της εξωστρέφειας των εγχώριων δυνάμεων (παραγωγοί, θεσμοί κ.ο.κ.).

Για να γυρίσουμε όμως στο ίδιο το φεστιβάλ και στις ταινίες του, εκεί φέτος έχουμε και την επιστροφή πολλών καταξιωμένων κινηματογραφιστών από ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ιάπωνας Χιροκάζου Κόρε-Εντα («Κλέφτες καταστημάτων») φέρνει το «Broker». Η Κλερ Ντενί, το «Stars at Noon». Ο Ρουμάνος Κρίστιαν Μουνγκίου («Πίσω από τους λόφους») έρχεται με το «R.M.N.». Οι βετεράνοι αδελφοί Νταρντέν έχουν το «Tori and Lokita» και ο Παρκ Τσαν-Γουκ («Old Boy») το «Decision to Leave». Ολοι τους θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Φοίνικα, τον οποίο θα απονείμει στις 28 Μαΐου η κριτική επιτροπή του προέδρου Βενσάν Λιντόν.