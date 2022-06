Πώς το Met της Νέας Υόρκης απέκτησε πολύτιμα αιγυπτιακά αντικείμενα με αμφιλεγόμενα μέσα

Οι αρχές της Αιγύπτου σκοπεύουν να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες για να ανακτήσουν πέντε αρχαία αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (γνωστό απλά και έως «Met») και κατασχέθηκαν από τις αρχές της πόλης.

Το Met αγόρασε τα αντικείμενα μεταξύ του 2013 και του 2015, σύμφωνα με το Art News Newspaper. Ανάμεσά τους είναι και το πορτρέτο μιας γυναίκας, το οποίο χρονολογείται από την εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Νέρωνα (54-69 μ.Χ.) και απόσπασμα της Εξόδου σε περγαμηνή που χρονολογείται τον τέταρτο με πέμπτο αιώνα μετά Χριστόν.

