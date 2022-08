«House of the Dragon»: Οι δράκοι επιστρέφουν σπίτι

Λίγες ημέρες πριν από τη διεθνή πρεμιέρα του «House of the Dragon», η «Κ» είδε τα πρώτα επεισόδια και γράφει τις εντυπώσεις της από τη νέα σειρά του ΗΒΟ. Με νέους ήρωες, γνώριμα σκηνικά και φυσικά τους τρομερούς δράκους, η σειρά φιλοδοξεί να στείλει ξανά και το ελληνικό κοινό στον φανταστικό κόσμο του Τζορτζ. Ρ.Ρ. Μάρτιν και του «Game of Thrones».

Πάνε πια περισσότερα από 10 χρόνια από τότε που το «Game of Thrones» έφτασε στην τηλεόραση, για να την αλλάξει για πάντα. Εως τότε η επική φαντασία, μαζί με τα πελώρια μπάτζετ που απαιτούσε η απεικόνισή της, είχε για προορισμό σχεδόν αποκλειστικά τον κινηματογράφο. Η σειρά ωστόσο, που βασίστηκε στα βιβλία του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, κατάφερε μέσα στους οκτώ κύκλους της να αποδείξει ότι οι πολυπληθείς στρατοί, τα ψηλά παλάτια και, σίγουρα, οι φλογοβόλοι δράκοι μπορούν να χωρέσουν και στη μικρή οθόνη. Φυσικά, τα εκατομμύρια του κοινού που δημιούργησε στην πορεία, θέλουν και άλλο. Ακόμη περισσότερη ίντριγκα, πάθη, συγκρούσεις και μύθους.

Εχοντας την τύχη να δούμε από τους πρώτους τα πρώτα επεισόδια του «House of the Dragon», μπορούμε να σας καθησυχάσουμε: η σειρά, που αποτελεί spin-off του «Game of Thrones» και κάνει πρεμιέρα την προσεχή Κυριακή, στέκεται απόλυτα στο ύψος της περίστασης. Να τα πάρουμε, όμως, με τη σειρά. Ως γνωστόν, χρονικά βρισκόμαστε περίπου δύο αιώνες πριν από τα γεγονότα του ορίτζιναλ μύθου, την εποχή που ο βασιλικός οίκος των Ταργκέριεν –και των δράκων τους– έχει υπό την εξουσία του τον Σιδερένιο Θρόνο. Αυτοί είναι και οι βασικοί πρωταγωνιστές: ο βασιλιάς Βισέρις (Πάντι Κόνσινταϊν), ο νεότερος αδελφός του, Ντέμον (Ματ Σμιθ), και η έφηβη κόρη του, Ρενίρα (Μίλι Αλκοκ – Εμα ντ’ Αρσι). Γύρω τους, κατά τις συνήθειες του «GoT», συγκεντρώνονται δεκάδες ακόμη χαρακτήρες, πολλοί από τους οποίους αποδεικνύονται καθοριστικοί για τις εξελίξεις. Τα λεφτά, όπως λένε και οι Αμερικανοί, είναι εξαρχής στην οθόνη. Κάθε επεισόδιο της σειράς κόστισε γύρω στα 16-18 εκατ. δολάρια και αυτό φαίνεται στα σκηνικά, τα ειδικά εφέ κ.ο.κ. Υστερα υπάρχει το «Παιχνίδι του Στέμματος»: ανταγωνισμοί, δολοπλοκίες και κυρίως… γάμοι, με στόχο την πρόσβαση στον θρόνο· η διαφορά είναι πως όλα αυτά τούτη τη φορά δεν συμβαίνουν τόσο ανάμεσα σε διαφορετικούς οίκους, αλλά κατευθείαν μέσα στο σπιτικό των Ταργκέριεν. Δίχως να αποκαλύψουμε περισσότερα γύρω από την πλοκή, θα πούμε μόνο πως το προξενιό στην εποχή των δράκων ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση.

Ο βασιλικός οίκος των Ταργκέριεν, που γνωρίσαμε και στο «Game of Thrones», βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων της νέας σειράς του HBO.

Για να κερδίσει, βέβαια, μια σειρά καινούργιους φαν και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τους (πολύ περισσότερους) που θα επιστρέψουν λόγω «GoT», μεγάλο ρόλο παίζουν οι συντελεστές. Αρχικά, ο εμπνευστής του κόσμου του Γουέστερος, Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ο οποίος εδώ αναλαμβάνει ακόμη πιο ενεργό ρόλο, όντας ένας εκ των δημιουργών. Επιπλέον, στην καρέκλα του παραγωγού αλλά και του σκηνοθέτη κάθεται ξανά ο Μιγκέλ Σαπόκνικ, ο άνθρωπος ο οποίος ενορχήστρωσε μερικά από τα πιο αξέχαστα κεφάλαια της προηγούμενης σειράς.

Τα νήματα που συνδέουν τους δύο μύθους, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Ηδη από την αρχή βλέπουμε την ύπαρξη της προφητείας για το «Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» («A Song of Ice and Fire»), της ιστορίας δηλαδή που παρακολουθήσαμε στους οκτώ κύκλους του «Game of Thrones». Αντικείμενα, τοποθεσίες, ολόκληρα σκηνικά επιστρέφουν επίσης. Οσο για τους ήρωες, αυτοί είναι προφανώς διαφορετικοί· από την άλλη, η φυσική ομοιότητα, για παράδειγμα, της πριγκίπισσας Ρενίρα με την Ντενέρις είναι τόσο χτυπητή, που είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητη.

Οι νεαρές Εμιλι Κάρεϊ (αριστερά) και Μίλι Αλκοκ είναι από τις πρωταγωνίστριες των πρώτων επεισοδίων.

Το «House of the Dragon» εκτυλίσσεται δύο αιώνες πριν από τα γεγονότα της πρώτης σειράς.

Αν, πάντως, μπει κανείς στον κόπο να ψάξει το γενεαλογικό δέντρο των Ταργκέριεν –δεν είναι λίγοι αυτοί που τα ξέρουν απ’ έξω κάτι τέτοια–, θα διαπιστώσει ότι η δεύτερη είναι στην πραγματικότητα δισέγγονη της πρώτης, οπότε το πράγμα δικαιολογείται. Πέρα από τα… κληρονομικά, η νεαρή Μίλι Αλκοκ, που έχει τον ρόλο της Ρενίρα στα πρώτα επεισόδια, αναλαμβάνει να σηκώσει πολύ από το ερμηνευτικό βάρος της σειράς, και σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνει, με το αυστηρό πρόσωπο και την πολύ ιδιαίτερη ομορφιά της.

Μια και μιλάμε για τις γυναίκες: η θέση τους σ’ έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, όπως αυτός της σειράς, είναι θέμα που επανέρχεται ξανά και ξανά – μην ξεχνάμε πως έχουμε 2022. Επίσης, μπορεί στο «House of the Dragon» η γραφική βία να επιστρέφει σε όλο της το άγριο μεγαλείο, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με το γυμνό και (ειδικά) το σεξ. Φαίνεται πως ακόμη και στο Γουέστερος παλιότερα υπήρχε κάποιος ρομαντισμός…

To «House of the Dragon» κάνει πρεμιέρα στις 22/8 στη Vodafone TV, λίγες ώρες μετά την Αμερική.

