Πώς μεγαλώνει μια εμβληματική indie pop μπάντα

Belle and Sebastian

A Bit οf Previous

Matador

Το καλό με τους Belle and Sebastian –ή, καλύτερα, ένα από τα καλά τους, για να αφήσουμε εγκαίρως τις αχρείαστες αμεροληψίες– ήταν ότι ήδη από τους δύο πρώτους δίσκους τους, από το «Tigermilk» και το «If you’re feeling sinister» του 1996, καλωσόριζαν τον ακροατή σε έναν κόσμο με τόση χάρη και τρυφερότητα, τόση ευγένεια και χιούμορ, τόση, τέλος πάντων, ικανότητα να ανακουφίσει προσωρινά ακόμη και την πιο προσωπική οδύνη, που δεν είχαν αξία οι βιογραφισμοί και οι αναζητήσεις για το πώς προέκυψαν όλα αυτά.

Δεν χρειαζόταν, δηλαδή, να ξέρεις ότι η indie pop μπάντα από τη Γλασκώβη δημιουργήθηκε επειδή ο ιθύνων νους της, Στιούαρτ Μέρντοκ, έγραψε τα πρώτα του τραγούδια όταν υπέφερε από σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και αδυνατούσε να χαρεί τη νιότη του: απλώς αντιλαμβανόσουν την καθημερινή σοφία του και την ικανότητά του να ταυτίζεται με όσα βαραίνουν τους γύρω του. Δεν ήταν ανάγκη να γνωρίζεις ότι κάποτε ζούσε κοντά σε μια εκκλησία, της οποίας οι ύμνοι τον έστρεψαν σταδιακά στη θρησκεία: καταλάβαινες στους στίχους του τη χαρά για τη ζωή που βιώνουν μερικοί τυχεροί ένθεοι. Μια αίσθηση, πάντως, για το τι πρέσβευαν εξαρχής οι Belle and Sebastian μπορούσες να την υποψιαστείς από το όνομά τους: προερχόταν από ένα όμορφο, παιδικό μυθιστόρημα της Σεσίλ Ομπρίν, με ήρωες ένα εξάχρονο αγόρι και τον σκύλο του.

Το εξίσου καλό με τους Belle and Sebastian, και ειδικά με το ενδέκατο άλμπουμ τους, «A Bit of Previous», είναι ότι, αφού τραγούδησαν για τις χαρές και τις λύπες μιας πιο τρυφερής ηλικίας, γνωρίζουν ότι αυτή έχει παρέλθει και δεν πασχίζουν να την ξαναζήσουν. «Ολα είναι εντάξει όταν είσαι νέος και ηλίθιος» τραγουδάει παρέα με ένα βιολί και μια κιθάρα στο εναρκτήριο «Young and stupid» ο Στιούαρτ Μέρντοκ και, παρόλο που παρακάτω μιλάει για φίλους που άλλοι έχουν παιδιά και άλλοι σκυλιά, δεν αισθάνεται νοσταλγία, αλλά πληρότητα. «Δώστε μια ευκαιρία στους νεότερους, όλοι αξίζουν μια ζωή κάτω από τον ήλιο», λέει γενναιόδωρα στο «Come on Home», που έχει και μερικές τζαζ ή σόουλ πινελιές. To «Deathbed of my Dreams» («Το νεκροκρέβατο των ονείρων μου»), που φλερτάρει με την κάντρι, τα λέει όλα με τον τίτλο του.

Και αν οι γνώστες αναρωτιούνται τι δουλειά έχουν σε ένα δίσκο των Belle and Sebastian η κάντρι και η σόουλ, να πούμε ότι και οι ηλεκτρονικές εξάρσεις κάθε άλλο παρά λείπουν, όπως και το στιχουργικό ενδιαφέρον για θέματα φλέγοντα, σαν τη βία κατά των γυναικών: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Reclaim the Night», που σε μία από τις καλύτερες στιγμές του δίσκου ερμηνεύει η Σάρα Μάρτιν.

Τελικά, το καλό με τους Belle and Sebastian είναι ότι ύστερα από μερικές προσεκτικές ακροάσεις του «A Bit of Previous», όλα τα παραπάνω μοιάζουν να συνταιριάζουν κάτω από εκείνη την ευγένεια και τη χάρη που λέγαμε και που πλέον εμπλουτίζονται από την αναστοχαστική διάθεση που φέρνει ο χρόνος. Είναι και αυτός ένας τρόπος –αν όχι ο πιο ιδανικός– να μεγαλώνει ένας άνθρωπος ή και μια μπάντα.

B-side

