«FutuRetro»: Το μέλλον μέσα από το παρελθόν και αντιστρόφως

Υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες της Σελήνης απαρτίζουν το «Museum of the Moon» του Βρετανού Λιουκ Τζέραμ, που παρουσιάζεται στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας.

Τι σημαίνει ο όρος «FutuRetro»; Εχει σχέση με τον «ρετροφουτουρισμό», το αισθητικό ρεύμα που εμπνέεται από το πώς έβλεπαν οι καλλιτέχνες του παρελθόντος το μέλλον; Και ναι και όχι: «FutuRetro» ονομάζεται η φετινή θεματική του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας-Athens Digital Arts Festival (ADAF), που πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή στην πλατεία Κοτζιά και στο εγκαταλελειμμένο κτιριακό συγκρότημα του πρώην Νotoshome. Αυτό όμως που έχουν κατά νουν οι διοργανωτές του φεστιβάλ, αυτό που προτείνουν, είναι λίγο διαφορετικό: «Να δούμε το μέλλον μέσα από τα μάτια του παρελθόντος και το παρελθόν μέσα από τα μάτια του μέλλοντος».

Το αντιλαμβάνεται κανείς καλύτερα στην ενότητα «What’s Up Music Doubles»: μουσικοί και ερμηνευτές από διαφορετικά είδη και περιόδους συμπράττουν ζωντανά και δημιουργούν ένα ετερογενές ηχητικό μείγμα. Το εγχείρημα ξεκίνησε χθες, με τη Μαρίνα Σάττι να συναντιέται στη σκηνή της πλατείας Κοτζιά με τον ηλεκτροακουστικά προσανατολισμένο Τζεφ Βάνγκερ και με την Καίτη Γαρμπή να δίνει μια συναυλία με τις εναλλακτικές Someone Who Isn’t Me. Απόψε ακολουθούν η Iota Phi με τη Vassilina και ο Good Job Nicky με τον Misogi, ενώ αύριο θα συνεργαστούν ο Pan Pan με την Καλλιόπη Μητροπούλου και η Λένα Πλάτωνος με τον Die Arkitekt. Τα Music Doubles ολοκληρώνονται την Κυριακή, με τον «κρουστό» Νίκο Τουλιάτο να συναντά τον πειραματιστή Στέλιο Γιαννουλάκη και με τον dj Rico να ενώνει τις δυνάμεις του με τη σοπράνο Κάτια Πάσχου, ενώ όλες οι συναυλίες συνοδεύονται από εντυπωσιακό τρισδιάστατο mapping στις επιφάνειες του δημαρχείου Αθηνών. Στο κυρίως πρόγραμμα του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας (το οποίο θα έχει και διαδικτυακή εκδοχή το φθινόπωρο) παρουσιάζονται μεταξύ πολλών άλλων πάνω από εξακόσια έργα video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, animation, έργα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, εργαστήρια (όπως εκείνο που αναλύει τα πάντα για τα NFTs), περφόρμανς, με τα highlights να περιλαμβάνουν την επτά μέτρων εγκατάσταση Museum of the Moon του Βρετανού Λιουκ Τζέραμ (με φωτογραφίες της Σελήνης από τη NASA), την εγκατάσταση Superselfie του Χιλιανού Φελίπε Πράδο (στις βιτρίνες του καταστήματος Νotos στην οδό Αιόλου) και το επιβλητικό Lumen II των Πολωνών IP Group (στο υπόγειο του πρώην Νotoshome), ένα έργο που αψηφά την έννοια του χώρου.

Στην κεντρική έκθεση ξεχωρίζουν το «Distributive Intelligence | A group mind» του Λούκας Τρούνιγκερ («μια χορευτική πίστα για ρομπότ») ή το «Do you feel connected?» των infuture.institute, που αντλεί υλικό από την επίδραση των κοινωνικών δικτύων στη ζωή μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση.

